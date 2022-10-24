AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, PKK/YPG’nin sözde yayın organına demeç veren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, açıklamalarının hesabını yargıda vereceğini belirterek, "Bunlar ’Türk’ kavramını hak etmiyorlar." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, PKK/YPG’nin sözde yayın organına demeç veren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, açıklamalarının hesabını yargıda vereceğini belirterek, "Bunlar ’Türk’ kavramını hak etmiyorlar." dedi.

‘Hainlere dünyayı dar ettik’

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da PKK/KCK’nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak’ın düzenlenen operasyonla Türkiye’ye getirildiğine işaret eden Aydemir, "Bunlara dünyayı dar ettik. Gördüler ki; bitmek üzereler, buradaki uzantıları, hem parlamentoda hem dışarıda, bunlara destek vermeye çalışıyorlar." görüşünü paylaştı.

PKK/YPG’nin sözde yayın organına demeç veren Fincancı’nın açıklamalarına ilişkin Aydemir, "Bu kadın, yargıda bu iftiranın hesabını verecek. Ama bu arada bize de düşen var; ’Tabipler Birliği’ ifadesi kifayet eder. Bunlar ’Türk’ kavramını hak etmiyorlar. Dolayısıyla onun da değiştirilmesi gerekiyor." yorumunu yaptı.

‘Milletimizden büyük tepki var’

‘PKK’yı, bölücüleri yok etme noktasına getirdik, nefes alamıyorlar. Nefes alabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri şu destansı mücadeleye ara verirsin diye iftiralar atıyorlar. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, Terörle mücadelenin kesintisiz biçimde devam ettiği, bölücü hainlere darbe üstüne darbe indirildiğini kaydederek, ‘İşte gördüler ki terör bitmek üzere. Kendilerine bir can suyu verilsin diye buradaki uzantıları, hem parlamentodaki uzantıları, hem dışarıdaki uzantıları bunlara destek vermeye çalışıyorlar. Milletimizin buna karşı büyük bir infiali var, tepkisi var. Hekimlerin tepkisi var. ‘TBB bizi temsil etmiyor’, diyorlar. Bölücüleri temsil ediyor. Ve buna dönük de bir şeyin altını çiziyoruz. Türk Tabipler Birliği ifadesinin mutlaka değiştirilmesi lazım. En azından mutlaka bu kadın yargıda bunun hesabını verecek. Bu iftiranın mutlaka hesabını verecek. Ama bu arada bize de düşen var. Bunlar Türk kavramını hak etmiyorlar Tabipler Birliği ifadesi kifayet eder. Dolayısıyla onun da değiştirilmesi gerektiğinin altını çiziyorum. ‘ dedi.

‘Cumhurbaşkanımız bir dünya lideridir’

Basın Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dünya lideri olduğu, Türk Dünyası ve İslam Aleminin Erdoğan’la iftihar ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Azerbaycan’da Karabağ zaferinden sonra Karabağ mamur hale getiriliyor, imar ediliyor ve havalimanları açılıyor Zengezur havalimanının açılışını sayın Cumhurbaşkanımız da iştirak etti. Sayın Haydar Aliyev konuşmasında Türkiye’nin bölgesinde güç sahibi olduğuna vurgu yaptı. Dahası dünyada dengeleri değiştiren güç merkezi olduğunu işaret eden ifadeleri vardı ve bir şeyin altını çizdi. Söylediği şuydu: ‘Türkiye’yi bu noktaya taşıyan ismin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır.’ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la beraber Türkiye, dünyada yükselen bir ışık oldu. Dünyada mazlumların hamisi bir devlet haline geldi. Bununla Azerbaycan iftihar ediyor. Türk Dünyası iftihar ediyor, İslam Alemi iftihar ediyor, Gönül dünyamız, mazlumlar iftihar ediyor. Bundan korkanlar ki zalimler, mazlumlara hayatı dar edenler cumhurbaşkanımızdan rahatsızlar. Türkiye’den rahatsızlar. Öyleyse içerideki muhalefetin kullandığı dile dikkat kesilmek lazım. Elbette muhalefet edecekler, tamam, ama böyle kahreden oklar yöneltmemeleri lazım. İftira oklarıyla yönelmemeleri lazım. Dışarıdakilerin yelkenlerine rüzgar taşımamaları lazım. Dışarıdakilerden kastım Türkiye düşmanlarıdır. Bize dönük düşmanlıkları çok aşikar olanlar. Bunu da milletimiz görüyor. Biz de milletimizle bu hali paylaşıyoruz, paylaşacağız sonuna kadar. Yani onların yüzündeki maskeyi her hal ve şartta indireceğiz. ‘ diye konuştu.

