TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2023 yılı bütçesi görüşmelerinde söz alan Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye’nin şehirleşme alanında çağ atladığına vurgu yaparak Erzurum’u örnek gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2023 yılı bütçesi görüşmelerinde söz alan Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye’nin şehirleşme alanında çağ atladığına vurgu yaparak Erzurum’u örnek gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İklim Değişikliği Başkanlığının 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinde muhalefetin yaklaşımını eleştiren Milletvekili Aydemir, ‘Her yıl hemen hemen özel notlar düşüyoruz burada ve altını çiziyoruz ki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bizi ifade ediyor, milleti bütünüyle ifade ediyor, yaşadığımız zemini ifade ediyor. Dolayısıyla serzenişler de elbette sahiplenilmeli ama yapılanları da bütün bütün alıp yüreğimize koymalıyız. Muhalefet maalesef -yani "görene, köre ne" darbımeselince- görmüyor.’ dedi.

‘Çevre ve Şehircilikte Eşsiz Yaklaşım’

Bakanlığın hitap ettiği alanlarda tarihe geçen yatırımlar gerçekleştirdiği, çevrecilik alanında olduğu gibi şehircilikte de tarih ve çağdaşlığı bütünleştiren eşsiz bir yaklaşım kaydettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘ Ben şunu biliyorum; bir güzelleme olsun diye değil, hak teslimi: Çözüm odaklı kim varsa o samimi söylüyorum ki Cenab-ı Hakk’ın inayetiyle kuşanıyor ve yolu da açık oluyor. O yüzden, şu dört buçuk yılda eşi emsali görülmemiş mesafeler alındı. Ben Erzurum özelinden biliyorum, başka yerlerden de biliyorum ama Erzurum için özellikle hayatının tamamını Erzurum’da geçirmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum yani ilk mektepten başlayıp üniversiteyi de orada bitirip milletvekili olduktan sonra buraya gelen, milletvekilliği bittikten sonra da Allah nasip ederse tekrar Erzurum’da hayatını devam ettirecek birisi olarak söylüyorum. Çok özel, güzel işler yaptık; elhamdülillah. Katkısı olan kim varsa müteşekkiriz. ‘ diye konuştu

Aydemir Ecdadın Şehircilik Hassasiyetine Dikkat Çekti

Milletvekili Aydemir, ‘Bizim şehir kavramına bir defa medeniyetimizin düştüğü özel kayıtlar var. Ben özellikle paylaşmak istiyorum. Tabii ki İbn Haldun’un düştüğü notlar var. Bir kavrama özellikle not düşeceğim: Şehirler nerelerde inşa edilmiş? "Nerelerde inşa edilmeli?" diye medeniyetimiz bize tembihatta bulunuyor, pendname koyuyor. Bir kayıt, efendim, aynen şöyle: "Yeri, dağı, çiçeği kekik, kuşu keklik / Düşünme, kur orada bir beylik." Tarife bakar mısınız? "Yeri düz, çiçeği saz, kuşu kaz, bu sana ikaz / Orada beylik olmaz." Şimdi, böylesine medeniyet kodları olan bir yapı, hele hele o kodları sahiplenmiş AK Parti gibi, Cumhur İttifakı gibi bir siyasi kadro nerede bir tohum ekiyorsa, bir tohum atıyorsa oradan bir büyük lezzet çıkıyor. ‘ dedi

Milletvekili Aydemir, ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bizim bayrak adresimiz, en şahika bakanlıklarımızdan biri. Kim yönelse muhalefetten yönelenlere de hemen kapılarını açan bir kadro.

Hepsine müteşekkiriz. ‘kaydını düştü.