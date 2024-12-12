Aydem Enerji’nin elektrik perakende şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende, Türkiye’nin sürdürülebilirlik elçilerini yetiştiriyor. Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçen “Enerjinle Gelecek Senin: Sürdürülebilirlik Elçileri" projesi kapsamında Ege Bölgesi’ndeki meslek liselerinden 20 öğrenci ve 10 öğretmen, İzmir’deki kampta bir araya geldi.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, gençlerin öncülüğünde sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak için farklı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Aydem Perakende ve Gediz Perakende’nin Yaşar Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirdiği "Enerjinle Gelecek Senin: Sürdürülebilirlik Elçileri” projesi kapsamında Ege Bölgesi’ndeki meslek liselerinden seçilen 20 öğrenci ve 10 öğretmen, İzmir’de düzenlenen kampta buluştu. Katılımcılar, beş gün süren kampta enerji verimliliği, yeşil enerji, çevre koruma, atık yönetimi ve akıllı şehir planlaması gibi konularda eğitimler aldı. Liderlik, problem çözme ve ekip çalışması becerilerini geliştirmeye yönelik interaktif çalışmaların yanı sıra çözüm odaklı tasarım atölyeleri de gençlerle buluştu. Katılımcılar ayrıca İzmir Jeotermal Enerji işletmesini ziyaret ederek, deneyimlerini artırdı. Kamp boyunca öğretmenler de duygusal zeka, mentorluk becerileri, gönüllülük çalışmaları, sosyal girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine düzenlenen özel oturumlara katıldı.

Elçiler 2025’te sahnede olacak

“Enerjinle Gelecek Senin: Sürdürülebilirlik Elçileri Projesi”, 2025 yılında “Elçiler Sahnede” fazıyla devam edecek. Program kapsamında öğrenciler, sürdürülebilir akıllı şehirlere yönelik projeler geliştirerek, topluluk bilinci oluşturmaya ve çevre farkındalığı oluşturmaya odaklanacak.

Proje her yıl kapsamını genişleterek büyüyor

“Enerjinle Gelecek Senin" projesi, 2022 yılında İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve Aydın’da ilköğretim öğrencilerinde enerji tasarrufu ve sürdürülebilir şehirler konularında farkındalık oluşturma hedefiyle başladı. 2023 yılında daha çok çocuğa ulaşmayı amaçlayan projede, Samsun, Bursa, Ankara ve Diyarbakır’da da eğitimler verildi. Özellikle dezavantajlı okullarda düzenlenen bilim seanslarıyla öğrencilerin geleceğin akıllı şehirleri ve sürdürülebilirlik konularında bilinç kazanmaları amaçlandı. Hayata geçtiği her ilde büyük ilgi gören proje, 2024 yılında Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle lise öğrencilerini ve öğretmenleri kapsayacak şekilde genişleyerek hedeflerini büyüttü.