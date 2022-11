AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2023 yılı bütçesi üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2023 yılı bütçesi üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Aydemir, Bakan Fatih Dönmez’e maden kazasını gerekçe gösterip “İstifayı düşünüyor musunuz?” diye yönelen HDP’lilere karşı, ‘On binlerce şehidimizden dolayı aynaya bakıp utanıyor ve Milletvekilliğinden istifayı düşünüyor musunuz?’ dedi.

Bütçe Görüşmeleri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji ile Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.

‘Cumhurbaşkanımızın çizdiği rotadayız’

AK Parti iktidarları ve Cumhur ittifakı kaydında Türkiye’de her alanda gerçekleştirilen yatırım ve reformlarla pozitif enerjinin hakim hale getirildiği, yerli ve milli üretim anlayışıyla ülke değerlerinin gündeme taşındığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bu atılımları Cumhurbaşkanımızın çizdiği rotada yapıyoruz. ‘ dedi.

Elektrik ve Doğalgazda Sübvansiyon

Bakan Dönmez’in, 2021’de Elektrik ve doğal gazda 100 milyar lira sübvansiyon yapıldığı, mesken aboneleri için elektrikte düşük kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75 devlet desteği ile vatandaşların dünya enerji piyasalarında yaşanan yükselişlere karşı korunduğu vurgusunu paylaşan Milletvekili Aydemir, Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi illerinde doğalgaz fiyatlarında indirim talep etti.

Aydemirden Erzurum İçin 3 Teklif

Bakanlık Bütçesi görüşmelerinde Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında taleplerde bulunan Milletvekili Aydemir, İspir, Oltu ve Aşkale’de atıl durumda bulunan linyit kaynaklarının yeniden değerlendirilmesi ve kapatılan DLİ’nin yeniden işletime açılmasını önerdi.

Erzurum ve Isınma Maliyeti

Doğu Anadolu Bölgesinde kış aylarının çetin geçtiği, bunun ısınma maliyetini artırdığını belirten Milletvekili Aydemir, bölge illeri ve Erzurum’da bina ısı yalıtımlarının yerel yönetimler inisiyatifinde yapılması teklifini paylaştı.

Eser ve Hizmet Siyaseti

Sunumuna, Cumhur ittifakı ve AK Parti dönemlerinde uygulanan eser ve hizmet siyasetini pozitif enerjiyle tarif eden Milletvekili Aydemir, ‘Ontolojik bir hakikat var, Enerji Bakanı da ifade ettiği için özellikle not düşmek istiyorum, deniliyor ki "Kainatta 2 tür enerji var ve bu enerjiyi, 2 tür enerji taşıyan hatlar var: Ley hatları, kara hatları." Kara hatları negatif enerji taşıyor, ley hatları pozitif enerji. Dahası, pozitif enerjinin en yoğun olduğu yer olarak da -bilimsel bir tespit yapılıyor- Kâbe-i Mükerreme gösteriliyor. O yüzdendir ki, onun 30 metre yarıçapında kılınan namazın eşi emsali yoktur. Yani insanda var olan negatif bütün yüklenmeleri silip götürür. Hakikatte budur, insanlar da negatif enerji taşır, pozitif enerji taşır; mekânlar da öyle. Ara ara gittiğimiz mekânlarda çok sıkıldığımız olur ya da bazı mekânlar vardır, çok salaştır ama içine girdiğinizde böyle bir letafet ifade eder, huzur bulursunuz, rahat edersiniz, Biz Enerji’de kaydedilen başarılara minnettarız, Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği rotayla bunları yapıyoruz. "Görenedir görene, köre nedir köre ne?" diye bir kavram var ya, şimdi, muhalefet sizin yaptıklarınızı böyle, küçük kırıntı misali hak verme bağlamında kayda geçseler "Eyvallah!" diyeceğiz. Gördünüz mü, bir tane ama bir tane sizin müspet yaptığınız bir şey yok onlara göre.’ Dedi.

Aydemir Muhalefetin İddialarını Çürüttü

Muhalefetin, enerji politikalarındaki gerçeklerin gizlendiği yolundaki ithamlarına cevap veren Milletvekili Aydemir, ‘Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, öyle bir iletişim çağındayız ki neyi saklayabilirsiniz? Yani bunu isteseniz de isterseniz böyle, özel bir program yapsanız da yapamazsınız. Neyi saklayabiliriz? Her şeyi ayan beyan ortaya koyuyoruz. İşte burada anlattı, Bakanımızın anlattıklarını dinlerken yüreğimizde büyük bir ferahlama oluyor. Ha, bunu anlatırken "Bunlar var mı?" diye de düşünmüyoruz çünkü olanları anlatıyor zaten, olanları anlatıyor. Öyleyse bu düştüğünüz kayıtlara tabii muhalefet edeceksiniz tabii ki "Biz daha iyisini yaparız." diyeceksiniz ama hakikati ters düz etmeyeceğiz. Şimdi, mesela, bürokratlarla ilgili düştüğünüz kayıtlar. Buradaki insanlar devlete hizmet veriyorlar ve herkes emek veriyor. Biz, onlarla ara ara kanun çalışmalarında beraber oluyoruz. Geceleri gündüzleri yok, emek veriyorlar. Yani böyle zamirinde, arka planında "Biz gelirsek siz görürsünüz." gibi bir göndermeye hiç gerek yok ki. ‘ ifadesini kullandı.

