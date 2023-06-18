Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin dünyaca ünlü turizm bölgesi Ayder Yaylası’nda bu yıl 27’ncisi düzenlenen Ayder boğa güreşlerinde boğalar kıyasıya mücadele etti.

Çamlıhemşin’in Ayder Yaylası Galer Düzü’nde bulunan arenada baş, başaltı, küçük orta ve büyük orta kategorisi olmak üzere 4 kategoride yarışan 60 boğa kıran kırana mücadele etti. Boynuz kontrolleri gerçekleştirilen boğalar sırayla arenaya alındı. Boğa sahiplerinin de büyük heyecan yaşadığı güreşlerde bazı boğalar hemen sonuca giderken, bazı boğalar ise hiç güreşmeden arenayı terk ederek sahibinin hüsrana uğramasına sebep oldu. Güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine toplam 300 bin lira ödül verildi.

Artvin’deki boğa güreşlerini izlemek için Sinop’tan karavanıyla yola çıktığı Rize’de de boğa güreşlerine şans eseri rastladığını ifade eden Murat Yüksel, “Çok güzel buldum. Karavanla dolaşıyorum. Karavanla buraya geldim. Bu gece de burada kaldım. Güreşler çok güzeldi, memnun kaldım. İlk defa boğa güreşlerini izliyorum. Kavga şekliydi, tanışma şekliydi derken çok beğendik. Boğaları birbirine zarar vermeden ayırıyorlar. Kaybeden bile neden kaybettim diyerek ağlayarak çıkıyor. Normalde Sinopluyuz. Karavanla gezerken normalde Artvin’deki boğa güreşlerine gitmek istiyordum. Burada da yapıldığını bilmiyordum. Buraya rastgele geldim” ifadelerini kullandı.

Boğa güreşlerini yaklaşık 6 yıldır izlediğini söyleyen Maksut Karaman ise, “Boğa güreşleri çok güzel geçiyor. Gerçekten çok heyecanlı. 5-6 senedir her zaman geliyorum. Güzel bir atmosfer oluyor, eğleniyoruz. Hepsi bizim boğamız ayrımcılık yok” dedi.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ise, “Bu sene Çamlıhemşin’de 27’ncisini düzenliyoruz. Bu 27 yıllık bir kültür değil. Bu kültür kadimden beridir gelen bir kültürümüz. Devamlı olarak izah ediyorum, boğalar yazın dağa bırakılır. Oraya bıraktıkları zaman orada dövüşüp de kendi aralarında lider seçerler. Lider seçerken de herkes o güreşi tutması lazım. Tabi bıraktığımız dağlar yamaçta oluyor. Doğal şartlar uygun olmayabilir. O hayvanların orada zayi olma ihtimalleri var. Onun için boğa sahipleri onları dağa bırakmadan uygun alanlarda bakarlar. Biz bu kültürü yaşatmak için yapıyoruz ama daha düz alanlarda ve hayvanların zarar görmeyeceği alanlarda kontrollü barıştırılır. Ondan sonra dağa götürülür. 3-4 ay orada terk edilir. Orada da kendilerini geliştirirler. Biz bu kültüre ara vermemek için ve boğaların hayvancılıkta önemi var, hayvancılığı geliştirmek için kültürlerin ülkemizde devam etmesi lazım ki hayvan tarımı da gelişsin. Çamlıhemşin bölgesi yaylasıyla, doğasıyla çok meşhur bir yer. Pokut yaylası bizde, Kavrun yaylası da burada, Avusor yaylası burada, birçok ismini sayamayacağım yaylalar var. Bu yaylalarda hayvancılığın devam etmesi için bu kültürün yaşaması lazım. Biz de bunlara destek veriyoruz. Bugün burada 100 tane boğa barıştırılacak. Eskiden 10 tane barıştırılırdı ve bu kadar seyredeni olmazdı. 100 tane boğa olunca her boğanın 10 tane seyircisi olsa insanlar birikiyor. Şartlar uygun olmadığı zaman tehlikeler oluyordu. Biz de insanlara zarar gelmemesi için daha doğal bir ortamda insanların zarar görmeden yapılsın istedik ve böyle bir arena ortaya çıktı” diye konuştu.