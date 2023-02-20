AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Antalya’da gerçekleştirdiği depremzedelerle sahada istişare, beklentileri tespit ve değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak, Malatya Doğanşehir’de afetzedelerle bir araya geldi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Antalya’da gerçekleştirdiği depremzedelerle sahada istişare, beklentileri tespit ve değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak, Malatya Doğanşehir’de afetzedelerle bir araya geldi.

‘Milletimizle gurur duyuyoruz’

Deprem Bölgesinde ve depremzedelerin ağırlandığı alanlarda milli vicdanın küresel tarihe damga vuran bir tablo sergilediği, yardımlaşma ve dayanışmada milli hasletin ifade edildiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Kardeşlik imanından taviz vermeyen aziz milletimizle bir kez daha gurur duyuyor, böylesi bir aziz milletin evladı olduğumuz için rabbimize şükrediyoruz. ‘ dedi.

Aydemir Depremzedelerin Acılarını Paylaştı

AK Parti Grup Başkanvekili ismet Yılmaz ve AK Parti Genel Merkezi heyetiyle birlikte Doğanşehir, Doğanşehir Kurucaova Beldesi ile Doğanşehir Ermenek’te inceleme, sorunları belirleme, afetzedelerin taleplerini tespit çalışmalarını sürdüren Milletvekili Aydemir deprem şehidi veren ailelere taziye ziyaretinde bulundu.

Depremzedelerin Beklentileri Kaydedildi

Depremzedelerin ağırlandığı iskan alanlarında asrın afetine maruz kalan vatandaşlarla birebir görüşen Milletvekili Aydemir, şehitleri bulunan ailelere başsağlığı niyazında bulundu, yaşadıkları afetin etkilerini gidermeye çalışan ailelere geçmiş olsun dileklerini sundu.

Yılmaz Riyasetinde Ziyaret Ve Değerlendirme

Milletvekili Aydemir yaptığı açıklamada, ‘Depremin en çok etkilediği adreslerden birisi de Malatya Doğanşehir ilçemiz. Partimiz Grup başkanvekili Sayın İsmet Yılmaz riyasetinde ilçemizi ziyaret ederek, depremzedelerle görüştük ve taziyelerde bulunduk. Doğanşehir’e bağlı Kurucaova Beldemizi ziyarette de depremzede kardeşlerimize taziye ziyaretleri yaptık. Kardeşlerimizin taleplerini de aldığımız birlikteliklerimizi ve acıları paylaşmayı sürdüreceğiz. ‘ açıklamasını yaptı.

Aydemir Erkenek’te Depremzedeleri Dinledi

Milletvekili Aydemir, ‘Doğanşehir Erkenek Beldemiz de depremin ağır hasar bıraktığı adreslerden.

Çok sayıda deprem şehidimiz var. Malatya İl Başkan Yardımcımız Sayın Ramazan Acar ve teşkilat mensuplarımızla taziye ziyaretleri yaptık, depremzede kardeşlerimize hem geçmiş olsun dedik, hem de başsağlığı diledik.’ dedi.

Aydemir’den Milli Birlik Ruhu Mesajı

Deprem alanlarında Milli Şair Mehmet Akif’in kardeşlik ve birlik ruhunu kaydeden dizelerinin belde belde, ilçe ilçe, il il, bölge bölge tezahür ettiğini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Asil Milletimizin ortaya koyduğu yardımlaşma ve dayanışma kararlılık ve azmi destansı bir boyuttadır. İlhamını İslam Dininden alan milli vicdan şükürler olsun ki diri ve ayaktadır. ‘ kaydını düştü.

Aydemir’den Kardeşlik İmanı Vurgusu

Şair Mehmet Akif Ersoy’un Birlik Şiirinde kaydettiği, ‘Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar/Taşıp da kaplasa âfakı bir kızıl sarsa/Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/ Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/ Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz’ dizelerini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Allah’ın nusreti, büyük milletimizin kardeşlik imanıyla bu badireyi de atlatacağız inşaallah. ‘ dedi.