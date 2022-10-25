AK Parti Milletvekili Aydemir, Yavi Şehitlerini ve hainlere direnerek iki öğretmenin hayatını kurtarıp şehit düşen Aşık Ali Rahmani’yi rahmetle andıklarını belirterek, ‘Hainlere ebedi zillet ve lanet, şehitlerimize rahmet olsun. Onların aziz hatıralarını hep diri tutacağız. ‘ dedi.

AK Parti Milletvekili Aydemir, Yavi Şehitlerini ve hainlere direnerek iki öğretmenin hayatını kurtarıp şehit düşen Aşık Ali Rahmani’yi rahmetle andıklarını belirterek, ‘Hainlere ebedi zillet ve lanet, şehitlerimize rahmet olsun. Onların aziz hatıralarını hep diri tutacağız. ‘ dedi.

Yasa Teklifi Komisyonda Kabul Edildi

Milletvekili Aydemir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiğini bildirdi. Milletvekili Aydemir, "Biz milletin lehine ne varsa onun derdindeyiz, onun için çalışıyoruz." dedi.

Aydemir’in Basın Toplantısı

Aydemir, basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti ve verdiği mesajları, Tarım Bakanı Vahit Kirişçi’nin Erzurum’daki incelemeleri ve Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım’ın milli feraseti kaydeden birikimi, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konularını gündeme taşıdı, Komisyondaki Yasa teklifi görüşmelerinde Alevileri dışlayan, istismar eden ve Aleviliği başka bir din gibi gösterenlere sert tepki verdi.

Aleviler Müslüman, Müslümanın Hası

Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde tartışma yaşandığını aktaran Aydemir, "Biz milletin lehine ne varsa onun derdindeyiz, onun için çalışıyoruz. Alevi olmayanlar, Alevileri istismar etmek için bu madde üzerinden yaptığımız bu güzelliği bile tahrip etmeye çalışıyorlar. Aleviliği ayrı bir dinmiş gibi lanse etmeye çalışıyorlar, Aleviler Müslüman, Müslümanın hası." diye konuştu.

‘Biz millet lehine ne varsa onun derdindeyiz’

Cemevleriyle ilgili hükümler de içeren kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde bazı kesimlerin Aleviliği istismar edip başka bir din gibi göstermeye çalıştıklarını, kendilerinin buna tepki verdiğini açıklayan Aydemir, ‘Biz millet lehine ne varsa onun derdindeyiz. Onun için çalışıyoruz, gayret sarf ediyoruz. Şimdi Alevi diye bir derdi olmayanlar, Alevi olmayanlar bakın Alevileri istismar etmek için bu madde üzerinden yaptığımız bu güzelliği bile tahrif etmeye çalışıyorlar. Bunların işi yalan söylemek, iftira atmak, olan doğruları devirmek, yaptıkları bu. Plan ve Bütçe komisyonunda bu tartışma yaşandı. Bölücü diller kullanıldı, yazıklar olsun diyoruz. ‘ dedi

Kılıçdaroğlu’nun Gafı

Milletvekili Aydemir, ‘Aleviliği sanki ayrı bir dinmiş gibi lanse etmeye çalışıyorlar, halbuki Alevi kardeşlerimiz Müslümandır ve Müslüman’ın hasıdır. Bazı ateistler, bazı dinsizler Alevilik paravanın arkasına geçiyorlar. Oradan meşum niyetlerini aşikar etmeye çalışıyorlar. Alevi kardeşlerimiz de bunu isyan ediyorlar. Aleviler, Müslümanın hasıdır diyoruz biz. Bakın ‘Hazreti Ali Efendimiz yürüyen Kur’an’ diyor Hz Peygamberimiz. Onun için çok özel tarifler yapıyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Ali Efendimizin ismi geçtiğinde tüylerimiz ürperiyor, saygı pozisyonu alıyoruz. Hazreti Ali Efendimizi yücelten bir anlayışı siz İslam dışında nasıl gösterirsiniz? Hazreti Ali Efendimizi bilmiyor adam. Bakın, Sayın Kılıçdaroğlu’na Hazreti Ali Efendimiz soruluyor, ne diyor, ‘bir İslam bilginidir’ diyor. ‘Kitapları da vardır. Alın okuyun’ diyor. Televizyon programlarında bunları söylüyor. Şimdi bunların Alevi adına laf söyleme hakkı var mı Allah aşkına? Hazreti Ali Efendimizi tanımayan, bilmeyen insanların Alevilik üzerine söyleyecekleri ne olabilir? Sadece şudur, paravan kullanmak. Buna kimse müsaade etmeyecek Allah’ın izniyle. İşte bakın. Şimdi getirdiğimiz bir düzenleme. Alevi kardeşlerimiz bizi arıyor. Müteşekkir olduklarını söylüyorlar.’ dedi.

