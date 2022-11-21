AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile AFAD Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile AFAD Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Bütçe Kabul Edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.

‘Başarıların Mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızdır’

Bütçe üzerindeki görüşmelerde söz alan Milletvekili Aydemir İçişleri Bakanlığının tüm unsurlarıyla terörle mücadele başta olarak hitap ettiği alanlarda tarihe kaydedilen başarılar elde ettiğini belirterek

‘Bize, bu kadroya rotayı çizen Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Onun açtığı ufuk üzere yürüyoruz ve aldığımız mesafenin eşi, emsali yok.’ dedi.

Aydemir’den Bakan Soylu’ya Teşekkür

İçişleri Bakanlığı düzeyinde Erzurum’da kaydedilen yatırımlara değinerek teşekkür eden Milletvekili Aydemir, Bakan Soylu’ya hitap ederek, ‘Karayazı’dan, Karaçoban’dan, Hınıs’tan, Tekman’dan, Çat’tan; Erzurum’un bütün ilçelerinden size minnettarlık ifadeleri var. Allah razı olsun. ‘ diye konuştu.

Erzurum Talepleri

Milletvekili Aydemir, sunumunda Erzurum’la ilgili iki talebi paylaştı. Milletvekili Aydemir, Yakutiye ilçesi adının ‘Saltuklu’, Karayazı ilçesinin adının da ‘Bayraktar’ olarak değişimine destek talebinde bulundu.

Yakutiye Adının Saltuklu Olarak Değiştirilmesi Önerisi

Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum merkezde bir ilçemiz var; Yakutiye, tam merkezi ifade eden bir ilçe. İlçe, ismini bir medreseden almış. Selçuklunun zeminini oluşturan, Selçuklu’nun membaı olan, Saltuklu’nun yüz altmış yıl başkentliğini yapmış bir il Erzurum. Dolayısıyla Yakutiye isminin Saltuklu’ya evrilmesi noktasında sizden yardım talebimiz var. ‘ dedi.

Karayazı İçin Bayraktar İsmi Teklifi

Karayazı ilçesi adının Bayraktar’a çevrilmesi talebinde bulunan Milletvekili Aydemir, Bayraktar isminin ilçe tarihine ait bir özelliği taşıdığını belirterek, ‘Bir başkası, Karayazı ilçemizde vatandaşın çok yoğun bir biçimde isme itirazı var yani böyle bir negatif çağrışım olduğu için eski ismini tekrar istiyorlar, belediye de bununla ilgili karar aldı. Eski ismi Bayraktar, Yavuz Selim’in bayraktarları orada konuşlandıkları için ismi ta oradan almış.’ Kaydını düştü.

İçişleri Bakanlığının Kaydettiği Tarihi Başarı

İçişleri Bakanlığı Bütçesi değerlendirmesinde Bakanlığın başarıda emsalsizliğine vurgu yapan Milletvekili Aydemir, ‘Bakanlığımızın vazifesi, dışarıdan bakınca terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, AFAD bağlamındaki işler. Oysa bunun dışında sahaya yansıttığınız istihdamı da ilgilendiren çok ciddi, faaliyetleriniz var, yaptıklarınız var. Ben size müteşekkir olduğumun altını çiziyorum. Ne için? Erzurum’da, Oltu ’da bir organize sanayi bölgesini ayağa kaldırdınız ve YİKOB kanalıyla orada bir fabrika kurduk; şimdi 200 insan istihdam ediliyor. ‘ dedi.

‘Erzurumlular size müteşekkir’

Bakan Soylu’nun Erzurum’daki 2’nci OSB’de 5 fabrikanın yapımına destek olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Geçtiğimiz bütçelerde Erzurum’daki 2’nci Organize Sanayi için 5 fabrikanın yapımına destek oldunuz. Yalnız, organize sanayinin yerinde problem olduğu için - zeminde - orayı şimdi başka bir yere plase ettik. Orada da ilk fabrikaları yine YİKOB yapıyor sizin kanalınızla.

