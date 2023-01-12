AK Parti Milletvekili Aydemir, Kılıçdaroğlu’nun askerlere yönelik sözlerine sert tepki göstererek, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız başkomutanımızdır. Askerlerin yaptığında ne var? Askerler siyaset yapmıyor, bir hak teslimi yapıyorlar. Vatan için, millet için düşülen kayıtlara alkışla yanıt vermişler. Ne var bunda? ‘ dedi

AK Parti Milletvekili Aydemir, Kılıçdaroğlu’nun askerlere yönelik sözlerine sert tepki göstererek, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız başkomutanımızdır. Askerlerin yaptığında ne var? Askerler siyaset yapmıyor, bir hak teslimi yapıyorlar. Vatan için, millet için düşülen kayıtlara alkışla yanıt vermişler. Ne var bunda? ‘ dedi

‘Telin ediyoruz’

Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı alkışlayan askerleri hedef aldığını ve askere hakaret ettiğini belirterek, Kılıçdaroğlu’nun söylemini telin ettiğini kaydetti.

Milletvekili Aydemir, altılı masada İYİ Parti ile DEVA ve Gelecek Partileri arasında kavga yaşandığını, altılı masanın "karman çorman" bir hal içerisinde olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun Yaptığı Orduya Hakarettir

Söz konusu askerlerin Cumhurbaşkanı’nı "başkomutan" olarak alkışladığına dikkati çeken Milletvekili Aydemir, "Askerler siyaset yapmıyor Kılıçdaroğlu, yalan söylüyorsun. Bir hak teslimi yapıyorlar. Vatan için millet için düşülen kayıtlara alkışla yanıt vermişler. Bunda ne var? Kılıçdaroğlu’nun yaptığı orduya hakarettir." ifadelerini kullandı.

‘Biz ordu milletiz’

Milletvekili Aydemir, ‘CHP Genel Başkanı askerleri tehdit ediyor, askerlere hakaret ediyor. Bizim en yüksek tutacağımız kurum TSK. Biz Ordu milletiz. Siz nasıl tehdit edersiniz, nasıl hakaret edersiniz? Sayın Cumhurbaşkanımızı alkışlamışlar gerekçesiyle hakaret ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız başkomutan. Askerlerin yaptığında ne var? Askerler siyaset yapmıyor, yalan söylüyorsun sen Sayın Kılıçdaroğlu? Ne siyaseti, bir hak teslimi yapıyorlar. Vatan için, millet için düşülen kayıtlara alkışla yanıt vermişler. Ne var bunda ne var? ‘ diye konuştu.

Milli İrade Kılıçdaroğlu’na Tepkili

Kılıçdaroğlu’nun Orduya yönelik sözlerinden dolayı milli iradenin tepkili olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Bunların kafalarında, zihinlerinde bir defa vatanı tarif eden bir kavram yok. Yani ‘Ordu, TSK, vatan vazgeçilmezdir’ diye bir düşünceleri yok. Orduya dönük yaklaşımlarına bakın. Bundan dolayı milletimiz fena halde rahatsız. Bizi arayan çok sayıda insan var. ‘Şuna bir cevap verin’ deniyor. Ve Kılıçdaroğlu’nun Ordu’ya dönük bu yaklaşımını başta da CHP’ler olmak üzere telin ediyorlar, kınıyorlar. ‘Böyle bir rezalet olmaz’ diyorlar. Biz de bunu yapıyoruz. Biz de aynı şeyleri burada kayıt altına alıyoruz. Yapılan açıkça orduya hakarettir. Ordumuzu küçük düşürmeye çalışmaktır. Ordunun her bir ferdi bu hale itiraz ediyor. Erinden Generaline varıncaya kadar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi muvazenesini bütün bütün kaybetmiş. Ne diyeceğini bilmiyor ya? Böyle bir şey olur mu? ‘ dedi.

Siyaset Kurumları Kendilerini Tarif Edebilmeli

Siyaset kurumlarının kendilerini tarif etmesi gerektiğini, 6’lı Masadakilerin ise tarifsiz bir durumda bulunduklarını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Diyoruz ki, siyaset kurumları berrak olursa, kendilerini tarif ederlerse ülkeye de katkı sunarlar. Milletimize huzur üzere, onlardan hizmet bekler. Bir defa siyasi koordinatları belirlemek lazım. Mesela biz şunu söylüyoruz; ‘Muhafazakar Demokratlarız’ diyoruz. Kendimizi buraya konuşlandırılmışız. Tarifimizde 4 umde koyuyoruz. Tek Millet diyoruz, Tek Bayrak diyoruz, Tek Devlet diyoruz, Tek Vatan diyoruz. İlkeleri sayıyoruz. ‘Milletin birliği, Vatanın bölünmezliği, Devletin dirliği gibi öncelikli konularda tartışma mevzusu bile açılamaz’ diyoruz. Kendimizi böyle tarif ediyoruz ama 6’lı masaya bir bakın. Bir hercümerç, bir karman çorman hal var. Kimin ne dediği belli değil. ‘ diye konuştu.

6’lı Masanın Hali

Milletvekili Aydemir, altılı masada İYİ Parti ile DEVA ve Gelecek Partileri arasında kavga yaşandığını, altılı masanın "karman çorman" bir hal içerisinde olduğunu söyledi. İYİ Parti sözcüsünün Ahmet Davutoğlu’nu yalancılıkla suçladığını aktaran Milletvekili Aydemir, "Yine İYİ Partililer ’HDP ile müzakere edilemez. Anayasa’nın ilk dört maddesini tartışma konusu yapamazsınız’ diyor. Kaosa kargaşaya bakar mısınız? Bunlar bu ülkeyi akılları sıra ortak bir şekilde yönetecekler." dedi.

‘Şu hale bakar mısınız?’

Milletvekili Aydemir, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, kendisine "Bir helikoptere atlayıp Kandil’e gitsem, Duran Kalkan ve Cemil Bayık ile konuşsam. ’Ne istiyorsunuz’ diye sorsam ne olur?" dediği yönündeki iddiasını hatırlattı. Aydemir, "Meral Akşener Kandil’e gitme ve Duran Kalkan ile görüşme teklifini yapıyor. Şu hale bakar mısınız? Kapalı kapılar ardında PKK ile görüşmenin hesabını yapıyorlar." diye konuştu.

HDP, 6’lı masaya rota çiziyor’

Anayasa Mahkemesinin (AYM), HDP’nin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararına CHP’nin itiraz etmesini de eleştiren Milletvekili Aydemir, "HDP Grup Başkanvekilinden, ’Eğer buna CHP’den bir itiraz gelmezse, biz de CHP ile ilişkilerimizi ayrı zemine taşırız’ gibi bir ifade çıktı. Sırf HDP’yi kızdırmamak için hemen ’biz buna karşıyız’ diye açıklama yaptılar. HDP bunlara rotayı çiziyor." ifadelerini kullandı.