Alevi Kardeşlerimize Minnettarız

Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen düzenlemeyi AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve 72 Milletvekiliyle birlikte hazırladıklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Alevi kardeşlerimiz teşekkür ediyorlar. Biz de onlara minnettarız. Alevi kardeşlerimize minnettarız, Alevilik istismarına yönelenlerin önlerini kapatıyorlar çünkü. Alevilik de tıpkı kürtlük gibi bizim canımız, ciğerimiz, yüreğimiz, gönlümüz. Kimse de aksini asla ve kat’a bize söyleyemez, etle tırnak gibiyiz.’ dedi.

‘Kürt undur, Türk sudur, bir araya gelmiştir, hamur olmuştur’

Millet irfanının benzeri olmayan muhteşem tespitleri olduğu, bunun bir örneğinin de Diyarbakır’da yaşandığını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Diyor ki, Kürt undur, Türk sudur, bir araya gelmiştir, hamur olmuştur. Bunu ayırmak mümkün müdür’ diyor Bir kürt kardeşimiz irfanıyla söylüyor. Belki tahsil görmemiş, üniversite bitirmemiş, ama irfanıyla aynen bunu söylüyor. Diyarbakır’da söylüyor. Aynı şey aleviler için geçerli Sünni, Alevi tıpkı o kardeşimizin dediği gibi un ve su gibi bir araya gelmiş, hamurlaşmış ve asla tefrik edilemez. Dolayısıyla Alevilik İslam’ın bizatihi kendisidir. Kardeşlerimizi İslam dışı göstermeye çalışanlar bölücülerin ta kendileridir.’ diye konuştu

‘Kürt, Bizatihi Vatan Demek, Vatanın Bizatihi Sahibi Demek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretine değinen Milletvekili Aydemir, ‘Cumhurbaşkanımız Diyarbakır’daydı. Diyarbakır’daki vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızı sarıp sarmaladılar yürekleriyle, buna şahit olduk hep beraber. Bizim ayrımız, gayrımız yok, her vesile söyledik. Kürt bizim başımızın tacı, yüreğimizde. Kürt zaten öteki değil ki, bizatihi vatan demek, vatanın bizatihi sahibi demek. ‘ vurgusunu paylaştı.

Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı mitingde çok açık söyledi. Kürt kardeşlerimizin ismini kullanıp aslında gerçekte kendisi kürt olmayanlar var. İşte şimdi Edirne cezaevinde yatan Kürt bile değil. Kürt imanlıdır, vicdanlıdır, merhamet sahibidir. Kürt iftira atmaz. Kürt kardeşlerimizi istismara yeltenenler ise tamamen müfteri, tamamı yalancı, tamamı Sahtekar pozisyondalar. ‘ dedi

‘Sözleşmeli besicilik’

Basın Toplantısında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin Erzurum temaslarına ilişkin tespitleri kaydeden Milletvekili Aydemir, Bakanlık bütçe hacminin Cumhuriyet tarihi kaydında bir ilk olduğunu belirterek, Bakan Kirişçi’nin “Sözleşmeli Besicilik” projesi tanıtımı ilk etabını tarım sektörünün öncelikli olduğu Erzurum’da gerçekleştirdiğini aktardı.

