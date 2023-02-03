AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ABD ve Avrupa’nın, Türkiye’ye diz çöktürmeye çalıştığını belirterek, "Cumhur İttifakı kaybederse Türkiye’yi yeniden avuçlarının içerisine alacaklar. Bunu yapmaya çalışıyorlar ve bunların buradaki mümessilleri de yedili masanın şu anki kadrosudur." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ABD ve Avrupa’nın, Türkiye’ye diz çöktürmeye çalıştığını belirterek, "Cumhur İttifakı kaybederse Türkiye’yi yeniden avuçlarının içerisine alacaklar. Bunu yapmaya çalışıyorlar ve bunların buradaki mümessilleri de yedili masanın şu anki kadrosudur." dedi.

EYT Değerlendirmesi

Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, bugünün, hem Meclis hem de toplumun çok değerli kesimi için önemli bir gün olduğunu; Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili problemin çözüldüğünü söyledi.

Muhalefete Tepki

AK Parti’nin, kurulduğu günden itibaren sadece milletin sorunlarını çözmek için çabaladığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, muhalefetin ise her güzel işte olduğu gibi EYT konusunda da istismar yolunu seçtiğini savundu.

‘Hepsinin dili aynı’

"CHP öncülüğündeki yedili masadakilerin hepsinin aynı dili konuştuğunu" ifade eden Milletvekili Aydemir, şunları kaydetti: "Allah’ın adaleti şaşmaz, gizli yaptığınız işleri mutlaka bir şekilde aşikar ediyor. Millete kumpas kurarsanız, hesap tutarsanız, gene sizi deşifre eder. Son deşifre de Ali Babacan’ın düştüğü haldir. Babacan, Avrupa’dan aferin bekledikleri açıkladı. Millet İttifakı’yla Cumhur İttifakı arasındaki fark çok açık; Millet İttifakı milletten uzak, AB’den, ABD’den aferin bekler, Cumhur İttifakı olarak biz ise milletimizin takdirini bekleriz. Avrupa’nın Türkiye için neler düşündüğünü biliyoruz. Türkiye diz çöksün diye bir gayret sarf ediyorlar. Eğer onlar emellerine ulaşırlarsa yani Cumhur İttifakı kaybederse Türkiye’yi yeniden avuçlarının içerisine alacaklar. Bunu yapmaya çalışıyorlar ve bunların buradaki mümessilleri de yedili masanın şu anki kadrosudur."

Kamuoyundaki seçim anketlerine değinen Milletvekili Aydemir, "Şu anda AK Parti’nin oy oranı yüzde 42’lerde. Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı oy oranı bugün itibarıyla yüzde 52’nin üzerine çıkmış durumda. Seçime yaklaştığımızda bunun çok daha yukarı çıkacağını biliyoruz. Bu, tarafsız kamuoyu araştırmasıdır." diye konuştu.

6’lı Masada Oyun Üstüne Oyun

Milletvekili Aydemir, CHP’nin içerisinde bir grubun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, bir grubun da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı için bastırdığını, iki grubun da yaptırdıkları naylon anketlerle istedikleri kişiyi birinci gösterdiklerini dile getirdi.

Rezil Bir Hale Düştüler

Seçime az bir zaman kalmasına rağmen altılı masanın halen Cumhurbaşkanı adayını bulamadığını kaydeden Milletvekili Aydemir, "Rezil bir hale düştüler. Şu halinizle topluma yön vereceksiniz öyle mi? Milletten nasıl oy alacaksınız? Demokrasi şamarı geliyor size. Bu milletin asaletini göreceğiz, 86 milyon dünyaya demokrasi dersi verecek." ifadesini kullandı.