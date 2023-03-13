Milletvekili Aydemir, ‘Bu millet ferasetiyle basiretiyle devletinin, liderinin yanında olacak. Cumhur İttifakı’nın yanında olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan vefasından asla taviz vermeyecektir. Milletimizin ahde vefasından asla şüphemiz yoktur.’ dedi

Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü elebaşı Duran Kalkan’ın, 2023 seçimlerine yönelik sözlerini içeren videoyu izleterek, "Bu vatan haini çok açık biçimde Millet İttifakı’na destek verdiğini söylüyor." diye konuştu. Aydemir, "Nerede terörist varsa tamamı Millet İttifakı’nı destekliyor." dedi.

Nerede Terörist Varsa Tamamı Millet İttifakı’nı Destekliyor

Kalkan’ın, "Bugüne kadar AK Parti ile MHP iktidarına en büyük zararı biz verdik." sözünü aktaran Milletvekili Aydemir, "(Biz) dediği; PKK’lılar, bölücüler, bu milleti yıllarca terörün cenderesine düşüren kitapsızlar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini söylüyorlar. Nerede terörist varsa tamamı Millet İttifakı’nı destekliyor; PKK’sı, FETÖ’sü, DEAŞ’ı, DHKP-C’si, tamamı Millet İttifakı’nın arkasında konuşlanmış durumdalar." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakına Tepki

"Millet İttifakı’nın paydaşlarından hiçbirinin bu duruma en ufak eleştirisi bulunmadığını" öne süren Milletvekili Aydemir, "Onlar da PKK’yı eleştirmiyorlar, PKK’yı adeta partner olarak görüyorlar. Buradan ders çıkarmamız gerekmez mi? On binlerce insanımızın kanında parmağı olan, böylesine imansız bir terörist yapı sizi destekleyecek ve bu millet de bunu göre göre sizin arkanızda duracak öyle mi? Olmayacak, göreceksiniz. ‘ dedi

‘İşleri, Güçleri Yalan

Milletvekili Aydemir, "Millet İttifakı’nın yalanla iftirayla yürüyen siyasi bir yapı" olduğunu, bu yapının bu millete zerre faydasının olmadığını söyledi.

Milletvekili Aydemir, ‘Millet ittifakı öteden beri yalanla, iftirayla yürüyen bir siyasi yapıdır. Bu ittifakı, içeriklerinin tamamı, işleri güçleri yalan olanlar, Türkiye’yi diz çökertmeye çalışanlara destek verenler olarak tarif ediyorum. Pkk’nın, YPG’nin, FETÖ’nün desteklediği bir yapının bu millete zerre kadar faydası olmaz. 6’lı masayı, Bu milletin 20 küsur yıllık kazanımlarını berhava etmek için inşa edilmiş bir yapı olarak gördüğümüzün altını çiziyorum. ‘ dedi

‘Kılıçdaroğlu çadır şovu peşinde’

Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla depremin ilk anından bugüne depremzedelerin yanında olduğu, yaraların sarılması, acıların dindirilmesi, şehirlerin ihya ve inşası için seferberlik halinde olduğunu belirten, Kılıçdaroğlu’nun çadırda kalmasının bir şov olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, 6’lı masanın ise çadır tiyatrosu sahnelediğini söyledi.

Aydemir’den 6’lı Masaya Çadır Tiyatrosu Göndermesi

Milletvekili Aydemir ,‘Depremle ilgili her gün sayın Cumhurbaşkanımız açıklamalar yapıyor, iç siyasete değinmiyor. Depreme dönük vurguları var ve ne yapacağımızı söylüyor. Oradaki insanlarımız, milyonlarca insanımız depremden etkilendi, sıkıntı yaşıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın onları ferahlatacak açıklamaları var. Cumhuriyet Tarihinin en büyük afet konutları projesini başlattı. Tüm mesaisi depremzedelerin sorun ve sıkıntılarına çare üretme ve devletin imkanlarını afet bölgesi için hasretmeye yönelik. Bölgeyle ilgili planlama gerçekleştiriliyor, projeler hazırlanıyor. Bakanlarımız her gün sahada. Cumhur ittifakı Milletvekilleri ve belediyeleri de sahada. Devlet - Millet el ele, gönül gönüle. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölge için somut projeler üretiliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Kılıçdaroğlu’ndan bu yönde proje duydunuz mu Allah aşkına? Sadece şov yapıyor, çadıra girmiş süslü bir çadırın içerisinde Grup Başkan Vekili de o çadırı yüceltiyor. ‘Bakın işte Cumhurbaşkanı adayımız çadırda kalıyor. ‘ diyor. Sen bir defa ‘çadır tiyatrosunu’ bırak da, bu millet için ne yapacaksın onu söyle, var mı projeniz, yok. ‘ diye konuştu.

Milli Feraset

Milletvekili Aydemir, ‘Bu millet ferasetiyle basiretiyle devletinin, liderinin yanında olacak. Cumhur İttifakı’nın yanında olacak. Seçime 62 gün var. Herkes başını ellerinin arasına alarak şunu düşünmeli: Evlatlarımızın yeniden terörle muhatap olmasını mı istiyoruz yoksa ülkenin gelişmesine, kalkınmasına ön açacak girişimlerin yanında mı olmalıyız?" diye konuştu

‘Millet ittifakı iftirayla yürüyen bir yapı’

Bir soru üzerine, Hür Dava Partisine (HÜDA PAR) yönelik eleştirilere de değinen Milletvekili Aydemir, "HÜDA PAR, Türk bayraklarının altında miting yapıyor. HÜDA PAR’ı PKK tarif ediyor; ’Kürdistan özgürlük hareketimizin önüne çıkan engel.’ diyor. Onun ötesine niye bakıyoruz, bunu ötesi yok ki. Bu milletin düşmanı, HÜDA PAR’ın baş düşmanları olduğunu söylüyor. Öyleyse ’HÜDA PAR bu milletin yanındadır.’ diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir: ‘Bu birlikteliği kim oluşturdu?

Millet ittifakının kendi içinde bir çelişki yumağı oluşturduğu, dün birbirini suçlayanların aynı masa etrafında toplandığını bildiren Milletvekili Aydemir, ‘Dün suçladıkları Temel Karamollaoğlu’yla şu anda kanka pozisyonunda değiller mi? Temel Karamollaoğlu’yla beraber Saadet Partisi’nde Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamadılar mı, ne oldu? Şimdi berabersiniz. Peki ‘Ali Babacan’ı yüce divana göndereceğiz’ diyen kimdi? Kılıçdaroğlu değil miydi, onunla berabersiniz şu anda. Birlikte bir ittifak oluşturmuşsunuz. Peki ‘tarihin görüp göremeyeceği en büyük, en kötü, en berbat Dışişleri Bakanı, en kötü Başbakanı Ahmet Davutoğlu’dur’ diyen Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi, şimdi beraberler. Şu hale bakar mısınız? Bu birlikteliği kim oluşturdu? Buraya bakmak lazım. Bu beraberliğin arkasındaki mimar kim? Buraya bakmak lazım. Dışarıdan yönetilen bir masa var ve masayı kendileri ‘kumar masası’ olarak tarif ettiler. Ve bir noterlik vazifesi olarak değerlendirip kendilerini izafe ettiler. Tarifi kendileri yaptı, ‘Biz noter değiliz, bize gönderileri onaylamayız’ dediler. Sonra, tam da noteri bırakın, ‘Noter katibi’ pozisyonuna geldiler. ‘ diye konuştu.