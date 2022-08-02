Afyonkarahisar’da daha önce hiç ekilmeyen tarlalara bu yıl ilk kez ekilen ayçiçekleri havadan görüntülendi. Sarı ve yeşil rengiyle görsel şölen oluşturan ayçiçekleri görenleri kendine hayran bırakıyor.

Afyonkarahisar’da daha önce hiç ekilmeyen tarlalara bu yıl ilk kez ekilen ayçiçekleri havadan görüntülendi. Sarı ve yeşil rengiyle görsel şölen oluşturan ayçiçekleri görenleri kendine hayran bırakıyor.

Verimli tarım arazileri üzerinde yer alan Afyonkarahisar’da yıl boyunca onlarca tohum bereketli topraklarla buluşurken, nisan-mayıs ayında ekilen yağlık ayçiçeği tarlaları da çiçek açtı. Görüntüler Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünden. Daha önce arpa, buğday ve yulaf ekilen tarlalara bu yıl ayçiçekleri ekildi. Diğer illere göre geç açan ayçiçeği tarlaları dron ile havadan görüntülendi. İhlas Haber Ajansı (İHA) dronlarına yansıyan görüntülerde kilometrelerce uzunluktaki ayçiçeği tarlaları yer aldı.

Sarı ve yeşil tonların hakim olduğu tarlalarda oluşan masalsı manzaralar havadan görüntülendi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu tarlalarda ortaya çıkan görsel şölen, seyrine doyumsuz güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.