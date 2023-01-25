AK Parti Milletvekili Aydemir, ‘Biz millet adına siyaset yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın çizdiği ufuk budur. Milletin menfaati neyi gerektiriyorsa 20 yılda yapılan odur. Böyle olunca milletin bize duaları yöneliyor. O dualarla da çok daha özel bir konum alıyoruz. Cenabı hakkın inayeti de bizimle beraber’ dedi.

AK Parti Milletvekili Aydemir, ‘Biz millet adına siyaset yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın çizdiği ufuk budur. Milletin menfaati neyi gerektiriyorsa 20 yılda yapılan odur. Böyle olunca milletin bize duaları yöneliyor. O dualarla da çok daha özel bir konum alıyoruz. Cenabı hakkın inayeti de bizimle beraber’ dedi.

Eser ve hizmet siyaseti

AK Kadrolar ve Cumhur ittifakının aralıksız bir biçim ve kesintisiz bir süreçte eser ve hizmet siyaseti izlediği, reform ve yatırımların gerçekleştirildiği, her gün topluma yeni müjdeler iletildiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Her gün toplum zeminini çok daha berrak hale getirmek için gayret sarf ediyoruz. Kim yapıyor bunu? Sayın Cumhurbaşkanımız yapıyor. Ve onun direktifiyle burada mecliste biz çalışıyoruz. Bir biz gayret koyuyoruz. ‘ kaydını düştü.

Cenabı hakkın inayeti

TBMM’de basın toplantısı gerçekleştiren Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Biz millet adına siyaset yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın durduğu çizgi hep o çizgi olmuştur. Nedir o, milletin faydasına, milleti huzurlu kılacak çizgi. Sorunları halletme, vizyonumuzu eser ve hizmet siyasetiyle şekillendiriyoruz. Dolayısıyla böyle olunca da milletin bize duaları yöneliyor. O dualarla da çok daha özel bir konum alıyoruz. Cenabı hakkın inayeti de bizimle beraber oluyor. Şimdi envai türden numara çekilmesine rağmen uluslararası alanda bile kumpaslar kurulmasına rağmen ayaktayız. Ayakta kalacağız. Bu millet adına kalacağız. ‘ dedi.

Erbaş’a teşekkür

Milletvekili Aydemir, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını henüz belirlememesiyle ilgili, "Böyle giderse aday da açıklayamayacaklar. Günü kaçıracaklar." dedi. Aydemir, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, başkanlığın İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını 120 ülkedeki ataşelikler ve müşavirlikler önderliğinde yargıya taşıyacağına dair açıklamasına değinerek, Erbaş’a teşekkür etti.

Milyarlarca Müslüman Müteşekkir

Olması gerekenin bu olduğunu ve yapanın yanına kar kalmaması gerektiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, "Dünyanın neresinde olursa olsun inançlarımıza, milletimize, ümmete dönük ne tür faullü girişim varsa mutlaka hukuki zeminde buna karşılık verilmesi lazım. Biz veriyoruz, vermeliyiz. Diyanet İşleri Başkanlığımız da böyle bir vazife yaptı. Bu yaptığından dolayı başkanlığımıza minnettarız. Sadece biz mi minnettarız? Kur’an’ı yüreğine yerleştirmiş bütün dünyada milyarlarca Müslüman müteşekkir." diye konuştu.

Altılı Masanın Hali

Milletvekili Aydemir, Uğur Mumcu Vakfının İsveç’ten gelen parasal yardımla faaliyet yürüttüğünü ifade ederek, bu bağı kesmesi çağrısında da bulundu. Türkiye’de siyaset yapanların buna karşı net duruş sergilemediğini belirten Milletvekili Aydemir, altılı masanın kendi içinde kavga ettiğini söyledi. Aydemir, altılı masanın "kakofoni" içinde olduğunu, ortakların birbirine çalım atmaya çalıştığını savundu.

Böyle Giderse Aday Da Açıklayamayacaklar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, altılı masanın adayını 30 Ocak’ta da açıklamayacağını söylediğini belirten Milletvekili Aydemir, "Böyle giderse aday da açıklayamayacaklar. Günü kaçıracaklar." dedi.

Terörle Mücadele

Türkiye’nin terörle mücadelede tarihi bir kararlılık ortaya koyduğunu bildiren Milletvekili Aydemir, ‘Bakın Milli Savunma bakanlığımızın açıklamaları oldu. Pençe kilit operasyon operasyonlarında 506 terörist enterne edildi, etkisiz hale getirildi. 302 kilometrelik alan terörden azade kılındı, güvenli bir hale getirildi. Zap bölgesi neredeyse tamamen terörden temizlendi. Böyle bir mücadele yapıyoruz. Biz teröristleri yok olma noktasına getirmişiz. Teröristler bunu söylüyor. Onu söyleyeyim. Teröristlerin sözde başkanları söylüyor işte videoları şunları bunları ortaya geçiyor. Kendileri söylüyorlar ama Meral Akşener ne yapıyor? Diyarbakır’a gidiyor. Terör örgütüne can suyu verecek açıklamalar yapıyor. Çözüm süreci mahiyetinde bir şeyler söylüyor. ‘ dedi

‘Yazıklar olsun’

Milletvekili Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Diyarbakır ziyareti sırasında terör örgütüne can suyu verecek açıklamalar yaptığını söyledi. Akşener’in açıklamalarını eleştiren Milletvekili Aydemir, "Teröristle benim kardeşliğim yok. Kürt ise bizzat benim, ben. Kürt demek ben demek; Kürt demek Türk demek; Türk demek, Kürt demek. Farkı yok ki. Sen ne konuşuyorsun. Senin dünyadan haberin yok. Kürt’ü bilmiyorsun, ezbere konuşuyorsun. Ne kan kardeşi. Teröristle benim kan kardeşliğim yok. Ben Türk’üm ama en çok kendini Kürt hisseden kadar Kürt hissediyorum kendimi. Sen ezbere çıkmış konuşuyorsun. Teröristle Kürt’ü eş değer görüyorsun. Yazıklar olsun size. Ezbere siyaset yapınca, bilgi olmayınca... Sözüm ona tarihçi. Hikaye tarihçisi. Hakiki tarihten bihaber. Kürt dediğiniz bu milletin en asil parçasıdır." diye konuştu.