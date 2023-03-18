AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Çanakkale Destanı; müellifi Türk Milleti; özü vahdet ve tevhide teslimiyet; ufku tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet; vurgusu İla’yı Kelimetullah için devlet ebed müddet olan milli kıyamdır. ‘ dedi.

Çanakkale Bir Beka Destanıdır

Milletvekili Aydemir, ‘Çanakkale Destanı topyekun Yüce Milletimizin İstiklal ve istikbal, Devletin bekası için varlığını adaması; Hakkın batıla muzafferiyeti; birlik, beraberlik ve kardeşliğin cihana kaydıdır. ‘ mesajını paylaştı.

Çanakkale Tevhid Yoluna Adanmışlıktır

Milletvekili Aydemir, ‘Çanakkale Destanı tarihini kendi yazan bir milletin, Kuntayca, ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ kararlılığı; Akifçe, ‘Cânı, cânânı, bütün vârımı alsın da Hudâ/ Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ’ niyazıdır. ‘ vurgusunu paylaştı.

Çanakkale Hakkın Batıla Galip Gelmesidir

Milletvekili Aydemir, ‘Çanakkale Destanı ‘Türk Milletine kefen biçmeye kalkışanların akıbetleri berbat olur’ gerçeğinin tescili; Akif’in tasviriyle, ‘Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından/Alınır kal’â mı göğsündeki kat kat îman?/Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?/ Çünkü te’sis-i İlâhî o metîn istihkâm’ imanının takdimidir. ‘ dedi

Çanakkale Hakkın Rızasına Teslimiyettir

Milletvekili Aydemir mesajında, ‘Çanakkale Destanı tevhid uğrunda can verme sırrına mazhar olan bir milletin, ‘Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz/Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz’ azmi; Hakkın rızasına ram olma ahdidir. ‘ ifadesine yer verdi.

Küçükoğlu; “Diriliş ruhunu ebediyen yaşatacağız” Küçükoğlu; “Diriliş ruhunu ebediyen yaşatacağız”

Niyaz

Milletvekili Aydemir, ‘Yüce Milletimizin Çanakkale Zaferi coşkusunu paylaşıyor, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, Milli şairimizin Milli Marşımızdaki ‘Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyyet/ Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl’ tebşirini kaydediyor; devletin dirliği, milletin birliği, vatanın bütünlüğü yolunda nefsinden geçme ahdimizi paylaşıyoruz. ‘ dedi.