İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde eşini kaybeden, kızı Ayda’ya tam 91 saat sonra ulaşan Uğur Gezgin, depremin 2. yıl dönümünde acılarının hala taze olduğunu söyledi. Rıza Bey Apartmanı davasını takip ettiklerini belirten Gezgin, “Kim sorumluysa bulunsun, en ağır cezayı alsın istiyoruz. Biz bu binaya güvenerek ev almıştık. Kimse bu evin çürük olduğuna inanmazdı” dedi.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde eşini kaybeden, kızı Ayda’ya tam 91 saat sonra ulaşan Uğur Gezgin, depremin 2. yıl dönümünde acılarının hala taze olduğunu söyledi. Rıza Bey Apartmanı davasını takip ettiklerini belirten Gezgin, “Kim sorumluysa bulunsun, en ağır cezayı alsın istiyoruz. Biz bu binaya güvenerek ev almıştık. Kimse bu evin çürük olduğuna inanmazdı” dedi.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de yaşanan depremin acıları hala tazeliğini korurken, o depremde kayıplar veren depremzedeler de anma programına hazırlanıyor. İkamet ettikleri Rıza Bey Apartmanı’nda eşi Fidan Gezgin’i kaybeden, 5 yaşındaki kızı Ayda’ya 91 saat sonra kavuşan Uğur Gezgin, acılarının hala taze olduğunu ifade etti. En fazla kayıp veren Rıza Bey Apartmanı’nın davasını takip ettiklerini, sorumluların en ağır cezayı almalarını istediklerini kaydeden Gezgin, “En uzun süren dava Rıza Bey Apartmanı davası oldu. Sorumluların alabilecekleri en yüksek cezaları almalarını istiyoruz. Burada yüzlerce apartman varken neden sadece birkaç bina çöktü? Kim sorumluysa bulunsun, en ağır cezayı alsın istiyoruz. Annemin 1988 yılında yapılan binasında ciddi hasar yok ama bizim bina yıkıldı. Biz bu binaya güvenerek ev almıştık. Kimse bu evin çürük olduğuna inanmazdı. Bilseydim oturur muydum? İnsan karısını, çocuklarını bile bile riske atar mı?” diye konuştu.

“Acımız hala taze”

30 Ekim’de yitirilen 117 kişi için düzenlenecek anma programına hazırlanan baba Gezgin, “Acımız hala taze. Küllenmiş bir şey yok. Her geçen gün özlemimiz artıyor. 29 Ekim, cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü ama onun sevincini bile coşku ile yaşayamıyoruz. Ekim ayı, gelmesini istemediğimiz bir ay. Allah kimseye aynı acıyı bir daha yaşatmasın. Geçen yıla göre bilinçlenme daha fazla. Tatbikatlar daha sık olmaya başladı. Ancak İzmir’de genelde eski binalar mevcut. Herkesin bütçesi olmayabilir ama hiçbir şey candan önemli değil. İnsanların hasarlı, çürük evlerde oturmamalarını tavsiye ediyorum. Bu pazar günü depremde hayatlarını kaybeden vatandaşları anacağız. Anma programına tek geleceğim. Ayda hala kalabalık ortamlardan çekiniyor. Bu yüzden anma ortamına onu sokmak istemiyorum” sözlerine yer verdi.

“Depremi hatırlatan konuşmalar yapmıyoruz”

Geçen 2 yıllık süre zarfında çocuklarının eğitimine yoğunlaştığını söyleyen Gezgin, şöyle konuştu: “Bu süre içerisinde çocukların mutlu olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hala yıkımlar devam ediyor. Yavaş yavaş yaralar sarılmaya çalışıyor. Ben ve çocuklarım Atatürk Mahallesi’nde bir evde oturuyoruz. Zemini sağlam bir yer. Allah’a şükür o günden beri olan hiçbir depremi hissetmedik. Çocuklar bir daha o travmayı yaşamadı. Ayda’nın eğitim hayatı iyi gidiyor. Öğretmenlerinden çok güzel şeyler öğreniyor. Rehberlik öğretmenleri, psikologlar onunla ilgileniyor. Travmalarını atlattı sayılır. Biz travma yaşamaması için depremi hatırlatacak herhangi bir konuşmaya girmiyoruz. Okulda tatbikat olacağı zaman da Ayda’nın tatbikata katılıp katılamayacağı ile ilgili psikoloğu görüş veriyor.”

Gezgin, 30 Ekim anmasında eşi Fidan Gezgin’in hayrına lokma döktüreceğini söyledi.