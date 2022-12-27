Milletvekili Aydemir, ‘Tarihe baş eğdiren, çağlara mührünü vuran, asrın idrakine hakkı söyletmeyi Kızılelma’sı bilen Yüce Türk Milletinin manevi temellerini diri ve canlı tutmaya ömrünü harceden, milli azim ve kararlılıkla ‘İstiklal Marşı’ ahdini kaydederek küresel ezberleri bozan Milli Şairimiz, mütefekkir Mehmet Akif Ersoy’u Hakka hicretinin 86’ıncı yılında minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz.’ dedi

Milletvekili Aydemir, ‘Tarihe baş eğdiren, çağlara mührünü vuran, asrın idrakine hakkı söyletmeyi Kızılelma’sı bilen Yüce Türk Milletinin manevi temellerini diri ve canlı tutmaya ömrünü harceden, milli azim ve kararlılıkla ‘İstiklal Marşı’ ahdini kaydederek küresel ezberleri bozan Milli Şairimiz, mütefekkir Mehmet Akif Ersoy’u Hakka hicretinin 86’ıncı yılında minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz.’ dedi

Akif Türk Gençliği’nin Mimar Ve Rehberi

Milletvekili İbrahim Aydemir, “Budur cihanda benim en beğendiğim meslek / Sözüm odun gibi olsun, hakîkat olsun tek” vurgusuyla, hakkın ve doğrunun sesi, “Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhâmı / Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı” vurgusuyla mümin duyuşunun bizzatihi kendisi olan Milli Sesimiz, şairimiz Mehmet Akif Ersoy dikte ettiği mesajlarıyla, Türk Gençliği’nin mimar ve rehberi olmayı sürdürecektir. ‘ mesajını verdi.

İstiklal Marşımız Ebediyen Milli Manifestomuz

Milletvekili Aydemir, ‘‘Milli Mücadele ve İstiklal Harbi dönemlerinde mübarek Anadolu Coğrafyası’nın her köşesinde milli kıyam ve diriliş ruhunu tebşir, Türk Milletini tarif ve takdim eden mukaddesata sadakati tebcil eden Akifimiz’in, ‘Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli/Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli/ Bu ezanlar - ki şehâdetleri dînin temeli/Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli’ dizeleriyle tezyin ettiği İstiklal Marşımız ebediyen milli manifestomuz, yol haritamız olacaktır’ dedi

Akif’in Hakk’ Vurgusu

Milletvekili Aydemir, ‘Türk Milletini, ‘Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl’ kaydıyla Hakka tapan ve yalnız Allah’a baş eğen bir millet olarak kaydeden, Çanakkale Ruhu’nu milli uyanışa ilham veren manevi değerler ekseninde milli bir nida olarak akdeden Akif daima, milli mefkuremizin ifadesi olarak yad edilecektir. ‘ kaydını düştü

Mehmet Akif, Milli Basiret Ve Feraset Abidesi

Milletvekili Aydemir, ‘Hakk yolundaki milli azim ve kararlılığı, ‘Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz/Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz’ ifadeleriyle vurgulayan; manevi değerlere sadakati, ‘Yılmam ölümden, yaradan, askerim/ Orduma, gâzî dedi Peygamberim’ berceste mısrasıyla paylaşan Mehmet Akif, bir basiret ve feraset abidesi olarak milletimizin yüreğinde ebediyen kalacaktır. ‘ dedi

Milli İrfan Ve Yüksek Ahlak

Milletvekili Aydemir, ‘Sade bir sözdür fakat hikmetlerin en mücmeli/Bir halas imkanı var: Ahlakımız yükselmeli/Yoksa pek korkunç olur katmerleşip hüsranımız/Çünkü hem dünya gider, hem din, eğer yapmazsanız’ öğreti ve nasihati ile milli haysiyet ve onurun kaynağını tasvir eden Mehmet Akif, güzel ahlakı tamamlamak üzere Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber sevgisinin milli irfanın temelini olduğunu beyan etmiştir. ‘ vurgusunu paylaştı

Allah’ın Rahmeti Üzerine Olsun

Milletvekili Aydemir, ‘Fatin Hoca’nın, “Çıktı kırklar bir ağızdan dediler tarihin / İçimizden vatanın şairi Akif gitti”; Yusuf Cemil Ararat’ın da, “Cevherîn tarihi ahlafa eder keşf-i nikab / Ah gitti tercüman-ı efsah-i Ümmü’l-Kitab” beyitleriyle darı ukbaya hicretine tarih düştüğü; Mithat Cemal Kuntay’ın; ‘Toprak onu sen kol kanat ol öyle kucakla/Bilmezsin o gökten de adından da temizdi/Ey yeryüzü mabet kesilip Tanrıya yüksel/ Koynunda yatan gölge bizim Akifimizdi’ dizeleriyle hürmetini takdim ettiği Mehmet Akif Ersoy ilelebet milli faziletin sesi olarak anılacaktır. Allah’ın rahmeti üzerine olsun.‘ dedi.