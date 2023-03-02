AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, milletin lehine ne varsa onun yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, milletin lehine ne varsa onun yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini söyledi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin notlar düşen Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Grup toplantısındaki vurgularını paylaştı; muhalefetin samimiyetsiz olduğunu belirterek gerçekleri tersyüz etmek ve istismar siyaseti üretmekle meşgul olduğunun altını çizdi.

Aydemir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Vurgularını Paylaştı

Milletvekili Aydemir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında "Bütün bu sirk cambazları, felaket tellalları bölgeye bugüne kadar acaba kaç kere gittiler?" sorusunu yönelttiğini anımsattı.

‘Hakikat budur’

Milletvekili Aydemir, ‘Grup toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu çok özel mesajlar vardı. Yürekleri ferahlatan mesajlardı. Mevcut yıkıma, mevcut depreme dönük değerlendirmeleri vardı ve milletimize olan sahabetliğimizin ne derece yüksek olduğunu anlattı. Yapılanları, yapılacakları kayda geçti. Ve bir vurgu yaptı. Neydi o? Şu anda deprem bölgesinde sahipsizlik var diye vaveyla koparanların aslında orayla, deprem afetini yaşamış insanlarımızla uzak yakın ilgileri olmadığının altını çizdi. Hakikatte budur. ‘ dedi.

Muhalefet Deprem Bölgesinde Yoktu

Deprem bölgesinde bulunduğu 20 gün içerisinde hiçbir muhalefet milletvekiline denk gelmediğini belirten Milletvekili Aydemir, "Bunlar sadece goygoyculuk yaparlar, yalan söyleyip iftira atarlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ’sirk cambazları’ ifadesi tam da bunları ifade ediyor." diye konuştu.

İftira Siyasetine Tepki

Muhalefetin dezenformasyona yoğunlaştığını, bunun son örneğinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Elbistan’da yaşadığı olayda gözlemlendiğini belirten Milletvekili Aydemir, Bahçeli’nin toplantı alanına asılan Elbistan’ın 82’inci olmasına yönelik bir afişin indirilmesini istediğini, muhalefetin ise bu sözü çarpıttığını, Bahçeli’ye iftira attığını vurguladı.

Bu nasıl siyaset?

Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Devlet Bahçeli’nin Kahramanmaraş’ta yaşadığı bir olay var. Hep beraber gördük. Sayın Bahçeli bir şeye itiraz ediyor. Diyor ki ‘biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımız konuşacak. Sessiz olalım.’ Sayın Bahçeli toplantının manasına uygun düşmediği, gündemle örtüşmediği için Elbistan’ın 82’inci olmasına yönelik bir afişin indirilmesini isteyerek, ‘indirin şunu’ talimatını veriyor. İndirin dediği bir pankart. Dediği bu ama, CHP’nin genel başkan yardımcıları, koca koca adamlar şu yalanı söylüyorlar; ‘Sanki Sayın Bahçeli demiş ki şu insanları indirin. Yani dövün. Aşağıya alın. ‘ Böyle bir rezalet olur mu? Hele halimize bakar mısınız? Bu mu siyaset ya? Ne kadar Ayıp. Bu işin hakikati orta yere çıkmaz mı? ‘ dedi.

Yüzyılın Afeti Herkesi Etkiledi

Depremin herkesi ilgilendirdiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, "Malatya’da deprem olmuş ama enkaz altında kalanların Erzurum’da akrabaları var. Her yeri etkiledi. Öyleyse nedir bu siyasi çıkar peşinde koşmak? Ne yapılabileceğinin derdinde olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin deprem üzerinden, depremzedelerin acıları üzerinden siyaset yaptığını, gündemi istismara yeltendiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bereket yok onlarda. Niye? Samimiyetleri yok. Millet diye, İnsan diye bir dertleri yok. İşleri güçleri yalan ve hakikatleri çarpıtmaktır.’ kaydını düştü

Seçimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısında seçimin 14 Mayıs’ta olacağını söylediğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, seçimin 14 Mayıs’ta olmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin ne kadar muhkem olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Milletvekili Aydemir, "Biz şartlar ne olursa olsun, milletin lehine ne varsa onun yanında oluruz." değerlendirmesini yaptı.