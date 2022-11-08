AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve Helal Akreditasyon Kurumu 2023 yılı bütçesi üzerinde tespitlerini paylaştı, Türkiye ticaret vizyonunun Türkiye Yüzyılının vurgusu olduğunu kaydetti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve Helal Akreditasyon Kurumu 2023 yılı bütçesi üzerinde tespitlerini paylaştı, Türkiye ticaret vizyonunun Türkiye Yüzyılının vurgusu olduğunu kaydetti

Aydemir’den Üretim Ve İstihdam Vurgusu

Türkiye’nin ihracatta geçmişte hayal bile edilemeyen değerlere ulaştığı, ticaret altyapısına yönelik yatırımlar, hayata geçirilen zihniyet değişikliği, ekonomiye yön veren reformlarla dış ticarette devrim niteliğinde gelişmelerin kaydedildiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, bu sonucun üretim ve istihdamı artırdığını dile getirdi.

Aydemir’den Ticaret Kampüsü Önerisi

Erzurum’un iktisadi dokusunun tarım ve ticaretten oluştuğunu, belirten Milletvekili Aydemir, Erzurum için, İpekyolu Araştırma Enstitüsü, İpekyolu Ticaret Müzesi ve Ticaret Bakanlığı kurumlarıyla birlikte DAİB, ETSO, ETB ve sivil inisiyatif kurumlarıyla birlikte oluşturulacak Ticaret Kampüsü talebini gündeme taşıdı.

Bölgesel Ekonomik Gelişmeler

Ticaret Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde, “ ER DEMİR AŞ’nin Bingöl’de 300 Milyon tonluk Demir Cevheri bulması ve 550 Milyonluk yatırım yapması bölgemiz için çok önemlidir” diyen Milletvekili Aydemir, “Bunlar yatırım ortamının iyileştirilmesiyle mümkün oluyor” dedi.

Aydemir Rekabet Kurumunun Önemine Değindi

Sunumunda Rekabet Kurumunun önemine vurgu yapan Milletvekili Aydemir, ‘Rekabet Kurumu bizim egemenliğimizi, bizim bağımsızlığımızı, bizim özgürlüğümüzü ifade eden bir kurum. Bir arkadaşımız cezaların fazla olmasından dolayı Avrupa Birliği ülkelerinin rahatsız olduğunu söyledi, bin beter olsunlar, rahatsız olsunlar, olmalılar. Efendim, meydan boş olsun, istedikleri gibi cirit atsınlar; onların firmaları layüsel davransın, herhangi bir müeyyideye muhatap olmasın, bu sahada rekabet onların önüne hiç çıkmasın ve bir numara olsunlar, hep önleri açık olsun. Öyle şey olur mu? ‘ dedi.

‘Rekabet Kurumu Çok Hayati Bir Kurum’

Milletvekili Aydemir, ‘Faul yapmayız biz asla ama Rekabet Kurumumuz da gelişmeleri anbean takip ediyor, özellikle yerel firmaların, yerel üretime dönük gayret sarf eden yatırımcıların, üretimcilerin de hakkını, hukukunu koruma adına bir gayret sarf ediyor. Yerelde problem çıkaranlar onları takip etmiyor mu? Ediyor elbette ki en ince noktasına kadar. Dolayısıyla Rekabet Kurumu çok hayati bir kurumdur. ‘ifadelerine yer verdi.

Rekabet Kurumu’nun ifade ettiği manaya değinen Milletvekili Aydemir, ‘Bayrak neyi ifade ediyor, ezan neyi ifade ediyor, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü. Rekabet Kurumunun varlığı da bu anlamı havidir, bu anlamı içermektedir. Öyleyse gözümüz gibi bakacağımız kararlarını da sahipleneceğiniz bir kurumdur. "Fiyatlar, şeyleri pahalı, kesilen cezalar" falan. Hayır, teknolojik yatırımları çok özel noktaya geldi. Biz her alanda olduğu gibi burada da hakkını vererek yapıyoruz. Öyleyse bizden kaçan, gözümüzden kaçan faul yapıcı bir hâle müsaade etmiyoruz. ‘ dedi.

