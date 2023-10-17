Bitkisel yağ kaynaklarından biri olan kanola tohumu, Samsun’un Havza ilçesinde çiftçilere dağıtıldı.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bakanlık Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce sürdürülmekte olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı kapsamında Baharın İlk Arı Çiçekleri Kanola Projesi Kanola Tohumu Teslim Töreni Havza’da gerçekleştirildi.

Törende yaptığı konuşmada kanola yağının, tıpkı soya fasulyesi yağında olduğu gibi, gıda dışı kullanım alanlarının da olduğunu ifade eden Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, “Spot piyasalardaki fiyatının durumuna göre mum, ruj, sanayi yağları, gazete mürekkebi, biyoyakıt gibi ürünlerin üretiminde yenilenemez petrol bazlı yağların yerini alabilmektedir. 2022 yılında ilimiz için baktığımızda yaklaşık olarak 3 bin dekar alanda bin tona yakın üretim yaptık. Ülkemizde ise 150 bin ton üretim var” dedi.

Kanolanın yağlık ayçiçeğine alternatif olarak üretilebilecek bir ürün haline geldiğine dikkat çeken Sağlam, “Bu ürün buğdaya, yağlık ayçiçeğine alternatif olarak üretilebilecek bir ürün haline gelmiştir. Ürün olarak çiftçimiz hangisinden daha çok verim alıyorsa, ülkemizin hangisine ihtiyacı varsa biz ona yönlendirme yapacağız. Bugün yaklaşık 2 bin 890 dekar alanda ekilmek üzere 149 torba kanola tohumu dağıtmış oluyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun diyor, bereketli bir sezon diliyorum” diye konuştu.

Programa ayrıca Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Selçuk Göktaş, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.