Milletvekili Aydemir, İran’da Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan menfur saldırıyı telin ettiklerini belirterek, ‘Azerbaycan bizim kardeşimiz. Onların yaşadığı bir acı varsa bizim yüreğimize sirayet eder. Can Azerbaycanımıza başsağlığı diliyoruz. Saldırgan her kimse oderdest edilmesini ve gereğinin yapılmasını da İran hükümetinden bekliyoruz. ‘ dedi

Milletvekili Aydemir, İran’da Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan menfur saldırıyı telin ettiklerini belirterek, ‘Azerbaycan bizim kardeşimiz. Onların yaşadığı bir acı varsa bizim yüreğimize sirayet eder. Can Azerbaycanımıza başsağlığı diliyoruz. Saldırgan her kimse oderdest edilmesini ve gereğinin yapılmasını da İran hükümetinden bekliyoruz. ‘ dedi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 60’lara varan oy oranıyla bir dönem daha seçileceğini söyledi. Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan’ın tekrar aday olmasına ilişkin tartışmalara değindi.

Ekonomi

Basın toplantısında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir, yatırım, üretim ve ihracatın arttığı, istihdam kaydında pozitif bir süreç yaşandığını belirterek, ‘İstihdam artmış, üretim artmış, ihracat artmış, geldiğimiz noktada dünyada enflasyon yukarı doğru giderken, dünyada ekonomik parametreler dumura uğrarken biz elhamdülillah daha iyiye doğru gidiyoruz. Enflasyonu aşağıya doğru çekiyoruz. Önümüzdeki zaman dilimi Türkiye için çok berrak, çok aydınlık. O yüzden dışarıdan yönelme var. Önümüzdeki zaman diliminde Allah’ın izniyle çok özel gelişmeler olacak ve milletimiz de bütün bunları ayan beyan görüyor. Çok berrak bir biçimde görüyor.’ dedi.

‘Engel yok’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olması noktasında hiçbir engel olmadığı, altılı masa tarafından gündeme taşınan tartışmaların hukuki ve siyasi hiçbir dayanağının olmadığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, 6’lı masanın da bu gerçeği bildiğini, ancak aday çıkaramadıkları için milleti oyalama yoluna gittiklerini söyledi.

‘Milli irade yine tarih yazacak’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye, Türk Dünyası ve İslam Alemi içinde, tarihe geçen dirayeti, üstün devlet adamlığı, mazlum ve mağdurlara hamiliği, küresel vicdanı uyandıran vurgularıyla özel ve güzide bir konumu bulunduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Yüce milletimiz 14 Mayısta yine tarih yazacak, Sayın Cumhurbaşkanımıza vefasını kaydedecektir.’ diye konuştu.

Aydemir’den 2017 Hatırlatması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, konuyla ilgili daha önceki açıklamalarını aktaran Milletvekili Aydemir, 2017’de TBMM Anayasa Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin görüşüldüğü tutanaklardan örnekler verdi. Milletvekili Aydemir, o dönemde bu konunun detaylı şekilde tartışıldığını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar aday olmasıyla ilgili hiçbir engel olmadığını belirtti.

Altılı Masanın Zihniyetinde Vesayet Var

Altılı masanın açıklamasına işaret eden Milletvekili Aydemir, "Şimdi o günlerdeki söylediklerini ve belgelerini unutarak bu konuyu tekrar gündeme getiriyorlar. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bunlar mağlubiyeti peşinen kabul ettiklerini ifade ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın tartışmasız seçileceğini gördükleri için ipe un seriyorlar. Bu altılı masanın zihniyetini gösteriyor. Altılı masanın zihniyetinde vesayet var." diye konuştu.

Yeni Versiyon

Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bazı askeri, medya ve sivil toplum örgütlerinin vesayet unsuru olarak seçimlere müdahale etmeye çalıştığını ifade eden Milletvekili Aydemir, bu anlayışın başka bir versiyonunun şimdi yine aynı işlevi gördüğünü kaydetti.

‘Sandıkta hesap görülecek’

Milletvekili Aydemir, "Görecekseniz, Sayın Cumhurbaşkanı’mız Allah’ın izniyle ve milletimizin teveccühüyle yüzde 60’lara varan oy oranıyla bir dönem daha cumhurbaşkanlığımızı yapacak. Bunu gördükleri için, o korkuyla endişeyle şimdi gelmişler böylesine absürt, saçma sayılabilecek ve özellikle milli iradeye hakaret içeren ifadelerle milletin önüne çıkıyorlar. Sandık geliyor, sandıkta hesap görülecek." diye konuştu

Milletin Hafızasıyla Aklıyla Dalga Mı Geçiyorsunuz

Milletvekili Aydemir, altılı masa içinde kavgaların bitmediğini, en son İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’nın da yaptığı açıklamalar nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığını söyledi.

CHP’nin "Yeter söz milletindir" sloganını kullanmasına ilişkin bir soruya da Aydemir, "CHP utanmadan kendi zulmünü ifade eden ’Yeter söz milletindir’ sloganını şimdi kullanıyor. Ayıptır, siz nasıl siyaset yapıyorsunuz? Milletin hafızasıyla aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? CHP aslında o slogan ile kendi kirli tarihini silmeye çalışıyor." dedi.