Aydemir’den Fransa Örneği

Vatandaşa yansıyan enerji fiyatlarında indirim ve sübvansiyon yapılmasına muhalefetin "Cebinizden mi ödüyorsunuz?" şeklindeki yaklaşımın doğru olmadığını belirten Milletvekili Aydemir, Fransa’daki uygulamadan örnek verdi. Milletvekili Aydemir, ‘Yakın zamanda Fransa’ya gittim. Bir defa, bir kanun görüşmesinde özellikle de örnek verdim. Orada petrol istasyonunda aracımıza benzin alacağız. Sarı renkte bir tabela gördüm, devasa bir tabela, üzerinde bir rakam var, indirimi kaydediyor. Bizim şu anda Türkiye’de 22 lira benzinin fiyatı. Orada devlet 2 kuruş -yani Türkiye üzerinden düşünün- indirim yapmış, sarı bir tabelayla insanların gözüne sokuyor bunu "Bu devletin indirimidir." diye. Biz yüzde 75 doğal gazda sübvansiyon uygulamışız, biz yapmışız, devleti biz yönetiyoruz. Olumsuzlukları bize fatura edin, yaptığımız güzellikleri "Sizin mi ya? Bu cebinizden mi çıkıyor?" diye öteleyin. Bizden önce kim ne yapmış? Bizden öncesi var, öncesini koyuyoruz biz buraya. ‘ vurgusunu paylaştı.

Paylan’a; ‘hiç aynaya bakıyor musun?’

Bakan Fatih Dönmez’e maden kazasını gerekçe gösterip “İstifayı düşünüyor musunuz?” diye yönelen HDP’lilere ve Milletvekili Paylan’a karşı, ‘Sabahları hiç aynaya bakıyor musun, hiç istifayı düşünüyor musun? Tabii, Bakanımıza iri iri diyorsun ya "istifayı düşünüyor musun?" Ben de sana söyleyeyim: O 42 tane şehidimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun; yakınlarına Cenab-ı Hak sabır versin. Bak, biz ne yaptık yakın zamanda, Bir gün bile sigortalı olsa, şehitse, maden şehidiyse ona emekli olma imkânı vererek kalanlarına hiç değilse rahat bir hayat sağladık, değil mi? Böyle düşündük. Dahası, ne yaptık? İstihdam imkânı tanıdık eşine, çocuğuna, yoksa kardeşlerine; öyle değil mi?’ diye sordu.

Aydemir’den Paylan ve HDP Milletvekillerine Sert Tepki

Milletvekili Aydemir konuşmasının devamında, ‘Bu ülkede, güvenlik görevlisi, kadın, çocuk, öğretmen, polis, asker; 20 bine yakın şehidimiz var bizim. Hiçbir gün aynaya baktığında "Onları şehit eden o kitapsızları ’terörist’ diye tarif etmediğim için kendimden utanıyorum." dedin mi? "Ben şu milletten yetki almışım, Millet Meclisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde millet temsil ediyorum, bu işi hak etmiyorum." deyip istifayı düşündün mü? ‘ ifadelerine yer verdi.

Aydemir’den Erzurum’a Yönelik Talepler

Sunumunun önemli bir bölümünü Erzurum’a ilişkin taleplere ayıran Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’da hava şartlarını biliyorsunuz, bu Ağrı’da da böyle, soğuk yerlerde öyle ve hakikaten de çok ciddi bir enerji kaybı oluyor, yaşanıyor. Yalıtım problemi yaşıyor binalar. Bu binalardaki yalıtım problemine dönük siz dediniz ki "Efendim, kişi başına şu kadar kredi imkânı tanıdık." Çok güzel, eyvallah ama daha kestirme bir teklifim var benim. Yerel yönetimleri bu işte öne alsak, onlara kredi temin edilse, onlar da icbar etseler, insanların inisiyatifine bırakmadan varsa sıkıntılı binalar, bunları mutlaka yalıtımlı hâle getirseler çok daha iyi olur diye düşünüyorum. ‘ dedi.

Milletvekili Aydemir, ‘Binalarda eğer kombi varsa insanlar "Doğal gaz pahalı öyleyse biraz kısayım." düşüncesinde oluyor, öyle olduğu zaman altlı üstlü oturanlarda da bu sıkıntı hepsine sirayet ediyor ama yalıtım düzgün hâle gelirse bu problem hiç yaşanmaz. ‘ kaydını düştü.

