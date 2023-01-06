AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, altılı masanın gündeminde cumhurbaşkanı adayı ve bakanlık paylaşımının olduğunu ifade ederek, "Bizim gündemimizde millet var, milletin refahı var. Bunlarda ise başka bir hal var." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, altılı masanın gündeminde cumhurbaşkanı adayı ve bakanlık paylaşımının olduğunu ifade ederek, "Bizim gündemimizde millet var, milletin refahı var. Bunlarda ise başka bir hal var." dedi.

Erdoğan’ın verdiği müjde

Milletvekili Aydemir, AK Parti’nin ayrım yapmadan toplumun her kesimini kuşatan bir siyasi anlayışla hareket ettiğini söyledi. CHP’li belediyelerin, evlerine ekmek götürenleri işten attığını belirten Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda yaptığı bir açıklamayla belediyelerden atılan çalışanlara müjde verdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanımız mağdur ve mazlumların hamisidir’

‘Ayrım gayrım yapmadan. toplumun her kesimini kuşatan, kucaklayan bir siyasi anlayışı ifade ediyoruz Bunun ufkun lideri sayın Cumhurbaşkanımızdır. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması oldu. Çok sayıda insanın mustarip olduğu bir hali izale edeceğine dair bir muştu. Belediyelerden yerel seçimlerden sonra atılan binlerce insan oldu. Sadece dertleri evlerine aş iş götürmek olan insanları CHP’li belediyeler işten attılar. Mağdur ettiler 10 binlerce. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 20 bine yakın insanın işten atıldığı söyleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunların bir yasa çerçevesinde işlerine geri dönecekleri müjdesini verdi. Bundan dolayı bir büyük memnuniyet var. Çok sayıda insan bizi arıyor. Müteşekkir olduklarını söylüyorlar. ‘ dedi.

Pakistan Senatosunun Tarihi Kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küresel boyutta ufuk çizen, insanlık vicdanına yaptığı çağrılarla barış, huzur ve istikrar kaydında gündem oluşturan bir Dünya Lideri olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani tarafından Nobel barış ödülüne aday gösterildiğini vurguladı.

Pakistanlı Kardeşlerimize Minnettarız

Milletvekili Aydemir, ‘Cumhurbaşkanımıza dünya efkârı içerisinde de hak teslimi yapıldı. İşte birisi de Pakistanlı kardeşlerimizin yaklaşımıdır. Pakistan’a yürekten minnettarlığımı ifade ediyorum bir Türk olarak, bir Türk milletvekili olarak. Milletimizin hissiyatını Pakistan’a yansıtıyorum. Onlar zaten bizim kardeşlerimiz ama bu verdikleri karardan dolayı da ayrıca mutlu olduğumuzu ve onları yüreğimizin en mutena yerinde hep saklayacağımızı ifade ediyorum. ‘ dedi

Ak Parti Türk Siyasetinde Zirvedir

AK Parti’nin üye sayısının arttığına dikkati çeken Milletvekili Aydemir, "Bütün partilerin üye sayısından 4,5 kat fazla üye sayımız var. 11 milyon 250 bine yakın üye sayısı. Dile kolay; Türk siyaset tarihinde zirvedir, çıtadır. Bunu aşmak her siyasi yapının karı değildir." diye konuştu.

‘Yüce milletimize minnettarız’

Ak Parti’nin milli iradenin ifadesi olduğu, 20 yılda gerçekleştirdiği atılım, yatırım ve reformlarla milletin gönlünde özel bir yer edindiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘İcraatlarımız, eser ve hizmet eksenli yaklaşımımız bütün toplumu kuşatınca toplum tarafından da bizim siyasi yapımız özel ve güzide ölçüde kabul görüyor. Ondan dolayıdır ki üye sayısı da artıyor. Biz yüce milletimize minnettarız.‘ ifadesini kullandı

Muhalefete Eleştiri

Cumhur İttifakı’nın adayının belli olduğunu, altılı masanın ise hem adayı belirlemediğini hem de bakanlıkları paylaşmayı konuştuğunu ve konuşacağını anlatan Milletvekili Aydemir, "Bizim gündemimizde millet var, milletin refahı var. Bunlarda ise başka bir hal var." ifadesini kullandı.

Babacan’a Sert Tepki

Anayasanın 66. maddesinde yer alan "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür" ifadesinin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini belirten DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a sert tepki gösteren Milletvekili Aydemir, Türk kavramının, ülkeye mensubiyet duyan herkesi içinde barındırdığını vurgulayarak, "Kafaları, zihinleri ırkçılıkla şekillendiği için Türk’ü de ırk bağlamında düşünüyorlar. Oysa Türk, bir milleti ifade eder. Nedir bu rahatsızlığınız? Bu masa böylesine düşük, zelil bir masa. Bir tarafta milleti kucaklayan biz, diğer tarafta millete savaş açan bir yapı." değerlendirmesinde bulundu.

‘Telin ediyoruz’

Milletvekili Aydemir, ‘Cesameti sıfıra müncer bir partinin, 6’lı masanın ortaklarından birinin açıklamaları var. Anayasadan Türk kavramını çıkaracağız diyorlar. Bu Türk kavramı ne kadar rahatsız ediyor bunları, Nedir Türk Milletiyle alıp veremediğiniz sizin? Türk Milleti bu ülkeye mensubiyet duyan herkesi barındıran bir kavram. Türk milleti budur. Millet adına ben de buradan milletin bir temsilcisi olarak bunları telin ediyorum. ‘ diye konuştu.