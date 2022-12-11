AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, parti ayrımı gözetmeksizin herkesin başörtüsüne anayasal güvenceyle ilgili teklife destek vermesi isteyerek "Vermezlerse özgürlükler bağlamında samimiyetleri yok demektir." görüşünü ifade etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, parti ayrımı gözetmeksizin herkesin başörtüsüne anayasal güvenceyle ilgili teklife destek vermesi isteyerek "Vermezlerse özgürlükler bağlamında samimiyetleri yok demektir." görüşünü ifade etti.

Bütçe Değerlendirmesi

Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda görüşülen 2023 Yılı Merkezi Yönetim bütçesi kaydında değerlendirmelerde bulundu. Aydemir, başarılı çalışmalar yapan bakanlıkların, Türkiye Yüzyılı vizyonu kaydında eser siyasetini hayata geçirdiklerini belirtti.

Aydemir Erzurum’dan Örnekler Verdi

İçişleri bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçelerinin birer hizmet şaheseri olduğuna vurgu yapan Milletvekili Aydemir, İçişleri Bakanlığının sadece terörle mücadele ve asayiş hizmeti vermediği, illerde istihdam oluşturan yatırımları da gerçekleştirdiğini belirterek Erzurum’dan örnek verdi

İstihdama Yönelik Yatırımlar

Milletvekili Aydemir, ‘İçişleri bakanlığımız kanalıyla yaptığımız yatırımlar var, İstihdama dönük, istihdamı artırıcı yatırımlar var. Mesela Erzurum’da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) kanalıyla çok sayıda fabrikanın temeli atıldı ve buna öncü olundu. AFAD zaten dünyaya örnek olan hizmetler gerçekleştiriyor. ‘ diye konuştu.

Terörle Mücadelede Başarı

Türkiye’de hemen her vatandaşın terörle mücadelede gösterdiği başarı ve kararlılıktan ötürü İçişleri Bakanlığına minnettar olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Terörle mücadelede aldığımız mesafe eşi emsali olmayan bir mesafedir. Bir tek terörist kalmayıncaya kadar, insanlarımızın hepsinin huzuru sükunu temin edilinceye kadar bu mücadelenin verileceğinden herkes emindir. Tarihi bir kararlılık sergileniyor. Tabii ki bu kararlılığı enjekte eden, bu kararlılığı hayata yansıtan sayın Cumhurbaşkanımızdır. Ufku belirleyen Sayın Cumhurbaşkanımızdır.’ dedi.

Aydemir’den Akdağ’a Teşekkür

Sağlık Bakanlığı 2023 Bütçesi üzerinde tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, Sağlık eski Bakanı, Erzurum Milletvekili Recep Akdağ’ın 13 yıllık Bakanlık döneminde hayata geçirdiği yatırımlara atıfta bulundu.

Şehir Hastanelerimizin Emsali Yok

Milletvekili Aydemir, ‘Yaklaşık 13 yıl vazife yaptı Recep Akdağ bakanımız, kendisine bu vesileyle teşekkür ediyorum. Sonrasında gelen bakanlarımıza da minnettarız. Elbette kim taş üstüne taş koyuyorsa teşekkür ediyoruz. Burada da alınan mesafede rotayı çizen yine sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Şehir hastanelerimizin eşi emsali yok. Avrupa’da, Amerika’da çok özel talepler var bize. Ben biliyorum, şu anda bile Recep Akdağ bakanımıza bilgi alma sadedinde yönelenler var. Ülkelerine davet edenler var, o da gidip bilgilendiriyor. Yaptığımız hizmetlere dönük kayıtlar düşüyor. Şimdiki bakanımız Fahrettin Koca’dan da Allah razı olsun. Covid19 pandemisi döneminde insanlarımızın gönlüne giren hizmetler yaptı. Türkiye salgınla mücadelede tarih yazdı. ‘ dedi.

