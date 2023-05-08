AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Zaman, 2023 Türkiye Yüzyılı başlangıcında Erzurum için sadakat ve vefa zamanıdır. Hakka tapan Milletin evlatları Dadaşlar yine kadirşinaslık gösterecek, 14 Mayıs’ta değerler üzerinden yeniden diriliş dönemi başlayacak, Abide liderimiz Erdoğan’ın ufkunda buluşanlar kazanacaktır. ‘ dedi

Aydemir Aziziye’deydi

Sahada seçim çalışmalarını devam ettiren Milletvekili Aydemir il kanaat önderleriyle bir araya geldi, Aziziye ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Aziziye Adaçay ve Söğütlü’de dadaşlarla buluşan Milletvekili Aydemir, ‘Vakit, kazanımları güçlendirmek, değerlerimize sahip çıkmak, Dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedeflere yürümek vaktidir. ‘ kaydını düştü.

21 Yıllık Yatırım Süreci

Aziziye ilçesi Adaçay’da vatandaşlarla sohbet edip, seçimlerin önemine değinen Milletvekili Aydemir, 21 yılda ilde gerçekleştirilen yatırımları hatırlattı, ilin 84 milyarlık yatırım aldığı ve kamunun yanı sıra özel sektör yatırımlarında tarihi bir ivme yakalandığını belirtti. İstişarede tarımsal desteklere de değinen Milletvekili Aydemir, Cumhuriyet tarihi bütününde ilk kez tüm köy ve mahallerde yaşam düzeyinin artışına yönelik bir reform anlayışı kaydedildiğini belirterek, altyapısı tamamlanmamış köy kalmadığını ifade etti.

Yalan ve İftira Siyasetine Tepki

Adaçay buluşmasında 6’lı masanın yaklaşımını da değerlendiren Milletvekili Aydemir yaptığı açıklamada, ‘Tüm Erzurum’da olduğu gibi Adaçaylı dadaşlar da iftira ve yalan siyasetine teneffürle bakıyor. Adaçaylılar, Dünya Lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda buluşmak konusunda kararlı. Dadaş vefasını ortaya koyan Adaçaylı kardeşlerimize müteşekkiriz. ‘ dedi.

Söğütlü İstişaresi

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki AK Heyetin diğer bir istişare durağı da Aziziye İlçesi Söğütlü Mahallesi oldu. Milletvekili Aydemir, ‘Seçim çalışmaları bağlamında Aziziye ilçemize bağlı Söğütlü Köyümüzde bir araya geldiğimiz dadaşlar “14 Mayıs bir seçimden öte vatana, millete sahabetlik vakti” değerlendirmesinde bulundular. Söğütlü’nün milli feraseti ortaya koyan dadaşlarına yüreğimizi sunuyoruz. ‘ dedi.