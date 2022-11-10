Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ufkunu çizdiği ‘Türkiye Yüzyılı’ seferinin mukaddesata, milli kıymet hükümlerine sahip çıkma, milli değerleri sonsuza dek kıyamda tutma kararlılığını kaydettiğini belirten Milletvekili Aydemir, Büyük Milletimiz küresel idrake bellettiği azametiyle insanlığa adalet, hoşgörü ve sevgi mesajlarını taşımayı sürdürecek, mazlumların hamisi, mağdurların sesi, insanlığa hakkı belletici olmaya devam edecektir. ‘ mesajını verdi.

‘Türkiye Yüzyılı’nın cumhuriyet değerlerine vefayı ifade ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Yüce Türk Milleti asırlara yürüyüşünü sürdürecek, milli temelleri üzerinde çağlar üstü duruşunu ebediyen sürdürecek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle ilelebet payidar olacaktır. ‘ mesajını verdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 84’üncü yıldönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Cumhuriyetimizin ifade ettiği mana, kaydettiği mesaj ve vurguladığı değerlere sadakatimizi yineliyoruz dedi.

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