Aydemir Faiz İndirimini Değerlendirdi

Basın toplantısında ekonomik gelişmelere ilişkin tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Bakın dünyada iktisadi sıkıntılar yaşanıyor. Biz milli bir duruş sergiliyoruz. İktisadi kodlarımızı da bu milli duruşa göre şekillendiriyoruz. İşte merkez bankasının vermiş olduğu kararlar, aldığı kararlar var. Yine faizde 150 baz puan indirildi. Bakın formül koymuşuz biz. Sayın Cumhurbaşkanımız her vesile ile vurguluyor. Olmazsa olmazımız yatırım. Olmazsa olmazımız istihdam, olmazsa olmazımız üretim. Ve tabii ki ihracat ve tabii ki cari açığı azaltarak büyüme. Peki bu nasıl olacak? Bu formül nasıl hayata geçecek? Yatırımların artmasıyla hayata geçecek. Yatırımlar nasıl artar? Faizin yüksek olduğu bir ortamda insanlar yatırım yapar mı, yapmaz. Bakın işsizlik oranı. Şu anda 2008’ler seviyesine kadar indi. Yüzde 10’un altına düştü. Niye? Çünkü yatırımlar arttı. Üretime dönük çok sayıda yatırım var ve burada istihdam edilen insanımız var. Dolayısıyla Merkez Bankası’nın almış olduğu karar da çok yerinde bir karar ve geldiğimiz noktada ekonomi otoriteleri de bizim bu aldığımız kararları onaylıyor. Dolayısıyla şunu söylüyoruz; biz neyi yapıyor isek millet lehine yapıyoruz ve sonuçta ortaya çıkan sonuç da bizi teyit ediyor. ‘ kaydını düştü.

Aydemir’den ABB’ye Tepki

Sunumunda Muhalefet partileriyle AK Parti ve Cumhur ittifakı partilerinin yönettiği Belediyeler arasındaki hizmet farklılığına değinen Milletvekili Aydemir, muhalefet partilerince yönetilen Büyükşehirlerde belediyelerin halkı hizmetsizliğe mahkum ettiğine vurgu yaptı. Milletvekili Aydemir, Ankara Büyükşehir Belediyesindeki tutarsızlığa işaret etti.

Seçimlerde suyu bedava vereceğiz diyen Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin su fiyatlarını fahiş ölçüde artırama gittiğini, AK Parti ve MHP’li Belediye Meclisi üyelerinin girişimiyle su zammının önü geçildiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin meclis kararını mahkemeye götürdüğünü, zamda ısrar ettiğini hatırlattı.

‘Muhalefet milletten bihaber’

Milletvekili Aydemir, ‘ABB Sosyal yardımları kesiyor. Yani fakir fukaraya belediye tarafından verilen yardımları kesiyor. Topluma değen, topluma birebir böyle ilinti kuran ödenekleri, yardımları, destekleri, hepsini kesiyor. Niye, yani sen sudan aldığın parayla mı bunları yapıyordun? Bahane yalan. Bununla bir mağduriyet oluşturmaya çalışıyorlar. Oysa işte bizim burada belediyelerimiz var Ankara’da çok sayıda. Başından beri insanlarımıza desteğe berdevam halindeler. Dolayısıyla şunu söylüyorum, bunların işi gücü yalan söylemek, bunların işi gücü, toplumun zihnini bozucu, o kodları bozucu bir yaklaşım sergilemek. Yaptıkları budur. Yoksa millete faydaları var mı? Bir tane yatırım var mı? Allah aşkınıza şu Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 3 buçuk yıl içerisinde yaptığı ne var? Gelsinler bizim Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden ders alsınlar, diyorum. Burada kaç defa söyledim. Devasa yatırımlar yapıyoruz, üstelik de bütçemiz onlara göre daha makul, daha sınırlı. Buna rağmen her türlü sosyal desteği de yapıyoruz ve yatırımları da sürdürüyoruz. Daha açık söyleyeyim ya gelsinler. Bakın bizim Tekman Belediyesi’nden ders alsınlar. Tekman’dan ders alsınlar diyorum. Oradaki kardeşimiz, belediye başkanımız bunlara yatırım nasıl yapılır öğretsin, ona göre burada belediyecilik yapsınlar. Bu halleriyle de cumhurbaşkanlığı adaylığı hülyası görüyorlar. Bu milleti ne zannediyorlar? Dünyayı okumayı bilmeyenler, Türkiye’yi bilmeyenler, gelişmelerden bir haber olanlar bu neviden rüyayla, hülya ile yaşıyorlar ve en mühimi de milletten bir haberler.’ dedi.

Aydemir İsmail Fakirullah Bilgin Hoca’yı Rahmetle Andı

Basın toplantısının önemli bir bölümünü 21 Ekim 2019’da Ebedi Aleme hicret eden İsmail Fakirullah Bilgin Hoca’ya ayıran Milletvekili Aydemir, Onun Bilge bir isim olduğu; yaşadığı sürece Hakk’ın, hakikatin dillendiricisi bulunduğunu belirterek rahmet niyazında bulundu.

Aydemir’den 15 Temmuz Hatırlatması

Milletvekili Aydemir, ‘İsmail Fakirullah Bilgin hocamız Erzurum’un manevi mimarlarındandı. Vatanseverlik nedir, onunla gördük biz. Yaşı kemale ermişti, doksana varmıştı ama 15 Temmuz’da destansı bir mücadele verdi. 15 Temmuz gecesi Polisevinin balkonunda bizimle beraber sabaha kadar o imansızlara, o vicdansızlara, o kitapsızlara, o Türkiye ve vatan düşmanlarına karşı canhıraş bir mücadele verdi. Milleti hakikat yoluna çağırdı. Ben şahidiyim, bizatihi yanımdaydı. Hocamız darı bekaya göçtü ama ışığı devam ediyor. Evlatları, yetiştirdiği öğrencileri bu hali devam ettiriyorlar. Allah’ın rahmeti üzerine olsun. ‘ diye konuştu.