AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘12 Mart; milli fedakarlıkla ifade bulan bir seha, tevhid ve vahdete adanmış gönüllerle elde edilen bir reha, şüheda ecdadın torunları, guzzatın ahfadı dadaşların tarihe kaydettiği mukaddesata ve onların can adadıkları manaya vefa vurgusudur. ‘ dedi.

Milletvekili Aydemir, 12 Mart’la ortaya konan milli kararlılık ve azim, Nene Hatunların iffet ve izzet; Alvarlı Efelerin dirayet ve haysiyet; dadaşların birlik, beraberlik ve kardeşlik imanının ilamı; asırlarca cihana adalet dağıtan ecdat ruhaniyetinin ilanı, asırlara yürüyüşünü sürdüren Yüce Milletimizin ilhamıdır. ‘ mesajını verdi.

Milletvekili Aydemir, ‘12 Mart; ‘Birtakım insanlar onlara, “İnsanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun” dediler de bu, onların imanlarını arttırdı ve “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!” diye cevap verdiler.’ İlahi hükmüne teslimiyet ve sadakatin kaydıdır. ‘ hakikatini paylaştı.

‘12 Martla ifade bulan diriliş bir dadaş duruşudur’, diyen Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘ Milli azametin tarifi, milli haysiyetin tasrihi, milli gurur ve şuur ile milli imanın takdimi, İlayı Kelimetullah için devlet ebed müddet kararlılığının tevcihi, cihana kanımız aksa da zafer İslam’ın imanının tebliğidir. ‘ kaydını düştü.

Milletvekili Aydemir, ‘12 Mart; küresel ezberlerin tekzibi, Türk Milletinin şühedasıyla yazdığı tarihinin tezhibi, milli ruhun ecdat dirayetiyle teşhiri, milli duruşla dadaşlığın tebcili, mübarek Anadolu Coğrafyasının destanlarla teşkili, ‘Vatan bir bütündür, asla parçalanamaz’ ahdinde milli imanla tezyinidir.’ tespitini aktardı.

Milletvekili Aydemir, ‘12 Mart; Dadaş kızı Halide Nusret Zorlutuna’nın, ‘Zorlu dedelerim kükrer sesinde/Ninemin gülüşü, güler sesinde/Tarihimin karanlık devresinde/Hançerdin düşmana, vurdun Erzurum’ dizeleriyle ifade ettiği, ‘Dedim ki Dadaşı doğuran ana/Taşır mı karnında eğilecek baş’ dizeleriyle mana bulan dadaş ruhunun eseridir.’ dedi

Milletvekili Aydemir, ’12 Mart; Akifçe, ‘Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale’ gerçeğini cihana tebliğ eden Dadaşların cihana, ‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak/ Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak/O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak/O benimdir, o benim milletimindir ancak’ kararlılığını belletişidir. ‘ vurgusuna yer verdi

‘Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz’ kararlılığı

Milletvekili Aydemir, ‘12 Mart; ‘Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun/ Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun’ diyen dadaşların, Milli Şair Akif’İn kaydıyla; ‘Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/ Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/ Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/ Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!’ kararlılığıdır.’ dedi.

Milletvekili Aydemir, ‘Depremzede kardeşlerimizin acıları içinde idrak ettiğimiz 12 Mart kurtuluş gününü kutluyor, Dadaşların milli ve manevi değerlere kayıtsız ve şartsız bağlılıklarını paylaşıyor, Yüce Türk Milletinin birlik, beraberlik ve kardeşlik ahdine sadakatimizi yineleyerek, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. ‘ mesajını verdi.