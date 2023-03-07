Milletvekili Aydemir, asrın felaketinin Erzurum’u da etkilediğini, Kazım Karabekir Stadyumunun maç oynanmaz hale geldiğini, ekibin karşılaşmalarını il dışında yapma durumunda kaldığını belirterek, bu durumun motivasyonu etkilediğini, tüm liglerde küme düşmenin bu sezon olmaması gerektiğini söyledi.

Milletvekili Aydemir, asrın felaketinin Erzurum’u da etkilediğini, Kazım Karabekir Stadyumunun maç oynanmaz hale geldiğini, ekibin karşılaşmalarını il dışında yapma durumunda kaldığını belirterek, bu durumun motivasyonu etkilediğini, tüm liglerde küme düşmenin bu sezon olmaması gerektiğini söyledi.

Aydemir Kazım Karabekir Stadına Dikkat Çekti

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Erzurum Şehir Stadyumunun da maç yapılamaz hale geldiğini belirterek, deprem nedeniyle stadyumda yaşanan hasarı gösteren fotoğrafları paylaştı.

“Küme düşme olmamalı’

Milletvekili Aydemir, 11 ilin dışındaki şehirlerde de sporcuların depremden etkilendiğini anlatarak, TFF’ye; "Müsabakalar devam etsin ama bu dönem hiçbir ligde küme düşme gibi bir hadise söz konusu olmaması lazım. Şampiyonlar ilan edilsin, önümüzdeki dönem küme düşecek takımların sayısı artırılabilir." çağrısında bulundu.

Aydemir Stadın Fotoğraflarını Paylaştı

Basın toplantısında Kazım Karabekir Stadyumundaki deprem tahribatını sergileyen fotoğrafları paylaşan Milletvekili Aydemir, ekibin bu sebeple maçlarını il dışında oynamak durumunda kaldığını vurguladı.

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın Erzurum Şehir Stadyumu’ndan birkaç fotoğraf göstermek istiyorum. Deprem stadımızı ne hale getirmiş? Bütünüyle kolonu dahi ikiye bölmüş. Stadyum maç oynanamaz hale geldi. Şimdi ülkede Futbol müsabakaları oynanıyor. Şu anda oynanması da lazım. Oynansın ancak, orta yerde bir hakikat var ki; 11 vilayetin dışındaki illerdeki sporseverler de bu işten etkilendiler. Sporcular da etkilendiler. Yani bizim stadyumumuz da etkilendi. Stadyumu etkilenmeyen takımlar da bu işten ruhen etkilendiler. Öyleyse olması gereken şudur: bu müsabakalar tamam devam etsin ama, bu dönemde hiçbir ligde küme düşme olmaması lazım. Şampiyonlar olsun ilan edilsinler. Önümüzdeki dönem küme düşecek takımların sayısı artırılabilir ama bu sezon küme düşme olmaması lazım” dedi.

“Bu toplumsal taleptir”

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın ben Erzurum için özellikle söyleyeceğim işte maç oynanamaz hale geldi. Spor Toto 1’inci Ligdeki ekibimiz Erzurumspor maçlarını il dışında oynamak durumunda. Öyleyse oraya takımların konsantrasyonu da bu nispette problemli olacaktır. Konsantre olmaları sıkıntılı olacaktır. O yüzden de sahaya gerçek kimliklerini yansıtamayacaklardır. Oyun anlamında söylüyorum, futbol kalitesi anlamında söylüyorum, öyleyse bizim buradan bir teklifimiz, bir tavsiyemiz var. Şampiyonlar elbette ilan edilmeli, şampiyon olunmalı ama küme düşmeler bu dönem olmamalı. Önümüzdeki dönem küme düşecek takımların sayısı artmalı. Bu toplumsal bir taleptir, olması gereken de budur. ‘ vurgusunu yaptı.