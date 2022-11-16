AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Beyoğlu’ndaki terör saldırısına ilişkin muhalefetin yaklaşımına sert tepki vererek, "Hiç olmazsa terör mevzusunda bir arada olalım. Canlar gidiyor, aileler paramparça oluyor. Buna rağmen ’Buradan bir şey devşirebilir miyiz?’ diye düşünüyorlar." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Beyoğlu’ndaki terör saldırısına ilişkin muhalefetin yaklaşımına sert tepki vererek, "Hiç olmazsa terör mevzusunda bir arada olalım. Canlar gidiyor, aileler paramparça oluyor. Buna rağmen ’Buradan bir şey devşirebilir miyiz?’ diye düşünüyorlar." dedi.

Aydemir’in Basın Toplantısı

Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, altılı masanın İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin tavrını eleştirdi.

Saldırının arkasında terör örgütü PKK’nın bulunduğunun açık olmasına rağmen bazı siyasetçilerin, başka maksat varmış gibi "edepsizce açıklamalar yaptığını" söyleyen Milletvekili Aydemir, "Böyle bir şey olur mu? Siyaseten çıkar elde edebilmek için hakikatleri ters yüz ediyorlar. Yazıklar olsun." diye konuştu.

Aydemir’den Milli Duruş Vurgusu

Milletvekili Aydemir, ‘Yüreğimiz, paramparça, malum terör saldırısından dolayı Içimiz kan ağlıyor, 6 canımızı kaybettik. Çok sayıda insanımız yaralandı. En mühimi bir defa toplumda bu yürek yaralarının açılması. Hakikaten zemini bozuyor. Bu yönüyle o kadar üzgünüz ki. Ve bir şeyin altını çiziyoruz; Keşke hiç olmazsa bu zamanlarda hep beraber aynı duyguları taşısak ve aynı tepkileri verirsek.’ dedi

Aydemir’den Muhalefete Sert Tepki

Milletvekili Aydemir, ‘Bu verilmeyince yüreğimizdeki yangın daha da bir kabarıyor. Muhalefetin tavrına bakın ne kadar acı değil mi? Bakın. PKKPD çok açık bir biçimde. Bu terörist eylemin arkasında olmasına rağmen halen daha bazı gazeteciler, bazı siyasetçiler sanki başka bir maksat varmış gibi edepsizce açıklamalar yapabiliyorlar’ kaydını düştü

Aydemir’den Tepki

Terör saldırısının arkasında başka bir şey varmış gibi göstermeye çalışanların bulunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, "Aslında yaptıkları, teröristleri aklama, teröre meydan açma. İnsanda vicdan olur. Böyle olduğu için terör yeri geldiğinde mesafe alıyor. Hiç olmazsa terör mevzusunda bir arada olalım. Canlar gidiyor, aileler paramparça oluyor. Buna rağmen ’Buradan bir şey devşirebilir miyiz?’ diye düşünüyorlar." dedi.

‘Açıklamada ’PKK/PYD’ İfadesi Yok’

Altılı masanın terör saldırısını kınayan ortak bildiri yayımladığını ifade eden Milletvekili Aydemir, şöyle konuştu:"Açıklamada ’PKK/PYD’ ifadesi yok. ’Terörü kınıyoruz...’ Oysa aşikar oldu ki arkasında PKK/PYD var, neden adını geçirmiyorsunuz? ’HDP’yi korkuturuz, küstürürüz...’ Yalnızca o değil, bombayı patlatan teröristin ABD’nin Suriye’deki kamplarında eğitildiğine yönelik bilgiler var. Acaba ABD’yi küstürmeme korkusu nedeniyle mi yoksa daha önce ’PYD’yi terör örgütü olarak görmüyoruz’ diyen Kılıçdaroğlu’nu masadan refüze etmemek için mi bildiride PKK/PYD’nin adı geçmiyor? Bu yapıdan bu ülkeye, millete fayda gelir mi? Asla gelmez. Bunların bu ikircikli hali millet tarafından da nefretle karşılanıyor."

Yargı Reformu

Basın toplantısında Yargı Reformlarına değinen, Adalet Bakanlığı kaydında hayata geçirilen düzenlemeleri hatırlatan Milletvekili Aydemir, Bakan Bozdağ’a teşekkür ederek, ‘Yaklaşık 76 milyar dolayında bir bütçesi var Adalet Bakanlığı’nın. Çok sayıda yeni birim açmışız Adalet Bakanlığı olarak. Eskiyle kıyas götürmeyecek kadar bakanlığımızı yükseklere, yukarılara taşımışız her alanda hem fiziki anlamda hem de çıkardığımız kanunlarla. ‘ dedi

Milletvekili Aydemir, ‘Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını biz tanımışız. Adaletin önünü böylesine açıyoruz. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu oluşturmuşuz. Bunlar dediğim gibi muhalefetin. Zihin haritasına hiç almayacağı şeyler. Lekelenmeme Hakkını getirmişiz insanlara. Yani her birimizin adalet önünde çok daha özel bir hale gelmesi, toplum içerisinde çok daha kendini korunaklı hissetmesi için ne lazım geliyorsa onları yapmışız Karşı taraf ne yapıyor. Karşı taraf mahkeme basıyor’ diye konuştu.

Aydemir KKTC’nin 39’uncu Yıl Gururunu Paylaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşunun 39’uncu yılını milli gururla kutladıklarını belirten Milletvekili Aydemir, Kıbrıs Barış Harekatını gerçekleştiren Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit’i hayır ve rahmetle andıklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edildiğini, bunu memnuniyet ve iftiharla karşıladıklarını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Allah’ın izniyle bütün dünyanın tanıyacağı. bir özel devlet olacak işte o tohumu atanlara. rahmetle yöneliyoruz. ‘ dedi.