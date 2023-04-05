AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, vefatının 26. yılında MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i rahmetle andı, TİKA’nın uluslararası ölçekteki beliğ ve muhteşem çalışmalarına dikkat çekti. Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Aydemir, İYİ Partililere "Kılıçdaroğlu’nun kazanması halinde emin olun ki ilk dışlanacak olanlar sizlersiniz." diye seslendi.

‘Türkeş’i rahmetle anıyoruz’

4 Nisan 1997’de Hakka vuslata eren Alparslan Türkeş’i rahmet niyazlarıyla anan Milletvekili Aydemir, ‘26 yıl önce bir bayrak isim, siyasetin hakikaten nitelik ifade eden bir ismi dar bekaya göçtü. Alparslan Türkeş, Başbuğ sıfatıyla anılan, hakikaten de o sıfatı hak eden bir isimdi. Allah gani gani rahmet eylesin’ dedi.

Türkeş’in Veciz Mesajı

Basın toplantısında Alparslan Türkeş’in duruşunu, siyasi ahlak ve terbiyesini, milli üslup ve meşrebini tarif eden bir vurgusunu paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Onun bir ifadesi var. Serlevha bir ifade, onu özellikle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, rahmetli Alparslan Türkeş. ‘Ben Türk Milletini sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokrasiye; rüşvet ve hile ile çiğnenen hukuk düzenlerine; ahlaktan mahrum bir hürriyete; tefeciliğe, karaborsaya yer veren bir iktisadi yapıya çağırmıyor; Türklük, gurur ve şuuruna, islam Ahlak ve Faziletine; yoksullukla savaşa, adalette yarışa, birliğe, kardeşliğe, kısacası hak yolu, hakikat yolu Allah yoluna çağırıyorum’. Ruhu şad, Mekanı cennet olsun’ niyazını paylaştı.

’Birlikte hayır, ayrılıkta azap vardır’

Milletvekili Aydemir, ‘Birliği, bütünlüğü esas almış, kardeşliğe halel gelmesin diye gayret sarf eden bir Simaydı Türkeş. Onun milliyetçiliğinde ırk kavramı yoktu. Millet mefhumu vardı. Ve etnik kimliği ne olursa olsun herkesi bir millet olarak görüyordu. Türk milletinin esaslı bir parçası olarak görüyordu. O yüzdendir ki şunu söylemişti, O doksanlı yılların başında PKK’lıların, bölücülerin gemi azıya aldığı zamanlarda şu ifadeyi kullanmıştı, ’Birlikte hayır, ayrılıkta azap vardır. Kürtler Kürtse, biz de o kadar Kürdüz. Bir ne kadar Türksek, onlarda o kadar Türktür’ O yüzden de kürt kardeşlerimiz tarafından da Alparslan Türkeş çok saygıyla anılır, yüreklerine özellikle rapt edilmiştir. Ben bu vesileyle. Mekanı cennet olsun diyorum. ‘ dedi

Aydemir’den Tika Vurgusu

Basın Toplantısında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA’nın milli değerlere yaklaşımına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Nerede bizi tarif eden bir değer, bizi ifade eden bir olgu varsa TİKA orada. Biz bu millete kim değer katmışsa, kim hizmet etmişse onları hep baş tacı yapmışız. Sadece bu dönem mi, Cumhuriyet döneminde mi? Hayır, yüzlerce yıl öncesine ait değerlerimizi de biz alıp zirvelere taşıyoruz. Bakın Özbekistan’a gidin TİKA’nın eserleri var, Kırgızistan’a Bişkek’e gidin TİTA orada. Almata’ya gidin Kazakistan’da yine TİKA orada. Böylesine özel değerler üretiyor, ne adına, bu millete hizmet etmişler adına, millet adına. TİKA’ya da bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. ‘ dedi

Aydemir Millet İttifakının Özel Sektör Düşmanlığına Dikkat Çekti

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’a ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma değinen Milletvekili Aydemir, "Bir taraftan özel sektör düşmanlığı yapıyor bir taraftan da millete ait esaslı bir değerin reklamının yapılmasından duyduğu hazımsızlığı dile getiriyor. Böylesine bir savrulma içerisinde İYİ Parti. Yazık." ifadelerini kullandı.

HDP yedili masanın figürü

"Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı"nın seçim beyannamesinde yer alan "Kürt halkına, Kürdistan’da kendi kendilerini yönetmelerine imkan verecek bir statünün tanınması" ifadelerine ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik taleplere dikkati çeken Milletvekili Aydemir, "Açık açık ’Türkiye’yi böleceğiz’ diyor. Bu, yedili masanın bir figürü HDP. HDP’liler bunu söylüyor. ‘ dedi

Aydemir sordu: cesareti kimden alıyorlar?

Aydemir, ‘Cesareti nereden aldılar? Cesareti İYİ Partililerden, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, onların söylemlerinden aldılar. Şimdi Togg’a, İHA’ya, SİHA’ya kafayı takan Aytun Çıray bey sen de böyle mi düşünüyorsun? Seçim üzeri Togg ile uğraşıyor. Sen şununla uğraşsana; adam açık açık ülkeyi böleceğini söylüyor. Tek dertleri Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin ne olursa olsun, ülke bölünürse bölünsün. Şu açıklamaları dinleyip yüreğinde acı duymayan bir vatan evladı olacağına ihtimal vermiyorum." dedi

Aydemir İyi Partililere Seslendi

İYİ Partililere seslenen Milletvekili Aydemir, "Sizin o partide yeriniz yok. Sizi, HDP’lilerle bir araya getirdiler. Siz burada olamazsınız. Yarın Kılıçdaroğlu’nun kazanması halinde emin olun ki ilk dışlanacak olanlar sizlersiniz." dedi.

Aydemir’den Millet İttifakı Tasviri

Milletvekili Aydemir, Millet İttifakı’na ilişkin, "Birisi bölücülükten bahsediyor, öbürü Togg’a, İHA’ya, SİHA’ya karşı olduğunu söylüyor, öbürü ipe sapa gelmez vaatlerde bulunuyor, vaatlerini yerine getirmiyor. Millet İttifakı böyle." değerlendirmesinde bulundu.