Milletvekili Aydemir, ‘Türk Düşünce Tarihinin mümtaz siması, Türk-İslam Ülküsünün müdafii, mütefekkir Seyyid Ahmed Arvasi’yi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, İla’yı Kelimetullah yolundaki kararlılık ve duruşunu paylaşıyoruz. Allah’ın selamı ve rahmeti üzerine olsun. ‘ dedi.

Milletvekili Aydemir, ‘Türk Düşünce Tarihinin mümtaz siması, Türk-İslam Ülküsünün müdafii, mütefekkir Seyyid Ahmed Arvasi’yi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, İla’yı Kelimetullah yolundaki kararlılık ve duruşunu paylaşıyoruz. Allah’ın selamı ve rahmeti üzerine olsun. ‘ dedi.

‘Arvasi bir fikir önderi ve ufuk lideridir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 31 Aralık 1988’de Hakka vuslata eren mütefekkir Seyyid Ahmed Arvasi’nin 34’üncü vefat yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Aydemir, mesajında, “Zamanın idrakine, ‘Kesin olarak iman etmişimdir ki, müslüman Türk milleti ve onun devleti güçlüyse, İslam dünyası da güçlüdür.’ kaydını düşen Arvasi, inandığı gibi yaşayan seçkin bir dava adamı, inancı hürmetine çektiği çileleri ömrünün bir şeref varakası olarak bilen bir fikir önderi ve ufuk lideri olarak düşünce dünyamıza ışık tutmaya devam edecektir.’ ifadesine yer verdi.

‘Arvasi gönül coğrafyamızın da kutup yıldızlarındandır’

Milletvekili Aydemir, ‘‘Benim milliyetçilik anlayışımda asla ırkçılığa, bölgeciliğe ve dar kavmiyet şuuruna yer yoktur.’ tespitiyle, ruhunu ve hayatını İslam dininin kardeşlik esasına adamış; ‘İslam Dünyasını esir almak isteyen şer kuvvetlerin ilk hedefi Türk devleti ve Türk milleti olmuştur.’ vurgusuyla Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Devlet, Tek Millet davasına nefsini hasretmiş olan Seyyid Ahmed Arvasi yalnız fikir aleminin ve Anadolu’nun değil aynı zamanda gönül coğrafyamızın da kutup yıldızlarından olmuştur. ‘dedi.

‘Arvasi bir alperen olarak yüreklerimizde yaşıyor’

Milletvekili Aydemir, ‘‘Batmayacağına inanarak suya bas, yürür gidersin. Mu cize yürüyebilmen değil, inanabilmendir.’ ifadesiyle, Akif’in ‘İmandır o cevher ki İlâhî ne büyüktür/ İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür.’ dizeleriyle kaydettiği hakikati gerek yaşamında ve hayat üslubuyla ve gerekse eserleriyle ortaya koyan Arvasi; Ahmet Yesevi terbiyesini, Abdulhakim Arvasi Hz.lerinin öğretilerini nefsinde yaşayan bir alperen olarak daima yüreklerimizde yaşayacaktır.’ kaydını düştü.

Vahdet ve tevhid’e adanmış bir ömür

Milletvekili Aydemir, ‘Yüce Türk Milletini asırlara hakim kılan değerleri, ‘Nizamı Alem’ seferindeki mukaddes niyeti yüreği, dimağı ve nefsiyle yaşayan, eserleriyle yaşatan; vahdet ve tevhid imanını diri ve canlı tutmayı yaşamının gayesi edinen Seyyid Ahmed Arvasi’yi asla unutmayacak ve unutturmayacağız. ‘ dedi.