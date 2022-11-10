Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, çiftçinin ve tarımın meselelerine önem verdiği ve liyakat sahibi kişilerden brifing aldığı için Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye teşekkür etti. Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım’ın Bakan Kirişci’ye özel bir sunum yaptığını hatırlatan Aydemir, “Bakanlığımızın bütçesi 133 milyar liraya çıktı. Tarımı çok daha özel şekillendiriyoruz” dedi.

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, çiftçinin ve tarımın meselelerine önem verdiği ve liyakat sahibi kişilerden brifing aldığı için Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye teşekkür etti. Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım’ın Bakan Kirişci’ye özel bir sunum yaptığını hatırlatan Aydemir, “Bakanlığımızın bütçesi 133 milyar liraya çıktı. Tarımı çok daha özel şekillendiriyoruz” dedi.

Milletvekili Aydemir, Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım’ın Bakan Kirişci’ye brifing verdiğini hatırlatarak, “İslam Yıldırım; bakanımıza aydınlatıcı bilgiler verdi. Bakanımız da kardeşimize teşekkür etti. Ben de bakanımıza hak teslimi yaptığı, nitelikli insanları dinlediği için teşekkür ediyorum Erzurum’da Ziraat Odası Başkanı öylesine bir bilgilendirme yapıyor ki, bakanımız da memnuniyetini ifade ediyor” dedi

İslam Yıldırım’ın başarılı genç bir isim olduğunun altını çizen Aydemir, “Onlar buralardan iftiralarına devam etsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar millet hakikatleri biliyor ve görüyor. Tarım Bakanlığı’nın bütçesi 133 milyar liraya çıkarıldı. Tarımı çok daha özel şekillendiriyoruz. O sahadaki kardeşlerimizi destekliyoruz, tarımla ilgili ne varsa özel destekler veriyoruz” ifadelerini kullandı.