Kirişçi’nin Verdiği Müjdeler

AK Parti dönemiyle birlikte altyapıya verilen önem ve bu alanda gerçekleştirilen yatırımlarla tarım alanında verimliliğin arttığı, çiftçinin toprağıyla barışık hale geldiğini anlatan Milletvekili Aydemir, Besicilere ilk kez teşvik pirimi verileceğini kaydetti. Aydemir, ‘Sayın Bakanımız Erzurum’da, 2023 yılı bandında tarımsal destekleme bütçesinin 30 kat artışla 54 milyar TL, bitkisel üretim destekleme bütçesinin yüzde 120 artışla 35,2 milyar TL, hayvansal destekleme bütçesinin yıllık yüzde 56 artışla 11,8 milyar TL, su ürünleri destek bütçesinin yüzde 45 artışla, 222 milyon TL, tarımsal AR-GE destek bütçesinin yüzde 85 artışla 298 milyon TL’ye çıkarıldığı müjdelerini paylaştı. ‘ diye konuştu.

‘Tarıma özel yaklaşım’

Aydemir, ‘Tarım sektörünü çok daha özel şekillendiriyoruz. O sahada bulunan kardeşlerimizi destekliyoruz. Tarım sektörünün içerdiği tüm alanlara özel destek veriyoruz.’ dedi.

Milletin AK Parti ve Cumhur ittifakı farkını özümsediği, yapılan yatırımlar ve hizmetlerin bilincinde olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, Bakan Kirişçi’nin Erzurum ziyaretinde yaşananları paylaştı.

Aydemir Başkan İslam Yıldırım’ı Örnek Gösterdi

Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’da Yakutiye Ziraat Odası başkanı İslam Yıldırım, ilin tarımsal durumu ve beklentileri odağında Sayın bakanımıza aydınlatıcı çok özel bilgiler verdi. Ve bakanımız da kardeşimize teşekkür etti. Ben de bakanımıza teşekkür ediyorum. Hak teslimi yaptığı için. Nitelikli insanların şehridir Erzurum. Bakın Ziraat Ziraat Odası Başkanı Yıldırım o kadar nitelik ifade ediyor ki, Sayın Tarım Bakanımız danışmanlık teklifinde bulundu orada. Ben bakanımıza teşekkür ediyorum. Yani şu hakikati gördüğü için, donanımı gördüğü için, birikimi gördüğü için. Bunu, insanlarımızın olanı biteni en ücra noktada bile takip ettiğini vurgulamak için paylaştım. Bakın Erzurum’da Ziraat Odası Başkanı öylesine bilgilendirme yapıyor ki tarım bakanımız memnuniyetini ifade ediyor. Çünkü künhüne varmış genç bir kardeşimiz. Muhalefet gerçekleri ötelemeye devam etsin dursun. Ama milletimiz hakikatleri biliyor, hakikatleri görüyor. ‘ diye konuştu.

Erdoğan’ın Referandum Önerisi

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başörtüsü teklifiyle ilgili referandum önerisini anımsatması üzerine Aydemir, Erdoğan’ın, CHP’nin başörtüsü konusunda istismara yönelmesi ve samimi olmaması nedeniyle böyle bir öneride bulunduğunu söyledi.

Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız, başörtüsü mevzuunu istismara yeltenen CHP ve şürekasına diyor ki, ‘samimiyseniz, biz zaten başörtüsü problemini çözdük. Şu anda böyle bir problem yok. Siz özellikle mütedeyyin kesimden oy kurtarabilmek, oy koparabilmek için böyle bir atraksiyon yapıyorsunuz. Eyvallah, yaptığınız tamam mı? Gelin samimiyetinizi ortaya yere koyun, Anayasaya madde koyalım, Anayasayı tercih edelim. Siz de bunu kabul edin. Eğer yok, parlamentoya getiriyorsanız buyurun, Referanduma gidelim. Halk ne diyorsa onu yapalım samimiyseniz. Ne yapıyor Sayın Kılıçdaroğlu, samimi olmadıkları, bu konuda gayri ciddi oldukları için açıklama yapıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çok net ve çok mert açıklamasını tahrif etmeye çalışıyor. Milletimiz de bunları görüyor.’ dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Adaylığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili "Bir de beni deneyin" ifadesine ilişkin soruya da Milletvekili Aydemir, "Kılıçdaroğlu bunu ortaklarına söylüyor, yalvarıyor ’ne olur beni aday yapın’ diyor." yanıtını verdi.