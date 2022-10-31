Milletvekili Aydemir, Türkiye Yüzyılı vizyonunda Erzurum’un tarihi veçhesi, kültür ve sanat değerleri, beşeri sermayesi ve Dadaş Aklıyla öncü iller arasında yer alacağını kayda geçerek, ‘Muhteşem tarihimizin özne şehirlerinden Erzurum, Türkiye Yüzyılının da müellifi olacaktır. ‘ dedi

Milletvekili Aydemir, Türkiye Yüzyılı vizyonunda Erzurum’un tarihi veçhesi, kültür ve sanat değerleri, beşeri sermayesi ve Dadaş Aklıyla öncü iller arasında yer alacağını kayda geçerek, ‘Muhteşem tarihimizin özne şehirlerinden Erzurum, Türkiye Yüzyılının da müellifi olacaktır. ‘ dedi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum’da Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yıldönümü coşkusunu dadaşlarla paylaştı. Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu katılan Milletvekili Aydemir Aziziye ve Yakutiye İlçelerinde saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Aydemir Aziziye’deydi

Ilıca’da yapımı tamamlanan ve 100’ü aşkın kişiye istihdam sağlayan Termal Aqua Parkta incelemelerde bulunan Milletvekili Aydemir, bilimi doğal potansiyelle buluşturarak, ilçeye marka değer kazandıran Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve ekibine teşekkür ederek, ‘Aziziye termal kaynakları, tarımsal imkan ve değerlerinin yanı sıra, turizmde de markalaşıyor. ‘ dedi.

Aydemir’den Aziziye Övgüsü

Türkiye’nin yerli ve milli değerleriyle küresel çapta markalarıyla gündem oluşturduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, özellikle yerel kayıtta AK Parti ve Cumhur ittifakı Belediyelerinin markalaşmada öne çıktığını, Aziziye Belediyesinin de ülke çapında termal kaynakları ve bu odakta gerçekleştirilen yatırımlarıyla tarif bulduğunu aktardı.

‘Biz hep Erzurum’u örnek gösteriyoruz’

Erzurum bazında yerel yönetimlerin, Büyükşehir başta olarak ülke yerel hizmetler alanında vizyon çizdiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, bu gerçeği TBMM Genel Kurulu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile günlük gerçekleştirdiği basın toplantılarında dile getirdiğini, Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerindeki başarısızlığının giderilmesi için Erzurum Belediyelerinin örnek alınması gerektiğini vurguladığını bildirdi.

‘Belediyelerimiz eser siyaseti izliyor’

Üreten, yenilikçi ve çağdaş anlayışla Halka hizmet sunan Erzurum Belediyelerinin aynı zamanda eser siyaseti izlediği, belediyelerin hitap ettiği her alanda AK Belediyecilik modelini hayata geçirerek, vatandaş memnuniyetini ölçü aldıklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Yerel yönetimlerimizle gurur duyuyoruz. ‘ dedi.

‘Erzurum, Türkiye yüzyılı vizyonunda da özne şehir’

Aziziye İlçesinde vatandaşlarla görüşen, esnafın işyerlerine konuk olan Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefinin içerdiği esasları paylaştı, Erzurum’un bu vizyon çerçevesinde konum ve durumunu değerlendirerek, ‘Cumhuriyeti kuran Şehir Erzurum, Türkiye Yüzyılı vizyonunda da özne şehirler içerisinde yerini alacaktır ‘ kaydını düştü.

Aydemir Bilim Erzurum’daydı

Milletvekili Aydemir Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti yöneticileri ve Palandöken Belediye Başkanı Ensar Özdemir’den oluşan AK Heyetle birlikte BİLİM Erzurum’u ziyaret etti. Astronomi, Havacılık ve Uzay, Teknoloji, Matematik, Doğa Bilimleri, Girişim, Akıllı Tarım alanlarında ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilere uygulamalı eğitim imkanının sunulduğu atölyelerde eğitim alan öğrencilerle görüşen Milletvekili Aydemir, Erzurum’un bilimsel sahada da yükselen değer olduğunu vurguladı.

‘BİLİM ERZURUM’la Türkiye Yüzyılında bilgiyle donanmış gençler hedefliyoruz.’ diyen Milletvekili Aydemir, T3 Vakfına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e, Direktör Yakup Koçak ve çalışanlara teşekkür etti.

‘Gençlerimiz güvencemiz’

Türkiye’nin AK Parti iktidarları dönemiyle birlikte yerli ve milli teknoloji alanında küresel boyutta gıpta ile izlenen gelişmelerin odağı haline geldiği, TOGG başta olarak ülkenin kendi teknolojik değerlerini ifade eder düzeye yükseldiğini belirten Milletvekili Aydemir, Erzurumlu gençlerin bu oluşumda öne çıkacağından emin bulunduklarını söyledi.

Aydemir Erzurumspor’daydı

Milletvekili Aydemir’in hafta sonu Erzurum saha çalışması çerçevesinde Erzurumspor da vardı. Mavi Beyazlı kulübü ziyaret eden Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyeti Başkan Ahmet Dal’la görüştü. Mavi Beyazlı ekip antrenman sahasında Teknik Sorumlu Uğur Bayarslan’dan bilgi alan Milletvekili Aydemir, taraftarlara seslenerek, ‘Erzurumspor ortak sportif değerimiz. Takımımızın imkansızlıklar ve sorunlarını aşarak hedeflediği konuma yükseleceğine inanıyoruz. Bir taraftar olarak yüreğimiz ekibimizle atıyor. Erzurumspor yeniden yükselişe geçecektir. Sayın Başkanımızın olağanüstü çabaları, teknik heyetin bilgisi, futbolcu kardeşlerimizin azmiyle bu kırılgan süreci hep birlikte aşacağız.’ dedi.