Milletvekili Aydemir, ‘Bizden önceki dönemlerde bütçenin yüzde 85’i faize gidiyordu. Bizimle beraber bu yüzde 13’lere düştü. Aradaki farkı yatırımlara, üretime, ihracata aktarıyoruz, istihdama katkı sağlıyoruz.’ dedi

Milletvekili Aydemir, ‘Bizden önceki dönemlerde bütçenin yüzde 85’i faize gidiyordu. Bizimle beraber bu yüzde 13’lere düştü. Aradaki farkı yatırımlara, üretime, ihracata aktarıyoruz, istihdama katkı sağlıyoruz.’ dedi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında seçim arifesindeki siyasi gelişmeleri ele aldı, 6’lı masanın HDP’e şirin görünmeye çalıştığını vurgulayarak, HDP’nin "örtülü biçimde altılı masayı esir aldığını" söyledi.

Aydemir’den Garabet Nitelemesi

Altılı Masanın proje üretme özürlüsü olduğunu, ülke geleceğine dair plan ve proje üretemediğini, istihdam politikası ve üretime değgin hedeflerinin bulunmadığını kaydeden Milletvekili Aydemir, Kılıçdaroğlu’nun, işsizliği önlemek için "muhtarlara bir yardımcı" teklifinde bulunduğunu anımsattı.

"Gülünecek bir hal ama aynı zamanda hepimizin üzülmesi gereken bir durum" diyen Milletvekili Aydemir, cumhurbaşkanlığı adaylığı hesabı yapan birisinin istihdam projesi olarak muhtarlara yardımcı teklifi getirmesini "garabet" olarak nitelendirdi.

kılıçdaroğlu demirtaş’a övgüler yağdırıyor

Kılıçdaroğlu’nun, çıktığı bir televizyon programında eski HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş’a övgüler yağdırdığını, bunun sebebinin HDP’li 3-5 seçmenden oy devşirmek olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, Kılıçdaroğlu’nun, HDP’nin "şeffaf görüşme çağrılarına" olumlu yanıt verme gibi bir niyetle hareket ettiğini söyledi.

Aydemir’den Sert Tepki

Milletvekili Aydemir, ‘Biz şunu söylüyoruz; HDP, PKK ya müzahir bir yapıdır. PKK’nın yanında duran bir yapıdır, çok açık söylüyoruz, PKK bu milletin on binlerce evladının kanında parmağı olan hain bir örgüt. Bu hainlerle kim ki yan yana gelir, kim ki mesafeyi daraltır, kapatır, bu örgüte dönük yüreğinde az da olsa böyle bir küçük pencere açar, bilinmesi lazım ki bunlar vatana ihanetle iştigal ediyorlar demektir.’ vurgusunu paylaştı.

‘HDP’e yaranmaya çalışıyorlar’

Milletvekili Aydemir, şunları kaydetti: "Selahattin Demirtaş’ın tehdit barındıran ’şeffaf görüşmeler yapacaksınız’ sözlerine Kılıçdaroğlu, ’emre amadeyiz’ anlamına gelen açıklamalarda bulunuyor. Bu tür açıklamaları yapan yalnız Kılıçdaroğlu da değil. Sözüm ona geçmişinde milliyetçiliği barındıran bir isim, Anayasa Mahkemesinde devam eden kapatma davasının hukuksuz olduğunu öne sürüyor. Hepsinin derdi, seçimleri etkilemek, seçimlerde HDP’yi yanlarına çekebilmek. HDP’ye ve tabii ki arkasında PKK’ya yamanmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu da Akşener de arkadan dolanarak PKK’ya yamanmaya çalışıyorlar. Yazıklar olsun."

Kılıçdaroğlu HDP’e Gönderme Yapıyor

Kılıçdaroğlu’nun, Boğaz içi Üniversitesi öğrencilerine yönelik sözlerinin "mide bulandırıcı" olduğunu, verdiği mesajlarla kendisini mahkemenin yerine koyduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, "Kılıçdaroğlu, açıklamasındaki ’kayyum’ ifadeleriyle HDP’ye gönderme yapıyor. HDP aslında örtülü bir biçimde altılı masayı esir almış durumda. Özellikle Kürt kardeşlerime sesleniyorum; size zulmün perdesini aralamak için gayret sarf eden bir altılı masa var. Yaptığı açıklamalar ışığında bir taşla birkaç kuş vurmayı hedefliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Aydemir, altılı masada Saadet Partisi’nin yalnız genel başkan düzeyinde yer aldığını, partililerin masada olmadığını söyledi.

Aydemir Ekonomiyi Değerlendirdi

Türk müteahhitlerin 2022 yılında 133 ülkede proje ürettiklerini, 471. 7 milyar dolar değerinde 11 bin 605 projeyi hayata geçirdiklerini belirten AK Parti Milletvekili Aydemir, ‘Biz böyle çalışıyoruz’ kaydını düştü.

Ekonomi değerlendirmesinde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin paylaştığı bütçeden karşılanan faiz giderleri hakkındaki ifadelerini gündeme getiren Milletvekili Aydemir, ‘Bizden önceki dönemlerde bütçenin yüzde 85’i faize gidiyordu. Bizimle beraber bu yüzde 13’lere düştü. Aradaki farkı yatırımlara, üretime ihracata aktarıyoruz, istihdama katkı sağlıyoruz. Sayın Bakanımızın ifadeleri ülke ekonomisinin güçlü altyapısını vurguluyor. ‘ diye konuştu.