Bu yüzden de Allah razı olsun diyoruz, Erzurumlular size müteşekkir. ‘ kaydını düştü.

Aydemir’den Soylu’ya: Allah Razı Olsun

Erzurum’un bir huzur kenti olduğu, bunda bölge ve ilde kaydedilen terörle mücadele çalışmalarının büyük etkisinin bulunduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Terörden azade bir hâle getirdiniz o zemini. Erzurum’da, o coğrafyada bir terörist bile yok şimdi, herkes huzur üzere yaşıyor. Karayazı’dan, Karaçoban’dan, Hınıs’tan, Tekman’dan, Çat’tan; Erzurum’un bütün ilçelerinden size minnettarlık ifadeleri var. Özellikle Kürt kardeşlerimin yüreğinde özel bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum; Allah razı olsun.’ dedi.

Muhalefete Tepki

Muhalefet tarafından yapılan eleştirilerin, Bakanlığın kaydettiği başarıları ötekileştirmek olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Başlarken sizinle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Efendim, suçlama şu: “Fotoğraflarda kiminlesiniz? Bir başka suçlama: “Korkutuyorsunuz sadece.” Bir başkası: “Niçin Suriye’deydiniz ?” Bir başkası -topluma da aslında hakaret eden bir tespit yapıp sonrasında da - “Öz güveni olmayan, topluma öz güven yüklediniz. ” gibi. Samimi söylüyorum, çok absürt, çok kulak tırmalayıcı tarifler yapıldı. Niye? Yaptığınız işi düzgün yapıyorsunuz, onu siz de yapıyorsunuz, bu yönüyle de müteşekkiriz. Ama bir şeyin altını çiziyorum: Bize, bu kadroya rotayı çizen Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun açtığı ufuk üzere yürüyoruz ve aldığımız mesafenin eşi, emsali yok. ‘ diye konuştu.

Milletvekili Aydemir, ‘Bir mücadele yapıyoruz, o mücadelenin sonunda oluyor bunlar. “Siz başlarken güvenlikle ilgili hiçbir makale okumamıştım.” diyor bir muhalefet Milletvekili. Olabilir, bu çok mertçe bir tarif ama güvenlikle ilgili belki tedris görenlerden, belki o işin allamesi olanlardan çok daha fazla mesafe aldınız, mesafe aldırdınız; elhamdülillah.’ dedi

‘Bizim Güvenliğimiz Libya’da Başlıyor Diyoruz’

Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, bak, ferahfeza bir zeminde yaşıyoruz. Bu sadece burada mı? Hayır, her tarafta. “Niye Suriye’deydiniz? Diyor muhalefet. Bizim güvenliğimiz Libya’da başlıyor diyoruz. Bizim güvenliğimiz orada başlıyor, onun mücadelesini veriyor Bakanımız. Bu kadrolar onunla ilgili canhıraş bir gayret koyuyorlar orta yere. Bakın, burada Jandarma Genel Komutanımız var, Emniyet Genel Müdürümüz var, şurada Bakan yardımcılarımız var; hepsiyle ama hepsiyle iftihar ediyoruz, iftihar etmemiz lazım. ‘ diye konuştu.

‘Bakanımızın gayretlerine müteşekkiriz’

