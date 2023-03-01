AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yıkıcı bir muhalefet olduğunu belirterek, "’Her gün bir afet olsun, hükümet bunun altında kalsın’ yaklaşımı var." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yıkıcı bir muhalefet olduğunu belirterek, "’Her gün bir afet olsun, hükümet bunun altında kalsın’ yaklaşımı var." dedi.

Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "İnşallah bir yıl içinde yıkılan şehirlerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz" sözlerini anımsattı.

Muhalefetin Yaklaşımına Tepki

Erdoğan’ın bu açıklamalarına, muhalefetin tenkitte bulunmadığını anlatan Milletvekili Aydemir, "Onlar biliyorlar ki Cumhurbaşkanı’mız böyle bir söz verdiyse yapar. O yüzden buna dönük en küçük bir tenkitleri yok. Hatta onların ’yapılmasın’ gibi yaklaşımları var. Böylesine yıkıcı bir muhalefet var ki ’her gün bir afet olsun, hükümet bunun altında kalsın’ diye bir yaklaşım var." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı Milletiyle Gönlünü Biraraya Getirmiştir

Basın toplantısında muhalefetin yaklaşımını eleştiren Milletvekili Aydemir, ‘Öylesine yıkıcı bir muhalefet var ki; ‘her gün bir afet olsun, her gün bir deprem olsun, sel olsun da Hükümet bunun altında kalsın’, gibi bir yaklaşım, bir düşük yaklaşım, bir alil yaklaşım. Böyle bir beklentileri var, bu kadar ucuz düşünen bir muhalefet var. Ama bunun karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletiyle gönlünü bir araya getirmiş bir ekip var. AK Parti var, Cumhur ittifakı var. Varsa bir sıkıntılı hal onu yok etmeye çalışıyoruz. Şimdi bir sıkıntılı hal var, onları izole ediyoruz, dahasını, en iyisini yapacağız. Şimdi geçici konutlar, geçici barınma merkezleri oluşturduk. Kısa süre içerisinde yakın zamanda da inşallah kalıcı konutlara insanlarımız geçecekler. ‘ diye konuştu.

Erol’un Hak Teslimi

Milletvekili Aydemir, ‘Elbette kaybettiklerimizi geri getirmek mümkün değil ama hiç olmazsa acıları hafifletmek mümkün. Acılar nasıl hafifler, hayatı kolaylaştırırsanız hafifler. İşte biz de buna amadeyiz. Bunun için gayret sarf ediyoruz. Bakın bu noktada Hak teslimi yapan bir milletvekili var. CHP milletvekili Elazığ milletvekili Gürsel Erol kardeşimiz diyor ki; ‘Elazığ’da bir deprem oldu. Hükümet, Cumhurbaşkanımız 25 bin konutu TOKİ kanalıyla inşa etti. Eğer bu olmasaydı, bu depremde yani şu yaşadığımız depremden Elazığ çok kötü bir biçimde etkilenirdi. Şimdi bundan dolayı Elazığ rahat’ diyor. Söylediğimizi yaparız, işte bunu CHP’li bir milletvekili de hak teslimi bağlamında söylüyor.’ diye konuştu.

28 Şubat Zihniyetini Lanetliyoruz

Aydemir, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "28 Şubat’ın yıl dönümünde bir kez daha, o hale kim iştirak etmişse telin ediyorum." dedi. 28 Şubat’ın bir kara sayfa olduğunu, inanç sahiplerine zulmün reva görüldüğünü vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Yüce Milletimiz 28 Şubatçıları lanet; bu zulme dur diyenleri ise daim minnet ve şükranla anacaktır. ‘ dedi.

‘Milli irade not ediyor’

Milli iradenin, kendi yanında olanlarla, karşısında duranları not ettiğini, spora bile siyaset sokarak provokasyona yeltenenleri unutmadığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Aziz Milletimiz 28 Şubat özlemi çekenleri ve o kara günleri yaşatanları, bugün stadyumlarda o neviden bir yaklaşım ve çağrışımı ortaya yere koyanları not ediyor. Bu yüce millet seçimlerde bu kesime demokrasi tokadı atacak, onlara bir daha ders verecektir. ‘ diye konuştu.

Merhum Erbakan’ın Bıraktıkları Ona İhanet Ediyor

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın dün vefat yıl dönümü olduğuna işaret eden Aydemir, "Erbakan’a kan kusturanlarla, Erbakan’ın yanında olduğunu söyleyenler maalesef bir araya gelmişler. Onun için Saadet Partisi celladına aşık bir parti diyorum. Erbakan’ın bıraktıkları ona ihanet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Terörle Mücadele

Basın Toplantısında deprem afeti kaydında depremzedelerin yaralarının sarılması, şehirlerin yeniden ihya ve inşasına yoğunlaşan hükümetin terörle kararlı ve etkin bir mücadele verdiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Terörle mücadelemiz de devam ediyor. 60 vatandaşımızın canına kıymış, 12 terör eyleminin baş aktörü olan bir haini derdest edip şimdi Türkiye’ye getiriyor Milli istihbarat teşkilatımız. Yani biz hem acı yaşıyoruz, hem bize acı yaşatanları da rahat bırakmıyoruz, gereğini de yapıyoruz. Bundan dolayı Milli İstihbarat Teşkilatımızı canı yürekten tebrik ediyoruz. İnşallah bu mücadele her alanda devam edecek Allah’ın izniyle. Türkiye’miz çok daha böyle ferahfeza zeminlere ulaşacak. ‘ dedi.