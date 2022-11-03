AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2023 bütçeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Diyarbakır, Van, Muş ve Hakkari analarının evlat nöbetlerini gündeme getirerek, Muhalefetin ilgisizliğine işaret etti, ‘Onlar bu milletin en asil parçaları, kimsenin sesi çıkmıyor. ‘ dedi.

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2023 bütçeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Diyarbakır, Van, Muş ve Hakkari analarının evlat nöbetlerini gündeme getirerek, Muhalefetin ilgisizliğine işaret etti, ‘Onlar bu milletin en asil parçaları, kimsenin sesi çıkmıyor. ‘ dedi.

Güçlü Aile, Güçlü Millet

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2023 bütçeleri kabul edildi. Bütçe üzerinde görüşlerini aktaran Milletvekili Aydemir, "Güçlü aile, güçlü millet’ vurgusunu paylaşarak AK dönemde hayata geçirilen yatırımlar ve gerçekleştirilen yatırımları dile getirdi.

Aydemir Talep Etti, Bakan Yanık Talimat Verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a Erzurum ile ilgili beklentileri aktaran Milletvekili Aydemir Atatürk Çocukevleri Sitesinin mükemmel bir kompleks olduğunu, çocukların istifadesine sunulan Spor Salonunun da kış şartlarına uygun hale getirilmesini talep etti. Bakan Yanık talebin hemen değerlendirileceğini bildirdi.

Aydemir Sahadan Gelen Beklentileri Aktardı

Milletvekili Aydemir sunumunda Kadın programlarıyla ilgili olarak sahada kendisine iletilen şikayetleri aktararak programlara denetleme getirilmesini, çarpık ilişkiler, sosyal bünyenin asla kabul edemeyeceği aykırılıkların öne çıktığı bu programlara dur denilmesi talebini iletti, çok küçük çocukların tv dizi ve filmlerinde oynatılmaması gerektiğini vurguladı.

Aydemir’den Gerçeklik Çağrısı

Sunumuna Milli Şair Akif’in bir dizesiyle başlayan ve dile getirilen konuların gerçeklik zemininde olması gerektiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Akif ’in çok ser levha bir kaydını özellikle paylaşmak istiyorum, diyor ki: “Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek / Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek.” diyor. Niye bu nu söyledim? Tabii ki siyaset yapıyoruz, elbette ki propaganda yapacağız, projelerimizi aktaracağız, politikalarımızın gereğini yansıtacağız ancak bunları yaparken hakikatleri ters düz etmeden yapacağız.’ dedi.

Sosyal Devlet

AK Parti iktidarları ve Cumhur ittifakı döneminde sosyal devlet olmanın tüm gereklerinin yapıldığına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ’Hep altını çiziyoruz, biz her alanda ülkemize çağ atlattık, yirmi yılda hakikat en çok ciddi mesafeler aldık. Nerede? Sağlıkta. Nerede? Turizmde. Nerede? Ulaşımda. Nerede? Sporda. Nereye bakarsanız bakın, hayatın hangi numunesine giderseniz gidin bu gerçeği göreceksiniz. Ama bundan dolayı da milletimizin bize medyunu şükran bir hâli var ancak ben hep şunun altını çiziyorum: Rotayı çizen Sayın Cumhurbaşkanımız, ufuk oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımız ve bu hâli, şu anda bütçesini görüştüğümüz Bakanlıkla ilgili berceste bir kaydı o düşüyor yine, tek şey söylüyor, diyor ki: “Biz oya talip değiliz, sadece ve sadece, insanlarımız yüreklerinden kopup gelerek ‘Allah razı olsun.’ desinler kâfi.” Buna o kadar yüreğimle iman ediyorum ki, o kadar inanıyorum ki ve biliyorum ki şu Bakanlığımızın gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı, bu Bakanlığın yirmi yıllık serencamına baktığımızda, buradan yönelen bir ilahi nusret, bir ilahi inayet var. Geçmişini biliyorum gazetecilik yaptığım için, sahada nere olursa olsun, hangi il olursa olsun yaşananları biliyorum, şu anki cari hâli biliyorum.’ diye konuştu.

