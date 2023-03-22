Milletvekili Aydemir, ‘Türk Milleti odağında İslam Alemi’nin Ramazan ayı neşve, sürur ve heyecanını paylaşıyor; Rahmet, Bereket ve Mağfiret ikliminin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyor, asrın afetinde darı bekaya hicret eden depremzede kardeşlerimize rahmet diliyorum. ‘ dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında ülke siyasi gündemindeki gelişmeleri yorumladı, TRKPA Heyeti olarak gözlemci olarak katıldıkları Kazakistan seçimlerini değerlendirdi, Türk Dünyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı duyulan saygı ve muhabbetleri paylaştı.

Kazakistan seçimleri ve Türk Dünyası

TÜRKPA Üyesi olarak gözlemci olarak değerlendirdikleri Kazakistan’daki seçimlerin huzur ve sükun içinde gerçekleştirildiği, şeffaf bir ortamda yapıldığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Kazakistan, TDT ve TÜRKPA üyesi. Kazakistan’ın demokrasiyi bu derece içselleştirmesi, parlamentoyu bu derece şeffaf zeminlerde temsil edecek isimlerden oluşturması bizi mutlu etmiştir. 6 Partinin barajı aşarak parlamentoya girdiği seçim sonuçları inşallah Kazakistan’a huzur mutluluk getirecektir. Böyle bir niyazımız var. Hepsine başarı diliyoruz. Türk Dünyası için hayırlar getirmesini diliyoruz. ‘ dedi

Öncelikli Meselemiz Deprem Bölgesidir

‘Bizim öncelikli meselemiz deprem bölgesidir. Oradaki insanlarımızın huzurudur. Bunun içinde böyle bir gayret üzereyiz.’ diyen Milletvekili Aydemir, afet bölgesinde alt ve üst yapının yenilenmesi kaydında ihya ve inşa seferberliğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ufuk ve yönetiminde devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla afet bölgesine yoğunlaştığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Orada vatandaşlarımızın çok daha huzur üzerine Ramazan’a geçirmeleri için devletimiz ne lazım geliyorsa onu yapıyor. Çok kısa sürede kalıcı konutların yapılması için vira bismillah denildi. Sayın Cumhurbaşkanımız gecesi gündüzü olmadan diğer bakanlarımız sabah akşam demeden hep oradalar ve çalışıyorlar. ‘ dedi

Aydemir Siyasi Gelişmeleri Yorumladı

Türkiye’deki siyasi gelişmeleri ele alan Milletvekili İbrahim Aydemir, "Gizli, kapalı kapılar ardında Öcalan’a özgürlük pazarlıkları yapılmış." dedi. Milletvekili Aydemir, basın toplantısında, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağına ilişkin HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın açıklamasını anımsattı.

Milletvekili Aydemir, "Niye, çünkü adayları belli, Kemal Kılıçdaroğlu. HDP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, çok açık bir şekilde bunu ilan ediyorlar. ’Adayımız şudur’ demiyor, kurnazlık yapıyorlar. Bu milleti hafife alıyorlar." diye konuştu.

Neyin pazarlığını yapıyorlar?

HDP’lilerin, "14 Mayıs, Öcalan’ın özgürlüğüne kavuştuğu zaman dilimidir" şeklinde açıklamaları olduğunu anlatan Milletvekili Aydemir, "Bakın kendilerine hedef koymuşlar. Bunu kiminle konuştular, kiminle ’Öcalan’ı serbest bırakacağız’ diye bir anlaşmaya vardılar? Herhalde Kemal Kılıçdaroğlu ile varmışlardır, adayları o çünkü. Gizli, kapalı kapılar ardında Öcalan’a özgürlük pazarlıkları yapılmış." sözlerini sarf etti.

On binlerce şehidimizin kanından haberiniz yok mu?

Milletvekili Aydemir, "Pervin Buldan ’PKK terör örgütü değildir. Bunu MHP Genel Başkanı kafasına yazsın’ demedi mi? Bugün bunların güzelleme yaptıkları Selahattin Demirtaş, PKK’yı ’silahlı halk örgütü’ diye tarif etmedi mi? On binlerce şehidimizin kanından, onların sızlayan kemiklerinden haberiniz yok mu? Bunu bile bile onların adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında HDP ile beraber nasıl olursunuz?" sorularını yöneltti.

Aydemir Akşener’e Sordu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, partisinin grup toplantısındaki "Bizim için Nevruz birliğin günüdür, terörün günü değildir" açıklamasına dikkati çeken Milletvekili Aydemir, "Bunlar her zeminde bunu söylüyorlar zaten. Sayın Meral Akşener, yarın cumhurbaşkanı yardımcısı olsanız, Pervin Buldan size ’O koltukta bizim sayemizde oturuyorsunuz’ diyecek. Tıpkı parlamentoda Fatma Kurtulan’ın sizin sıralarınıza dönüp, ’Bizim sayemizde burada oturuyorsunuz’ dediği gibi. İçinize siniyorsa buyurun beraber olun." ifadesini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder’in, "(Yurtta sulh, cihanda sulh) derken Atatürk’ün aslında barış istemediğini; 100 yıllık bir avans aldığını" iddia ederek, ne demek istediğini soran Milletvekili Aydemir, "Siz ülkeyi böleceğinizi şimdi söylüyorsunuz. Bu ifadelerin, yarın elinize imkan geçtiğinde, bu anlama geldiğini söyleyeceksiniz." görüşünü paylaştı.

Aydemir İyi Partililere Seslendi

İYİ Partililerin bu yaklaşıma rıza göstermeyeceklerini belirten Milletvekili Aydemir, "İYİ Parti’deki ülkücü kardeşlerime sesleniyorum, onların hassasiyetlerini bilen birisiyim ben. Onlar asla bu yaklaşımı rıza göstermeyecekler, cevaz vermeyecekler. Onlar Cumhurbaşkanımızın arkasında kenetlenecekler." düşüncesini dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın "Bizim geçmişimiz devleti savunmakla geçti. PKK’lıların, devlet düşmanlarının karşısında duran da biziz" açıklamasına işaret eden Milletvekili Aydemir, "Geçmişini biliyoruz da geleceğini, şimdiki halini de biliyoruz. Şimdiki halin ne, onlarla beraber iş tutmak." yorumunda bulundu.