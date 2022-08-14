KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin ve Genel Müdür Ünal Erarslan, başkentteki ayçiçeği zirvesinde görüşlerini aktardı.

KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin ve Genel Müdür Ünal Erarslan, başkentteki ayçiçeği zirvesinde görüşlerini aktardı.

Genel merkezi Samsun’da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin ve Genel Müdür Ünal Erarslan, Ticaret Bakanlığı’nda gerçekleştirilen ’Ayçiçeği Toplantısı’na katıldı. Metin ve Erarslan, burada ayçiçeği üretimine yönelik görüşlerini sunma imkanı buldu.

Ayçiçeği üretimi masaya yatırıldı

Ticaret Bakanlığı Toplantı Salonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerinin de katıldığı toplantıda KARADENİZBİRLİK, TRAKYABİRLİK ve Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği yöneticileri, ayçiçeği üretimi ve sektörde yaşanan sorunları masaya yatırdı, çeşitli konu başlıkları istişare edildi.

Metin: “Her yönüyle faydalı oldu”

KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin ile Genel Müdür Ünal Erarslan da toplantıda, özellikle ayçiçeği üretiminin artırılmasına ve üreticinin desteklenmesine yönelik görüş ve düşüncelerini her 3 Bakanlık yetkisiyle de paylaştı. Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin, "Her yönüyle çok faydalı bir toplantı oldu. Ayçiçeği üretiminin yanı sıra ürünün değerlendirilmesi açısından da toplantı olumlu geçti" dedi.