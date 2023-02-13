Malatya’nın Yeşilyurt ve Akçadağ ilçelerinde depremzedeleri ziyaret eden AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Asaletmeap milletimizin kenetlenmesiyle bu badireyi de bertaraf edeceğiz inşaallah’ dedi.

Malatya’nın Yeşilyurt ve Akçadağ ilçelerinde depremzedeleri ziyaret eden AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Asaletmeap milletimizin kenetlenmesiyle bu badireyi de bertaraf edeceğiz inşaallah’ dedi.

Devlet - Millet Dayanışması

Devletin, deprem felaketinin meydana geldiği andan itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla depremzedelerin imdadına koştuğunu, AFAD’ın hayati destekler sunduğunu, ibate ve iaşe kaydında eksiksiz hizmet verildiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Allah devletimize zeval vermesin. İlelebet payidar eylesin. ‘ niyazında bulundu.

‘Müteşekkiriz’

Yüzyılın en büyük afetine maruz kalan 10 il ve hinterlandında devlet - millet dayanışma ve kaynaşması odağında tarihe geçecek bir mesajın verildiğini; asker, polis, sivil olmak üzere devletin tüm birimlerinin sahada olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘İl il depremzede vatandaşlarımızla buluşarak devletin dirayetini ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda, kültür ve medeniyet değerlerimizin gereğini yapan, inancımızdan neşet eden dikkat ve hassasiyeti ortaya koyan, depremzede kardeşlerimizi muhabbet ve merhametle kuşatan kamu görevlilerine, sivil inisiyatif gruplarına müteşekkiriz. ‘ dedi.

Aydemir Yeşilyurt ve Akçadağ’daydı

Milletvekili Aydemir, Malatya Akçadağ ilçesi Aydınlar, Başpınar, Kültür, Doğu, Aktepe ve Çukurdere ile Malatya Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan, Çayırköy, Karahan, Kırlangıç, Cumhuriyet Örnek köyü, Bostanbaşı, Paşaköşkü mahalleleriyle, Topsöğüt mahallesindeki depremzede vatandaşları dinledi. Depremzedelerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir yardım koordinasyon merkezlerini ziyaret etti enkaz alanlarında incelemelerde bulundu.

Aydemir Depremzedelerle Biraraya Geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçadağ ilçesinde yaptırılan Gençlik Merkezini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, merkeze yerleştirilen depremzedeleri dinledi, beklentileri tespit etti. Milletvekili Aydemir, ‘Gençlik Merkezi depremzede kardeşlerimize adeta derman olmuş. İlçeye bağlı 78 mahalleden Bin beş yüz civarındaki vatandaşlarımızın barınma ve yeme içme ihtiyaçları buradan sağlanıyor. Ziyaret edip geçmiş olsun dedik. ‘ paylaşımını yaptı.

Taziye Ziyaretleri

Malatya Cumhuriyet Örnek Köy‘de taziye ziyaretinde bulunan Milletvekili Aydemir, ailelerin acılarını paylaştı, deprem şehitlerine rahmet niyazında bulundu.

Akçadağ ilçesinde, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Boyraz ve İlçe Başkanı Nuri Karadaş’la Deprem Şehitleri Abdullah Aydoğan ve annesi Makbule Aydoğan ile ailenin 30 günlük torunu için taziye ziyareti gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, başsağlığı diledi.