Kazakistan seçimlerine gözlemci olarak katılan Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Üyesi Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, seçim sürecinin huzur ve sükun içinde geçtiğini belirterek sonuçların Kazakistan ve Türk Dünyası için hayırlı olmasını diledi.

Kazakistanımıza hayırlı olsun inşaallah

Seçim gözlem ve inceleme sonuçlarını Kazakistan medyasına değerlendiren Milletvekili Aydemir, Türk Dünyasına yaraşan bir süreç yaşandığını bildirerek, ‘TÜRK-PA Gözlem Heyeti olarak Kazakistan Almatı seçim sürecini basın toplantımızla değerlendirip Kazakistan TV’lerine mülakat verdik. Huzur ve sağlıklı bir vasatta geçen seçimler Kazakistanımıza hayırlı olsun inşaallah. ‘ açıklamasını yaptı.

Aydemir Kazakistan medyasına değerlendirmelerde bulundu

Kazakistan Medyasına verdiği mülakatlarda Türkiye’ye ilişkin notlar da düşen Milletvekili Aydemir, Türk Devletleri Teşkilatının önemine vurgu yaparak, Türk Milletinin TDT’nin kuruluşunda öncü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Dünyası liderlerine minnettar olduklarını ifade etti.

Mülakatlarda Erzurum’a ilişkin kayıtlar düşen Milletvekili Aydemir, Erzurum’un Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın yer aldığı Ekonomi İşbirliği Teşkilatı (EİK) 2025 Turizm Başkenti olduğunu, ilin Türk Dünyasının mümtaz değerlerini barındırdığını ifade ederek, Kazakistanlıları Erzurum’a davet etti.

Avrasya araştırmalar enstitüsü ziyareti

Milletvekili Aydemir ve TÜRK-PA Gözlem Heyeti Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesine bağlı Avrasya Araştırmalar Enstitüsünü ziyaret etti. Enstitü Başkanı Suat Beylur ve yöneticilerle Türk Dünyası vizyonu odağında istişarelerde bulunan Milletvekili Aydemir, Avrasya Araştırmalar Enstitüsünün bilimsel çalışmalarla Türk Dünyasının birliğine büyük katkı sağladığını belirtti.

Almatı müzik aletleri müzesi ziyareti

Milletvekili Aydemir ve TÜRKPA gözlem heyeti Kazakistan Almatı’da dünya ülkelerinin müzik aletlerinin sergilendiği müzeyi ziyaret etti. Milletvekili Aydemir, ‘Kopuz’un atası Korkut Ata’ya ait izleri de taşıyan müzeyi ziyaret zihnimize güzellikler yükledi.’ dedi.