Bölgesel İktisadi Kaynakların Katma Değer Üretimi

Bütçe değerlendirmesinde Doğu Anadolu Bölgesindeki iktisadi gelişmeler ve yatırımlara da işaret eden Milletvekili Aydemir, ER DEMİR AŞ’nin Bingöl’de 300 Milyon tonluk Demir Cevheri bulması ve 550 Milyonluk yatırım yapmasının bölge için çok önemli olduğunu aktararak, ‘Yüreğimizi ferahlatan bir kayıttır bu. ER DEMİR ’in Bingöl’de çok özel demir cevheri bulması; 300 milyon ton ve bunun için 550 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyor firma. Bu yatırımdan sonra direkt yaklaşık bin insanın istihdamı söz konusu olacak, endirekt belki on binlerce insan buradan istifade edecekler. Sayın Cevdet Yılmaz’ın kaydettiği üzere, cari açığa yaklaşık 600 milyon dolarlık bir katkısı olacak, cari açığı aşağıya indirecek. Bundan dolayı da iftihar ediyoruz. Yatırım ortamı iyileştikçe, zemin düzgün hâle geldikçe bunlar da aşikâr oluyor, orta yere çıkıyor. Buna da müteşekkir olduğumuzu, o yatırımcıları da sahiplenici bir hâlimizin olduğunu özellikle ifade ediyorum.’ diye konuştu.

Aydemir Aziziye Belediyesini Örnek Gösterdi

Bölgesel tarım üretim vizyonuna ilişkin notlar düşen, üretimde yeni hedeflere ulaşıldığının altını çizen Milletvekili Aydemir, yerel yönetimlerin yerli ve milli tarımsal üretime katkı sağladığını belirterek Erzurum Aziziye Belediyesi’nin termal kaynaklarla gerçekleştirdiği yatırımları paylaştı.

Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum Aziziye Belediyemiz yıllık 330 ton domates üretiyor ve bunları makul düzeyde bir fiyatla piyasaya arzediyor. Mevzu ticaretse biz her alanda bu işte varız diyoruz. Bakın, belediyelerle, yerel yönetimlerle de biz işin içerisindeyiz. Öyleyse işin bu tarafına da bakıp müteşekkir hâlimizi açığa çıkarmak lazım. ‘ dedi

Muhalefetin Tüfe İstismarı

TÜİK’in açıkladığı TÜFE değerlerinin bazı çevrelerce istismar edilerek karartılmaya çalışıldığı, bilgi kirliliği oluşturulduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Enflasyonla ilgili rakamlardan bahsederken TÜİK’in mütemadiyen muhalefetin ağzına diline pelesenk ettiği hâl var ya, ısmarlama rakamlar veriyor falan. Bir muhalefet milletvekili üç rakam verdi TÜİK, ENAG ve bir de İTO’nun rakamlarını verdi. Ehli insaf insan en azından şöyle bakar, der ki: Ya, peki, TÜİK böyle de, şu İTO’nun açıkladığı rakam ne? Üç aşağı beş yukarı neredeyse TÜİK’le benzer, yakın rakamlar, tabii ki benzer yani 185’le 100 lira bir mi? Yüzde 101 mi? Biri yüzde 185, biri yüzde 100. ENAG yüzde 185 enflasyon rakamı açıklıyor; afaki, kendilerine göre sadece ve sadece toplumu ifsat etmek için yapıyorlar bunu ve uzun yıllara sari yapıyorlar bunu. Takip ediyoruz biz de ve burada bir garip hâl var: TÜİK, muhalefetin işine gelen rakamı izah ederse, açıklarsa hemen sahipleniyorlar, değilse "Ismarlama rakamlar." Diyorlar. Böyle şey olur mu? Hak teslimi yapalım. İnsanın bir vicdan ortaya koyması lazım.’ diye konuştu.

