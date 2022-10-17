Milletvekili Aydemir, Dezenformasyon Yasasını eleştirenlere, Naim Hoca’nın, ‘Söz kantardır, insanı tartar/ İyi konuşursan şerefin artar/ Sükut edersen vakarın artar/Yalan söylersen ocağın batar‘ dizeleriyle cevap verdi.

Milletvekili Aydemir, Dezenformasyon Yasasını eleştirenlere, Naim Hoca’nın, ‘Söz kantardır, insanı tartar/ İyi konuşursan şerefin artar/ Sükut edersen vakarın artar/Yalan söylersen ocağın batar‘ dizeleriyle cevap verdi.

Milletvekili Aydemir, ’Kültürümüz, medeniyetimiz ve inancımız yalanı red, doğruluğu ise emreder. İftira, bühtan ve yalanla mücadeleyi esas alan düzenlemeden niçin rahatsızlık duyulur, anlamak mümkün değil.‘ dedi.

‘Naim hocamızı rahmetle anıyoruz’

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında siyasi gündemi yorumladı, Dezenformasyonla Mücadele Yasası olarak bilinen düzenlemenin artıları ve toplum kazanımlarını paylaştı, 13 Ekim 1999 yılında Hakka vuslata eren Dadaş Bilge Naim Gölleroğlu Hocaefendi’yi rahmet niyazlarıyla andı.

‘Naim hoca bir dadaş bilgesidir’

Naim Hoca’nın arif şahsiyetiyle Erzurum’un abide değerlerinden biri olduğunu, mütebessim çehresi, tebliğ lisanında Erzurum şivesi, mesajlarındaki nükteler, nevi şahsına münhasır mesajlarıyla bir Dadaş Bilgesi olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Naim Hocamızı rahmet ve minnetle anıyoruz. ‘ mesajını verdi.

Dezenformasyonla Mücadele

Milletvekili Aydemir, bir gazetecinin, CHP’nin dezenformasyonla mücadele yasasını Anayasaya Mahkemesine götüreceğini anımsatması üzerine, "Dezenformasyonla mücadele yasasını bunların AYM’ye götürmesinden doğal bir şey görmüyorum. Bunların hayatları bu. Biz bunu toplumsal barışı temin için yapmışız. Derdin ne senin kardeşim." diye konuştu.

Muhalefetin Yaklaşımına Tepki

Milletvekili Aydemir, ‘Dezenformasyon yasasını bunların Anayasa Mahkemesine götürmesi doğal bir şey. Bunların hayatları yapılan her güzelliği, bu ülke adına atılan her güzel adımı mutlaka ama mutlaka akamete uğratmak. Dezenformasyon yasası ne adına çıkarılmış, ülke güvenliğini tehlikeye sokanlara karşı, toplumu ifsat etmeye çalışanlara karşı yaptırım uygulayıcı bir kanuni düzenleme. Toplumsal barışı temin için yapmışız biz bunu. Çıkardığımız kanun bütünüyle Anayasaya uygundur, yasalara uygundur. En mühimi, toplumsal vicdanının beklediği bir sonuçtur bu. Bundan dolayı da meclisimizi tebrik ediyoruz. Emeği olan herkese ama herkese toplumun tamamına yakını müteşekkir. ‘ dedi.

Kılıçdaroğlu’nun ABD Ziyareti

Milletvekili Aydemir, basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretini eleştirdi. Aydemir, Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti sırasında, kamuoyundan saklanan 8 saatlik zaman dilimi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Kılıçdaroğlu ne yaptı bu 8 saatte? Bu 8 saat meçhul. Bu 8 saatte o gizli görüşmeleri yaptı. Temenna çaktı ABD’ye, ABD’li yetkililere. ’Emrinize amadeyim’ dedi. Bir de orada Sorosçu vakıflarla toplantı yaptığı da aşikar oldu. Dahası FETÖ terör örgütünün konuşlandığı zeminden geçtiğine dair de söylentiler var." diye konuştu.

Terörle Mücadelede Başarı

Basın toplantısında terörle mücadeledeki başarıya değinen Milletvekili Aydemir, ‘MİT, Emniyetimiz, Jandarmamız, Silahlı Kuvvetlerimiz, milletin güvenliği için, ülkemizin bekası için, vatanın birliği, milletin bütünlüğü, devletimizin dirliği için tarihi ve destansı bir mücadele veriyor. Operasyonlarla artık teröristlerin saklanacağı, gizleneceği bir yer bile kalmadı. Şimdi hainler Suriye’de kendilerine göre Tugay oluşturmuşlar, o tugayında komutanı diye bir isim. Operasyonla sarı torbaya girdi. MİT’i tebrik ediyoruz. MİT bizim göz bebeğimiz bir kurum. Son yıllarda çok özel çalışmalar yapıyor. Sayın Hakan Fidan başta olmak orada çalışan kim varsa hepsine ama hepsine millet adına minnettar olduğumuzun altını çiziyoruz. ‘ dedi.

‘Türkiye dünyada çığır açtı’

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası diplomaside bir çığır açtığını, gerek BM nezdinde, gerekse küresel boyutta takdir ve teşekkür mesajlarının yağdığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu performans dünyada takdir topluyor. Rusya Devlet başkanı Putin diyor ki; ‘İstanbul anlaşması çerçevesinde Ukrayna tahılını alan ülkeler Erdoğan’a minnettar olmalıdır.’ Bunun açılımı şu; Sayın Cumhurbaşkanımız sadece ülkemiz için değil, bütün dünya için bir gayret sarf etti. Bütün insanlık için bir gayret sarf etti. Ve bunu da hakşinas olan devlet başkanları ifade ediyorlar, hakkı teslim ediyorlar. Muhalefettekiler inkar etseler de, gerçeği örtbas etmeye çalışsalar da Dünya takdir ediyor.’ vurgusunu paylaştı.