‘Erzurum için bir ayrıcalıklı bir pozisyon oluşturulsun’

Isınma giderlerinin çok yüksek olduğu Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum özelinde, doğalgaz fiyatlarının indirimli ve özel biçimde uygulanmasına yönelik daha önceki bütçe görüşmelerinde de talepte bulunduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘ Tabii ki gerçekçi olmak lazım, dünyanın şu andaki şartlarını biliyoruz doğal gazda. Bunu her zaman söyledik biz "Erzurum için bir ayrıcalıklı bir pozisyon oluşturulsun." dedik. Onu söylerken de şöyle bir not düşmüştüm; şu anda doğal gazı depoluyoruz, bir depolama maliyeti de var ama o bölgeler için, bizim olduğumuz yer için fiyatta indirim olursa o durumda ne olacak? İnsanlar kısmak yerine yakacaklar, ısınacaklar, sıkıntı da yaşamayacaklar filan." demiştim. Bunu bir daha not düşüyorum. ‘ dedi.

Aydemir’den DLİ’nin Yeniden Açılması Talebi

Türkiye’de kömür kaynaklarının değerlendirilmesi aşamasında tarihi bir yaklaşım gösterildiği, bu bağlamda kapatılan merkezi Erzurum’da bulunan DLİ’nin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘1997 yılında Başbakanlık Denetleme Kurulu oturmuş, bir rapor yazmış. Rapor ne? Doğu Linyitleri İşletmesi kapatılsın; bu kadar. Gerekçe ne? Gerekçe de tatmin edici değil. Pat diye kapatıldı; Aşkale’deki, İspir’deki, Oltu’daki. Biz biliyoruz ki kömür kaynaklarının değerlendirilme ve üretilmesi kaydında Bakanlığımızın özel bir yaklaşımı var. Bizim Doğu Linyitlerine de mutlaka ama mutlaka sizin böyle bir pozitif yönelmenizi bekliyoruz. Olursa ondan dolayı da minnettar oluruz. ‘ diye konuştu.

Türkiye’nin Enerji Politikası

Sunumunda Türkiye enerji politikasına ilişkin notlar düşen Milletvekili Aydemir, "Bizden önce 5 ilde doğal gaz vardı, bizimle beraber bütün Türkiye sathını donattık. Muhalefette bulunanlar, "Efendim, AKP’den önce hiçbir şey yoktu, mağarada yaşıyorduk." diye işi vulgarize etmeye çalıştılar. Yalan mı kardeşim ya? Bizden önce 5 ilde olan doğal gazı bütün illere yaymışız, bizden önce 57 merkezde olan doğal gazı 700’lere doğru çıkarmışız. ‘ dedi.

Karadeniz Doğalgazı

Karadeniz doğalgazı çalışmalarına değinen Milletvekili Aydemir, ‘Karadeniz’deki doğal gaza dönük ortaya çıkan bir hakikat var. Bu hakikat bile, bir iktidar için müteşekkir olmayı, teşekkür ifadesi kullanmayı gerektirecek bir hâldir. İki buçuk yılda dünyada eşi menendi olmayacak bir hâle gelmişiz.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında milletimizi kendi öz doğal gazıyla buluşturuyoruz. Sismik araştırmalar, sondaj çalışmaları bu ülkede bir ilk. Tabii muhalefet bunları hiç, onların zihin haritalarında bu tür kavramlar olmadığı için siz söyleyince çarpıp dönüyor, farkında değiller onlar. ‘ diye konuştu.

Aydemir Enerji Fiyatlarını Paylaştı

Sunumunda AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu’nun enerji fiyatlarıyla ilgili araştırmasını paylaşan Milletvekili Aydemir, "Avrupa’da, 28 Avrupa ülkesinde en uygun doğal gaz Türkiye’dedir." diyor ve rakamları veriyor. Bakın, İsveç’te 2,49 euro, Danimarka’da 2,05 euro, Birleşik Krallık, İngiltere bunların içerisinde en uygunu; 0,94 euro. Bizde ne kadar biliyor musunuz 0,17 euro. Onların tamamını biz tek tek takip ediyoruz; ezbere konuşma yok bizde. Biz çünkü burada tarihe not düşüyoruz, ezbere konuşmayacağız. O yüzden zaten belgeyle konuşuyoruz biz burada.’ dedi.

‘Türkiye yüzyılına enerji bakanlığımız damgasını vuracak’

Milletvekili Aydemir, Enerji Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez’e seslenerek, ‘Değerli Bakanım, önce size, tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine ve ekibinize, Bakan Yardımcılarımıza milletçe müteşekkir olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. O gün o madendeki gözlerinizden akan yaşın yüreğinizin ne kadar ak pak olduğunu gösterdiğini de milletimiz biliyor. Milletle hemhâl durumdayız, milletten aldığımız ifadelerdir; bunu aktarıyorum. Bu bütçemiz, Allah’ın izniyle, bereketli olacak, hayır, uğur getirecek. 2023 cumhuriyetimizin 100’üncü yılı; 100’üncü yıla da Enerji Bakanlığımız damgasını vuracak.’ İfadesiyle sunumunu tamamladı.