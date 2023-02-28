AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından muhalefetin, bu süreci istismar ettiğini söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından muhalefetin, bu süreci istismar ettiğini söyledi.

Deprem sonrasında TBMM’de ilk basın toplantısını gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, ‘Hepimize çok büyük geçmiş olsun. Bir büyük fecaat, bir büyük afet yaşadık. Eşi ve emsal yok böyle bir depremin. Bugüne kadar karada yaşanmış en büyük deprem. Bin yılda yaşanmamış böyle bir afet. Devlet olarak millet olarak bu afetin altından kalkmaya çalışıyoruz. Depremle beraber devlet anında oradaydı. Bütün kurumlarıyla oradaydı, askeriyle, polisiyle, AFAD’ı, Kızılay’ı, sivil toplum yapılanmalarıyla herkes oradaydı ve ne yapabilirizin gayreti içerisinde olduk, hep beraber olduk. ‘ dedi.

Millet Bizim Milletimiz, Vatan Bizim Vatanımız

AK Parti ve Cumhur ittifakının depremin ilk anından itibaren bölgede olduğuna vurgu yapan Milletvekili Aydemir, ‘Depremin olduğu an itibariyle Grubumuz milletvekillerimizi, bakanlarımızı, bütün yetkilileri, bütün bilimleri, bütün teşkilatları deprem bölgesine gönderdi. Oradaydık. Bugüne kadar hep oradaydık. Acıları paylaşmak için oradaydık. Millet bizim milletimiz, vatan bizim vatanımız. Yıkılan her bina yüreğimizi yıkıyor. ‘ diye konuştu

Basın toplantısında Malatya odağında, deprem bölgesinde yaptığı incelemeleri ve tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Milletvekili Aydemir, Depremzedelerin Devlete duacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a müteşekkir olduğunu belirtti.

Muhalefete Tepki

Muhalefetin millet diye bir derdi olmadığı, gerçekleri tersyüz etmek ve istismar oluşturma peşinde bulunduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Bunların millet diye bir derdi olmadığını hep söyledim. Devlet diye bir derdi olmadığını söyledim. Vatan diye bir derdi olmadığını söyledim, işte orta yere çıkıyor ya. Bizim içimiz yanıyor, böyle bir şey olabilir mi, böyle bir vicdansızlık olur mu? Enkazın altında yavrucaklar, minnacık daha 20 günlük yavrucaklar varken siz çıkacaksınız televizyonlarda, utanmadan sosyal medyada şurada burada bunu istismar edeceksiniz. ‘ ifadeleriyle tepkisini dillendirdi

Aydemir’den muhalefete: "Lanet olsun sizin siyasetinize”

Böyle bir dönemde politika yapmayı sürdüren siyasiler olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, "Lanet olsun sizin siyasetinize. İnsanların hayatlarıyla siyaset oluşturulur mu? Bunların millet, devlet, vatan diye bir derdi yok. İşte bu durum ortaya çıkıyor. İçimiz yanıyor. Enkazın altında minnacık yavrucaklar varken siz çıkıp bunu istismar edeceksiniz. Durun bir kardeşim önce acıyı paylaşalım. Bunlar varken Allah’tan korkmuyor musunuz?" sözlerini sarf etti.

‘Muhalefet siyaseti stadlara taşıyor’

Muhalefetin, siyaseti stadyumlara taşıdığını, üç beş taraftarı aldatıp hükümet aleyhine slogan attırdığını savunan Milletvekili Aydemir, kulüp yöneticilerinin, bu tür slogan atanlarla kulüplerinin ilgisinin olmadığını açıklaması gerektiğini vurguladı.

Destek Verenlere Teşekkür

Milletvekili Aydemir, deprem sonrası Yunanistan ve Ermenistan’ın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin Türkiye’ye destek olduğunu, Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyasının başarılı sınav verdiğini anımsatarak, yaraların sarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Devletin Kurumlarını Zedelemeye Çalışanları Telin Ediyorum

Bir Ermeni milletvekilinin, "Siyaset gereği Türkiye’ye yardım ediyoruz ama bizim için en iyi Türk, ölü Türk’tür." dediğini anlatan Milletvekili Aydemir, "Bunun iz düşümleri burada da var. Şu süreçte devletin kurumlarını zedelemeye çalışanlar tamamen bu zihniyetteler. Telin ediyorum onları. Siyaset çok ayrı bir zemin, insan hayatı çok farklı bir şey." ifadelerini kullandı.

"Saadet Partisi celladına aşık bir pozisyon almış’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ı öven; Erbakan’ın ise CHP’yi eleştiren videolarını gazetecilere izleten Milletvekili Aydemir, şunları kaydetti: "Saadet Partisi celladına aşık bir pozisyon almış. Erbakan’ın partisinin başındaki zat, sadece bireysel husumetinden dolayı CHP’nin kanatları altına girmiş. Yarın CHP iktidar, Kılıçdaroğlu başkan olsa Erbakan’ın söylediklerinin tam tersini yapacaklar. Ayasofya’yı yeniden müze yapacaklar. CHP’nin kanatlarının altına giren Karamollaoğlu, bireysel hesap yapıyor. Ama vicdanlı Saadet Partililer asla onun gibi düşünmüyorlar, ona gereken dersi vereceklerdir."

Basın toplantısında İslam ve Türk Dünyasının verdiği destek ve dayanışmaya minnettar olduklarını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Bakın bütün dünya buraya yöneldi. Düşman diye bizi bekleyenler bile geldiler. Destek vermeye çalıştılar. Bu ülkeler böyle bir gayret içerisindeyken içimizdekiler sırf bu süreci sabote edebilmek için siyasi nema peşinde koştular. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. ‘ dedi.

Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz

Milletvekili Aydemir basın toplantısında 27 Şubat-5 Mart 2020 tarihlerinde icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı’nın 3. yıl dönümünde olunduğunu belirterek, şehitlere rahmet niyazında bulundu.

Aydemir, ‘Onlar yüreğimizde yaşıyor. Aziz hatıralarına her daim sahip çıkacak, emanetlerini aziz saklayacak, onları unutmayacak ve unutturmayacağız. ‘ dedi

Aydemir: Erbakan hocamızı hep rahmetle, minnetle yad edeceğiz’

Vefatının 12’inci yılında merhum Necmettin Erbakan’ı rahmet ve minnetle andıklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Merhum Erbakan siyasette hakikaten bayraklaşmış bir mümtaz şahsiyet. Siyaset zeminine özel iz bıraktı. Bu milletin gönlünde çok özel yer aldı. Erbakan Hocamızı hep rahmetle, minnetle yad edeceğiz’ dedi.