Aydemir Muhalefetin Yaklaşımını Eleştirdi

Muhalefetin bütçesi üzerinde görüşülen bakanlık hizmetlerine odaklanması gerektiğini, ancak bunun yapılmadığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Burada tabii ki muhalefet şunu isteyecek, dahasını isteyecek, bu bizi de mutlu eder ama olanı görmezden gelmek, yokluk üzerine bütün konuşmaları inşa etmek ne kadar doğru? Burada bir arkadaşımız hukukçu, üstelik de kendisinin vukufiyetine de inanıyorum, siyasetçi olarak da kıvam sahibi olduğunu biliyorum; işi nereye kadar getirdi? Kur korumalı mevduata kadar getirdi biraz önce konuşurken, yokluktan bahsediyor ve kur korumalı mevduata vurgu yapıyor. Arkadaşlar, kur korumalı mevduat bir yıl olmadı çıkalı, şu Komisyon çıkardı onu.’ hatırlatmasında bulundu.

Asgari Ücretten Vergi Alınmaması Hatırlatması

Muhalefetin yaklaşımını eleştiren Milletvekili Aydemir, ‘Biz bir kanun görüşüyoruz, görüştüğümüz kanun çok sayıda madde içeriyor ama en özel madde yıllara sâri bir özlemi ifade ediyordu, neydi o ? “Asgari ücretten vergi kaldırılsın.” şeklindeydi. Onu kaldırdığımız gün kur korumalı mevduatı da yürürlüğe koyduk . Onunla beraber ne oldu? Çok ciddi miktarda kurlar üzerinde bir inme, bir aşağıya doğru seyretme hâli çıktı ve ülkemiz kazandı. Bunu niye söylüyorum? Aslında işin o kısmını konuşmak burada caiz değil ama söylediği için, o vurgu yaptığı için ben de söyledim yani mevzuyu ters düz etmek isterseniz bulacağınız o kadar çok şey var ki; diğerleriyle ilgili bir çalışmayı bile burada olduğu hâlinden çıkarıp Anayasa’ya aykırı diye tarif edebiliyorsunuz, yeter ki siz onu ters düz edin, bunu yaparsınız. Bunu yapmamak lazım. Dahasını söyleyeyim: Açlıktan bayılan bebeklerden bahsedildi, el insaf ya, merhamet ya, merhamet kardeşim! Sözünüz işte bu yüzden hüküm ifade etmiyor, muhalefet için söylüyorum. ‘ dedi.

Diyarbakır Anaları

Sunumunda Diyarbakır analarının dramını paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Kadından bahsederken karşınızdakiler de bir aksülamel oluşsun istiyorsanız Diyarbakır’daki kadınlara yöneleceksiniz. Eğer çocuklardan bahsedecekseniz ve sahici, samimi bir söylem olsun istiyorsanız dağa aparılan çocuklardan bahsedeceksiniz. Aksi hâlde hiçbir sözünüzün değeri yok. Bakın, burada konuşanlara ben baktım, hiçbirinden böyle bir şey sâdır olmadı, onlar kadın değil mi? Onlar bu milletin en asil parçaları, kimsenin sesi çıkmıyor.’ kaydını düştü.

Kadın İstihdamı

Konuşmasında kadın istihdam oranına değinen Milletvekili Aydemir, ‘Kadın istihdamından bahsedildi burada, Bakanlığımız “Yüzde 30 ’a çıkardık. ” dedi. Gelelim, şu an ki mevcut hâlle kıyaslayalım; İstanbul ’da CHP’nin iktidarı var yerel yönetimlerde, Büyükşehir bağlamında söylüyorum; 14 bin insanı işinden aşından etti CHP’li Belediye. Peki, bunları işinden çıkardıktan sonra oraya kaç kişi aldı? Onun çok daha fevkinde insan aldı. Kaçı kadın? “Kadın istihdamı” diyoruz ya, kaçı kadın? Söyleyin. Ankara için soruyorum, söyleyin. Yani sadece ve sadece sözle ifade ediyorsunuz, hayata yansıtmanız yok, zinhar. O yüzden de karşılığınız yok.’ diye konuştu.

