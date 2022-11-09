AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 9 Kasım 1877’de gerçekleşen Aziziye zaferinin 145’inci yıldönümünü gündeme taşıdı, Azerbaycan 8 Kasım Zafer Gününü kutlayarak, Aziziye ve Karabağ şehitlerine rahmet niyazında bulundu.

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 9 Kasım 1877’de gerçekleşen Aziziye zaferinin 145’inci yıldönümünü gündeme taşıdı, Azerbaycan 8 Kasım Zafer Gününü kutlayarak, Aziziye ve Karabağ şehitlerine rahmet niyazında bulundu.

Aziziye Ruhu

Aziziye Ruhunun Erzurum ve dadaşlığın tarifi olduğu kaydını düşen Milletvekili Aydemir, Aziziye’nin bir milli diriliş, haysiyet ve vakarı temsil ettiğine vurgu yaparak, ‘Aziziye Zaferi her türlü unsuruyla Yüce milletimizin muazzez ve mukaddes duruşunu ifade eder. ‘ dedi.

‘Rabbimize şükrediyoruz’

Karabağ Zaferiyle, Aziziye destanının yazıldığı günün aynı tarihe denk gelmesinin özel bir değer ve mana taşıdığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bize tarih yazan Millet olma vasfını bahşeden Rabbimize şükrediyoruz.’ ifadesine yer verdi.

Türk Milletine Ait Hassasiyet

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Zafer Günü olarak belirlenen 10 Kasım tarihini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat gününe denk geldiği için, Şuşa’nın işgalden kurtarıldığı gün olan 8 Kasım tarihiyle değiştirdiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, bunun Türk Milletine özgü bir hassasiyet olduğunu söyledi.

Tek Millet, İki Devlet

Milletvekili Aydemir, ‘Ne kadar alicenap ne kadar yüksekçe bir düşünce. Türk milleti böyle düşünür. Biz empati yapmasını bilen bir milletiz. Bir zaferi kutlarken öbür taraftan matem varsa mutlaka mateme öncelik veririz. Biz matem tutanlara saygı duyarız. Bu tek millet olduğumuzun özel bir fotoğrafıdır. ‘ dedi. Milletvekili Aydemir, ‘Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Azerbaycan dünya durdukça dursun, hep zaferler üzerine yaşasın. Hep mamur olsun. ‘ niyazını paylaştı

‘Türkiye inisiyatif aldı’

Milletvekili Aydemir basın toplantısında Türkiye’nin Afrika’da "emperyalist güç" olduğunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sert tepki gösterdi. Milletvekili Aydemir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Türkiye’yi Afrika’da "emperyalist güç" olmakla suçladığını ifade ederek, "Afrika’yı iliklerine kadar sömüren bir devletin başkanı, bize suçlama yöneltiyor. Niye? Top ayaklarından çıkıyor, Türkiye inisiyatif alıyor, onların oradaki mazlum insanlara zulüm etmesinin önüne geçiyor. Rahatsız oluyorlar. O yüzden de kendi yaptıklarını bize yamamaya çalışıyorlar. Afrika yüreğini bize açmış. Afrika şunu biliyor: Türkiye nereye giderse oraya nizam verir. Sömürme bizim anlayışımızda asla yoktur. ‘ kaydını düştü

Aydemir’den Kolivar’a Kınama

Milletvekili Aydemir, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın katıldığı bir TV kanalında, millete hakaret ettiğini belirterek, "Bu zihniyet, bu millete tepeden bakan bir zihniyet. İşte bu zihniyet bize karşı. Bu anlayış sadece bu adamda değil; CHP’de, HDP’de, İYİ Partide aynı anlayış var. Ahmağın önde gideni sensin. Sen millete nasıl böyle hakaret edersin? Millet adına bu adamı kınıyorum. ‘ ifadesini kullandı.

Türk Diplomasisi

Milletvekili Aydemir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Bakanlığının bütçesine dair sunum yaptığını hatırlattı. Aydemir, Çavuşoğlu’nun Suriye ile ilgili sözlerinin değerli olduğunu söyledi.

Milletvekili Aydemir, Türkiye’nin diploması alanında tarih yazdığına, dünyanın gıpta ile izlediği diplomasi politikasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eseri olduğuna işaret ederek, ‘Sayın Çavuşoğlu işini o kadar mükemmel yapıyor ki. Dünya önünde şapka çıkarıyor. Vukufiyeti yüksek, tevazusu yüksek, dünyayı tanıması o derece yüksek. Dolayısıyla nitelik zerk ediyor. Bütün sahaya, yurt dışına çıktığımızda çok daha net görebiliyoruz. Yurt dışından gelen heyetlerle beraber olduğumuzda bunu görüyoruz.’ dedi.

Aydemir’den Polis Bandosuna Tebrik

Bir gazetecinin, ‘Polis Bandosu tarafından seslendirilen Türkiye Yüzyılı marşıyla ilgili muhalefet yaklaşımını nasıl gördükleri’ kaydındaki sorusunu cevaplandıran Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi muhalefetin yaptığı şey şu, sadece siyaset zemininde değil, içerde dışarıda da böyle bir muhalif damarı ifade edenler, ‘acaba nereden ne bulurum’ diye bir arayış içerisindeler. Polis bandosu neyi seslendirmiş? Türkiye yüzyılı için hazırlanmış bir eseri seslendirmiş. Türkiye Yüzyılı bütün bir toplumu ifade ediyor, bir partiyi değil. Dolayısıyla Polis Bandosunun seslendirdiği eseri yüreğine koyacak yerde, bundan mutlu olacak yerde tenkit edenlere Emniyet Genel Müdürlüğümüz esaslı bir cevap veriyor. ‘Biz milletimizin yanındayız’, diyor. Polis Bandosu milletten yana olduğunu, bu milletin Türkiye Yüzyılıyla beraber çok daha özel noktalara gideceğine işaret ediyor. Bundan dolayı Emniyet Genel Müdürlüğümüzü, O polis bandosunda görev alan kardeşlerimi canı yürekten tebrik ediyorum. Çok esaslı çok profesyonelce bir dillendirmeleri, seslendirmeleri var. Onlarla da iftihar ediyoruz. ‘ diye konuştu