Aile Ve Sosyal Politikalar

Aydemir, Türkiye’nin Aile ve Sosyal Hizmetler odağında milat oluşturan bir hizmet süreci oluşturduğu, vizyon çizen projeleri hayata geçirdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği ufukta Türkiye’nin Aile ve Sosyal Hizmetler kaydında bir siyaseti hayata geçirdiği, bunun Cumhuriyet Tarihi bütününde bir ilk olduğunu vurgulayan Aydemir, toplumun tüm kesimlerini kapsayan, ‘merhamet’ odaklı, toplumsal vicdanı ifade eden hizmetler sunulduğunu hatırlattı. Aydemir, Aileyi koruyan, Türk Milletinin temellerini oluşturan değerleri ihya eden ve hayata yansıtan özel ve güzide hizmetler verildiğini belirtti.

Basın toplantısında İnsan Hakları günü çerçevesinde Türkiye’de gerçekleştirilen atılım ve yatırımlara dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Bizden önce insan haklarını terennüm de bile bir tereddüt vardı. Şimdi bununla ilgili bizim birimimiz var, insan haklarına dönük. Genel merkezde başkanlığımız var, Genel başkan yardımcılarımız var. Biz getirdik bunları’ dedi.

Başörtüsü Ve Anayasa Değişikliği Paketi

Başörtüsüne yönelik anayasal güvence getiren kanun teklifinin Cuma günü TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, "Meclisten beklentimiz şudur; parti ayrımı gözetmeksizin herkes başörtüsüne anayasal güvence ile ilgili değişiklik teklifine destek vermeli. Vermezlerse özgürlükler bağlamında samimiyetleri yok demektir. Ya bu anayasa değişikliğine ’evet’ diyecekler ya da demiyorlarsa bunlar ileriye dönük aleyhte bir hesap tutuyorlar anlamı çıkar." diye konuştu.

Milletin dikkatle bu süreç takip etmesi gerektiğini belirten Milletvekili Aydemir, "Şimdi mütedeyyin, başını örten, örtülü halde işine gücüne giden insanlar bilsinler ki yarın bunların eline fırsat geçerse ve bu anayasa değişikliğine onay vermeyeceklerse aleyhte bir hali tezahür ettirebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir Aşık Reyhani’yi Gündeme Taşıdı

Basın toplantısında Erzurum değerlerini ülke ve TBMM gündemine taşımayı sürdüren Milletvekili Aydemir, 10 Aralık 2006 yılında hakka vuslata eren Aşık Yaşar Reyhani’yi rahmet niyazıyla andı, Reyhani’nin Türk Halk Edebiyatı kaydında bir dehayı ifade ettiğini kayda geçti.

Aydemir Reyhani’nin Usandım Şiirini Paylaştı

Reyhani’nin eserlerinde Türk Milletini tarif eden feraset ve basireti vurguladığını, özellikle siyasete ilişkin notlar düştüğünü hatırlatan Milletvekili Aydemir, Merhum Reyhani’nin yaşadığı dönem CHP’sini eleştiren ‘Usandım’ şiirini paylaştı.

Reyhani’nin Erzurum aşığı olduğu, hemen her eserinde Erzurum’a yönelik vurgular kaydettiğini belirten Milletvekili Aydemir,’ Merhum Reyhani’nin Erzurum’a dönük bir talebi vardı. O yıllarda, ‘Erzurum kış turizm merkezi’ olmalı diyordu. Buna dönük şiirleri vardı, koşmaları vardı. Onu da özellikle burada söylemeyi bir vecibe addediyorum. Bakın Aralık ayındayız. Kış turizminin tam da başladığı zamanlar. Erzurum, sadece Türkiye içerisinde değil Dünyada kış turizm destinasyonu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın yatırımlarıyla, kış turizm ve spor merkezi konumunu kazandı. Ben de bu vesileyle de herkesi Erzurum’a davet ediyorum.’ Dedi.