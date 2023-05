Aydem Enerji, Great Place to Work Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’nde üst üste elde ettiği başarıyı bu yıl da sürdürerek, 9 grup şirketiyle birlikte listede yer almayı başardı.

Elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve perakendeciliği alanlarında sektörün öncüsü olan Aydem Enerji, çalışan memnuniyetinde gösterdiği performansı ile dikkat çekiyor. Aydem Enerji, iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü’nün yürüttüğü program çerçevesinde yakaladığı başarısına bir yenisini ekledi. Bu sene 9 grup şirketiyle “Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi”ne giren Aydem Enerji, üç kez üst üste en fazla şirketi ile listede yer alan grup olmayı başardı. Çalışan anketi ve iş yeri kültürü değerlendirmelerinin ardından bu yıl, Aydem Holding bünyesindeki Aydem Yenilenebilir Enerji, Adm Elektrik Dağıtım, Gdz Elektrik Dağıtım, Aydem Perakende, Gediz Perakende, GDZ Eyaş, Parla Solar, Entek ve Elsan ile Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’ne girdi.

“Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğu önceliğimiz”

Çalışan odaklı marka olma misyonlarını her yıl aldıkları sertifikalar ile taçlandırdıklarını belirten Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Emirhan Karayay, “İnsan merkezli yönetim anlayışımızda attığımız kararlı adımlarla takdir görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu bakış acımız Great Place to Work Enstitüsü’nün çalışanlarımız ve bağımsız kuruluşlarca yaptığı değerlendirmeler ile de kendini gösteriyor. Güven temelli oluşturulan kurum kültürümüz ile 9 şirketimizle Great Place to Work Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’nde yer alıyoruz. Bu yıl 14 şirketimizle Great Place to Work ’Harika İş Yeri’ Sertifikası da almıştık. Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğunu önceleyecek sistemler kurmaya, bu bakış açısıyla projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Aydem Enerji Hakkında

Türkiye’nin ilk ve öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji, elektrik üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçirmek, ilk yerli güneş hücresini üretmek, ilk özel elektrik dağıtım ve perakende lisanslarına sahip olmak gibi sektörünün öncü işlerine imza atan Aydem Enerji, bugün Türkiye’ye yayılan 27 santrali ile elektrik enerjisi üretiyor. Yenilenebilir enerjiyi odağına alan Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji üretim şirketi, portföyünün tamamı yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan oluşan Türkiye’nin en büyük şirketi konumunda. Elektrik üretimi faaliyetlerinin yanında elektrik perakende şirketleri ile Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa olmak üzere 2 bölge, 5 ilde 5 milyondan fazla müşterisine hizmet sunuyor. Elektrik dağıtım şirketleri ile aynı illerde elektrik dağıtım hizmeti sunuyor.