‘Sayın Bakanımızın gayretlerine biz müteşekkiriz’ kaydını düşen Milletvekili Aydemir, İstiklal Caddesindeki saldırıyla ilgili olarak, ‘ “Terörist ” kadın diyor ki: “Ben teröristim.” diyor, “Ben 2017’de YPG’ye katıldım. ” diyor, “Beni buraya katan şudur, benim buraya iştirakimi sağlayan budur.” diyor, “Bombayı patlatan benim.” diyor. Ama bir partinin genel başkan yardımcısı çıkmış, hiç sıkılmadan, utanmadan diyor ki: “Buna biz nasıl terörist diyelim ya?” Ya, insan Allah’tan korkar ya, Allah’tan kork! Buna rağmen, siz eğer burada İçişleri Bakanımıza dönük suçlama yaparsanız pes derim ya. Yani ne yapmış İçişleri Bakanımız? On küsur saat, on iki saat geçmeden teröristi derdest etmişler, ele geçirmişler. ” Efendim, deniyor ki: “Ya, bu evine nasıl gitmiş? ” Ya, binlerce kamera takip edilmiş; eski hâl yok, şimdi çok ciddi bir yapılanma var, çok özel bir çalışma var yani Emniyet teşkilatımız öyle bir hâl üzere ki kim ne adım atıyor herkesin haberi var, teknolojiden istifade ediyoruz. Bulundu, ne lazımsa onlar yapılıyor, Emniyetimiz biliyor, onları da takip ediyor, onları da bekleyeceğiz; böyle bir şey olur mu? “Evinde niye yakalanmış? ” deniliyor, takip edilir, yakalanır, nerede yakalanacaksa yakalanır. Allah’ın izniyle de bu konuda bizde eşi emsali olmayan bir hâl gelişti, bunun da mimarı İçişleri Bakanımız, gayret koyuyor; teşekkür etmemiz lazım.’ dedi.

‘Ülkesini paylaşan namerttir’

Milletvekili Aydemir, ‘Bir başka eleştiri, sığınmacılarla ilgili. “biz ekmeğimizi paylaşalım ama ülkemizi paylaşmayalım.” diyorlar. Kim ülkesini paylaşıyor, kim paylaşıyor? Burada birisi bunu söyledi, çıktı, gitti. Ülkesini paylaşan namerttir! Bu ülkenin her zerresi, şu kadrolar, şu Cumhur İttifakı, hepimiz itiraz ederiz, bu vatan bizim. Dışarıdan gelenleri elbette ki “misafirperver” kavramıyla biz kucaklarız.’ vurgusunu paylaştı.

‘Vebal Altında Kalmak’ Vurgusu

Muhalefetin yaklaşımına tepki gösteren Milletvekili Aydemir, ‘Ezcümle, şunu söyleyeceğim: İçişleri Bakanımız bulunduğu her vazifeyi bihakkın yapan bir yüz akı isimdir. Bazılarınızın bireysel hıncı olabilir, sıkıntısı olabilir ama Gayet tabii, yani bazen görüyoruz onu. O bireysel hıncı, bütünüyle böyle abanarak sanki genelde bir yanlış iş yapılmış gibi ifade ederseniz bir büyük haksızlık yaparsınız, vebal altında kalırsınız.’ İfadesine yer verdi.

Uyuşturucuyla Mücadele

Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, sabahleyin birisi bir şey söyledi, bir Genel Başkan şunu söyleyebilir mi ya: “Bu ülkenin cari açığını kapatmak için uyuşturucudan para aktarılıyor.” El insaf ya, merhamet ya! Ya, bu ne iş, yani buna pes deriz! Birisi de onu aklamak için sağından, solundan dolanarak burada çıkardığımız bir kanunu getiriyor önümüze. Ayıptır! Hadi onu da geçtik “Bunlardan vergi alın. ” diyen bir Genel Başkan olabilir mi? Buna İçişleri Bakanımız kayıt düştüğü zaman niye itiraz ediyorsunuz, olur mu bu ya? Yapacağımız iş şu: Noksanımız var mı, noksanımızı söyleyin ama bühtanda, iftirada bulunmayın. Bu hakikaten tahammülfersa bir hâl geliştiriyor ve itiraz da ondan çıkıyor. Bakın, burada bir tane işte muhalefetten “Efendim şu eylemi kınadık” deniliyor mu? Ben şunu bekliyorum: PKK namussuz, şerefsiz bir örgüttür. Kim ki PKK’yı destekler, kim ki PKK’ya -desteği bırak- sükut eder, o da namussuz, şerefsizdir! Kim diyor bunu? Kürt kardeşlerim diyor. Hep beraber bunu söyleyeceğiz, o zaman müşterek bir noktada oluruz.’ dedi.