DABKON Raporu

Değerlendirmesinde Doğu Anadolu Basın Konseyi (DABKON)’nin bir raporunu paylaşarak gündeme getiren Milletvekili Aydemir, muhalefete seslenerek, ‘Israrla bir şe y söylüyorlar “Şu konuda rapor var. Bu konuda rapor var.” diye. Kim söylemiş? Kerameti kendinden menkul raporlar. Ben size gerçekçi bir rapor söyleyeyim; DABKON’un, Doğu Anadolu Basın Konseyi’nin bilim insanlarıyla yaptığı bir çalışma var ve şu Bakanlığa dönük sordukları var. Yüzde 97 memnuniyet var, yüzde 97. Bizim aldığımız oy bugün yüzde 55’ler dolayında, yüzde 97 memnuniyet olduğu orta yerde. Tarafsız rapordur bu; ha, raporsa buraya yönelin. Arkadaşlar, sahici duruş siyasete de kıvam kazandırıyor, saygınlığımızı da artırıyor; bu, hepimiz için geçerli. Sizin duruşunuzda eğer bir kalite, bir nitelik varsa bundan biz de pay alıyoruz. O yüzden de burada düştüğünüz notların bu anlamda önemi var.’ dedi.

Aydemir Kadın Programlarına Dikkat Çekti

Sunumunda saha çalışmalarında kendilerine iletilen talepleri aktaran Milletvekili Aydemir, Tv kanallarında yayımlanan kadın programlarına denetleme getirilmesi, Sosyal bünyenin asla kabul edemeyeceği aykırılıkların öne çıktığı bu programlara dur denilmesi ile bebeklerin ve küçük yaştaki çocukların dizilerde, filmlerde oynatılmasına son verilmesi, Çocukların rant anlayışının malzemesi olmaması, kendilerini ifade edemeyen bebeklerin dizilerde bir obje gibi kullanılmasının önüne geçilmesi şeklindeki talepleri paylaştı.

Milletvekili Aydemir, ‘Aile, Kadın ve Çocuk bakanlığımızın hizmet verdiği kesimler arasında. Öncelikli olarak buralara bakmanız lazım. Şimdi, televizyonlarda ben -siyaseti sahada insanlarla beraber şu kadro yapıyor, ben muhalefeti de bunun içerisine koyuyorum - gittiğim yerlerde çok sayıda insanımız, çocukların özellikle televizyonlarda, dizilerde, şurada burada rol almasına tepki veriyor yani çocuk muhayyilesini bu hâlle ö ellikle şekillendirmemek lazım. Bir başkası kadınlarla ilgili de müşteki bir kitle var, özellikle şu kadın programlarına dönük televizyonlarda aile yapısını rahatsız edici, bozucu, rencide edici bir hâl gelişiyor, kadını aşağılayıcı bir hâl gelişiyor özellikle. Buna mutlaka ama mutlaka müdahil olmak lazım, bununla ilgili Bakanlığımızın çalışma yapması lazım. Bunlar benim size sahadan aldığım şikâyetleri aktarmam. ‘ dedi.

Aydemir Muhalefetin Çelişkili Durumuna Değindi

Milletvekili Aydemir, ‘Biz hep şunu söylüyoruz, başka bakanlıklarda da bunu yapıyoruz. Varsa bir noksan, gelip burada herkesin içinde paylaşıyoruz. Niye? Mütekamil bir hâl çıksın diye; zaten vazifemiz bu milletvekili olarak bunu yapıyoruz. Tek taraflı asla bakmadık biz burada, asla. Karşı taraftan sadır olan güzelliklere de hak teslimi yaptık biz, yapıyoruz, notlar var. Sadece Niyet okuyanlara itiraz ediyoruz. Mesela biraz önce bir arkadaşımız “Okullarda çocuklara süt verilsin.” dedi. Hayhay, baş üstüne, verilsin ama ben bunu diyene şunu söylemek durumundayım; İstanbul milletvekili, güzel kardeşim siz, mahalli seçimlere girerken bu sözü vermediniz mi? “Her okulda süt dağıtacağız.” demediniz mi? Ne oldu? 2002’yle kıyas yaptığımda itiraz var. E, şimdiyle kıyas yapıyorum. İstanbul’da Büyükşehir kanalıyla süt dağıtılmıyor. Dağıtılsa bu şikâyetler gelmez. BakınO zaman daha süt talebi niye? Talebi niye? Madem süt dağıtılıyor, süt talebi niye? Yapmayın bunu. ‘ kaydını düştü.