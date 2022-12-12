AK Parti Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız sadece milletimize değil bütün insanlığa hizmet ediyor, bu savaş döneminde özellikle Rusya’yla Ukrayna arasındaki savaşta Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımını hep beraber şahit olduk. Bütün insanlık O’na duacı’ dedi

AK Parti Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız sadece milletimize değil bütün insanlığa hizmet ediyor, bu savaş döneminde özellikle Rusya’yla Ukrayna arasındaki savaşta Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımını hep beraber şahit olduk. Bütün insanlık O’na duacı’ dedi

Aydemir’den Bütçe Değerlendirmesi

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında TBMM Bütçe gündemini paylaştı, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kaydında hayata geçirilen yatırımlara dikkat çekerek, ‘Biz yalnızca milletimizin hizmetindeyiz. ‘ dedi.

Aydemir’den muhalefete: ‘HDP’ten farkları yok’

İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Bakan Soylu’ya karşı HDP’nin hadsiz tarzına CHP ve İYİ Partinin destek verdiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘HDP’den farkları olmadığını bir kez daha ortaya koydular.’ İfadesine yer verdi.

İpçioğlu Dadaşların Medarı İftiharı

Milletvekili Aydemir bu basın toplantısında da bir Erzurum değeri olan Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu’nun uluslararası başarısını gündeme taşıdı. Milletvekili Aydemir, “Uçan Türk” namıyla bilinen Fatih Arda İpçioğlu Dadaşların medarı iftiharlarındandır. ‘ dedi.

“Milli Eğitimde de çağ atlayan bir hale geldik"

Milletvekili Aydemir basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu’nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) bütçelerinin görüşüldüğünü belirterek, her iki bakanlığın önemli çalışmalara imza attığını dile getirdi. "Teknolojiden bihaber siyasiler çıkıp konuşmalar yaparak komik duruma düşseler de Türkiye’nin her alanda mesafe aldığını" ifade eden Milletvekili Aydemir, "Milli eğitimde de çağ atlayan bir hale geldik." diye konuştu.

Kariyer Basamak Sınavı Ve Kılıçdaroğlu’nun Yaklaşımı

Öğretmenlerin kariyer basamaklarıyla ilgili girdiği sınava değinen Milletvekili Aydemir, yaklaşık 430 bin öğretmenin sınavda başarılı olduğunu söyledi. Aydemir, sınava katılmayan yüzde 5’in sorumlusunun ise onlara sınava katılmamaları yönünde telkinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirtti.

Milli Eğitimde Ufuk Açan Yaklaşım

Milli Eğitim Bakanlığının Türk Eğitim sisteminde ufuk açan reformlar gerçekleştirdiği, Öğretmenlik Meslek Kanunu gibi cumhuriyet tarihi boyunca özlem duyulan bir düzenlemenin hayata geçirildiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Dünya şu gerçeği biliyor ki, Türkiye her alanda mesafe aldı. Özellikle eğitim alanında da, Milli Eğitimde de çağ atlayan bir hale geldik. ‘ diye konuştu.

Yerli Ve Milli Çığır

Sanayi ve Teknoloji alanında Türkiye’nin yerli ve milli bir çığır açtığı, gençlerin geleceğine yönelik olarak Teknofest kuşağı olarak kaydedilen bir değerler yoğunlaşmasına odaklandığına işaret eden Milletvekili Aydemir, yerli otomobil üretimine dikkat çekerek, ‘Sayın Bakanımızı canı yürekten tebrik ediyoruz. Koyduğu gayretler orta yerde. Bu gayretlere de milletçe minnettar olduğumuzu altını çiziyoruz.’ diye konuştu.

‘HDP ile aynı düzleme düşen bir iyi parti var, bir CHP var’

Milletvekili Aydemir, "HDP ile aynı düzleme düşen bir İYİ Parti var, bir CHP var" dedi.

İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmelerinde, HDP’nin terörle mücadeleye duyduğu tepkinin bir gösteri halini aldığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, İYİ Parti ve CHP gruplarının da buna destek verdiğini kaydetti.

Milletvekili Aydemir, "HDP ile aynı düzleme düşen bir İYİ Parti var, bir CHP var. CHP dediğiniz, Atatürk’ün, sözüm ona izinden gittiğini söylüyorlar, tam tersi Atatürk düşmanlığı yapıyorlar. İYİ Parti, milliyetçiliği ad ediyor ama tam tersi millet düşmanlarıyla beraber aynı düzlemde yürüyor HDP ile beraber." ifadesini kullandı.

‘HDP kürtlere düşman bir yapı’

Basın toplantısında HDP’in Kürtlere düşman bir yapı olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘HDP dediğiniz yapı Kürtlere düşman bir yapıdır. Dün özellikle bir Kürt kardeşimin Erzurum Karaçoban ilçesinden gönderdiği mesajı TBMM Genel Kurulunda kürsüden okudum. Kürt kardeşlerim HDP’den nefret ediyorlar. HDP’in yaklaşımının Kürt düşmanı bir yaklaşım olduğunu biliyorlar. Kürtler şunu biliyorlar; PKK Amerikan maşası, uluslararası güçlerin bir aparatı olarak fonksiyon ifa ediyor. Bunu yaparken de Kürtlere düşmanlık yaparak bu fonksiyonu ifa ediyor. O yüzden PKK’ya, o yüzden PKK’ya müzahir HDP’e Kürtlerin nefreti var. ‘ kaydını düştü.

‘Hep milletin yanında saf tutacağız’

Muhalefetin tavrından korkmadıklarını söyleyen Milletvekili Aydemir, "Allah’ın izniyle 20 küsur yıldır millete hizmet ediyoruz, daha da edeceğiz ve onlara inat milletin yanında saf tutacağız. Öyle edepsizce bir yaklaşımla bizi korkutacaklarını, bizi ürküteceklerini sananlar, aldandıklarını biliyorlar. 2023’te bunlara esaslı ders gelecek. Millet bu tavırlarını biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Aydemir, Kürtlerin HDP’den nefret ettiğini, HDP’nin yaklaşımının "Kürt düşmanı" bir yaklaşım olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Tebrik

Almanya’daki Kayakla Atlama Dünya Kupası’nda, Erzurum’dan çıkan Dadaş Fatih Arda İpcioğlu’nun, sezonun üçüncü yarışmasında 2 kez finale kalarak ‘dünya kupası puanı’ aldığını aktaran Aydemir, bunun büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Milletvekili Aydemir, ‘Bir büyük başarı, Dünya Kupası puan almak her babayiğidin kârı değil, Erzurum’dan çıkmış bir dadaş bunu yapıyor ve milletimizin adını milletler camiasında yukarılara taşıyor. Bayrağımızı kaldırıyor. Ben Fatih’imizi canı yürekten tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun inşallah. Genç nesil de bunlardan örnek alsınlar, daha daha ileriye bu işleri taşısınlar.’ Dedi.