‘Nerede insan hakları’

Sunumunda muhalefetin içinde bulunduğu çelişkili hale işaret eden Milletvekili Aydemir, İngiltere’de Sanatçı Uğur Işılak’ın konserinin iptal edilmesine muhalefetin ses çıkarmadığını kaydederek, ‘Uğur Işılak’ı biliyorsunuz, yüz akı bir sanatçımız, İngiltere’de bir konseri var. Bir gün kala "İptal ettik." deniyor. Niye? Hangi gerekçeyle? "Güvenlik gerekçesiyle iptal ettik." Diyorlar. Bizde böyle bir şey neşet ederse, açığa çıkarsa kıyamet kopuyor, "Nerde demokrasi, nerde insan hakları, ne oluyoruz?" Bu işin hakkını veren bir sanatçımız Avrupa’nın göbeğinde engellenecek, ona sükût edeceksiniz. Yani sizin tavrınız, içinde bulunduğunuz hâle, nimet hâline şükretmemek, başka yere öykünmek şeklinde, dolayısıyla bunları da biz biliyoruz. ‘ dedi.

Aydemir’den Gezi Olayları Hatırlatması

Türkiye’nin ekonomik dengesini bozmak, büyümesini engellemek niyetiyle sinsi oyunlar tezgahlandığını belirten Milletvekili Aydemir Gezi Olaylarının da bu senaryonun bir parçası olduğuna dikkat çekti. Milletvekili Aydemir, ‘Kaç defa altını çizdik ki şartlar aynı kalmak kaydıyla yürünseydi 500 milyar dolarlık bir hedef mi koymuşuz, onun çok daha fevkinde o hedefi yakalamış olurduk ama 2011’den sonraki zaman dilimine bir bakın yaşadıklarımıza, dünyanın içinde bulunduğu hâle bir bakın Allah aşkınıza. Neler yaşadık? 2013’te özellikle, özellikle ekonomi dumura uğrasın diye Gezi olayları çıkarıldı. Şimdi bazıları o Gezi olaylarını sahipleniyorlar, aslında zımnen de değil, açıkça o ekonomimize yönelmenin sahibi oluyorlar, ayıp bir şey. Sonrasında yaşadıklarımızı hep beraber gördük yani iktisadi parametreleri alaşağı edebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Buna rağmen geldiğimiz noktada ne yapmışız: Önümüzdeki yıl itibarıyla 300 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmişiz; evet, ithalat rakamlarımız da artmış. E, oradan gelenleri zaten işleyip de ihraç ediyoruz yani ticaretin ithalat kısmını siz nasıl es geçersiniz? Onu ne yani onu bir negatif kavram olarak niye kullanırsınız, ben onu anlamıyorum. 300 milyar doları geçmiş bir ihracat var. Ne zaman? 2023 hedefleri noktasında. Eğer o sıkıntıları yaşamasaydık dediğim gibi çok daha özel bir hâle gelecektik. ‘ diye konuştu.

Erzurum Talepleri

Milletvekili Aydemir, sunumunun son bölümünde Erzurum’a yönelik talepleri dile getirdi. Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi -daha önce söyledim- İpek Yolu Araştırma Enstitüsü -Erzurum için söylüyorum- İpek Yolu Ticaret Müzesi -daha önce de kayıt düşmüştüm- bunları bir daha istiyoruz. Bir başkası: Biz sağlık kampüsleri oluşturduk, bir de ticaret kampüsü oluşturalım Erzurum’da. Ticaret Bakanlığımızın birimi var Gümrük Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü, Ticaret Odaları, Borsalar, bunların bir araya geleceği bir kampüs talebimiz var. Bütçemiz hayır uğur getirsin inşallah.’ dedi.