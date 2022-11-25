Aydem Perakende ve Gediz Perakende, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından küresel ölçekte düzenlenen “16 Günlük Aktivizm-Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası” çerçevesinde elektrik faturaları üzerinde, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Acil Yardım Hattı’nın iletişim bilgilerini içeren özel faturalarla farkındalık oluşturdu.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından küresel ölçekte düzenlenen “16 Günlük Aktivizm-Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası” çerçevesinde elektrik faturaları üzerinde, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Acil Yardım Hattı’nın iletişim bilgilerini içeren özel faturalarla farkındalık oluşturdu.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, her yıl 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde başlayıp 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar devam eden uluslararası bir kampanya olan 16 Günlük Aktivizm - Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası’na katılarak kadına yönelik şiddetle ilgili müşterilerini bilgilendiriyor. Kasım ayında bölgede dağıtılan elektrik faturalarının arka yüzünde yaptıkları tasarımla "Kadının Yanında, Şiddetin Karşısındayız. İ¬htiyaç duyarsanız Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nı (0212 / 0549 656 96 96) arayarak destek isteyin!" mesajını ileten şirketler, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Manisa’daki 5.5 milyon abonesini bu konuda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, elektrik faturaları üzerinde iletilen sosyal mesajların yanı sıra Aydem Enerji bünyesinde 2020 yılında başlatılan “Aydem Eşit Hayat İnisiyatifi” ile çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında, toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmalar sürdürüyor. Yüzde elliden daha fazla kadın çalışan oranına sahip olan şirketler, kadınların ve kız çocuklarının daha güvenli ve adil, tüm haklardan eşit yaralandıkları bir gelecek için projeler hayata geçiriyor.