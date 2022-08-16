Malatya’nın Yazıhan ilçesinde yaklaşık 15 bin dekarlık alanda ekimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde hasat başlarken, Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılıç, üreticilerin mahsullerini ucuza satmamaları konusunda uyardı.

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde yaklaşık 15 bin dekarlık alanda ekimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde hasat başlarken, Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılıç, üreticilerin mahsullerini ucuza satmamaları konusunda uyardı.

Türkiye’de çerezlik ayçiçeği üretiminin önemli bir kısmının karşılandığı Yazıhan ilçesinde yeni dönem hasat başladı.

Hasatla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılıç, üreticilerin mahsullerini ucuza satmamaları konusunda uyarılarda bulunarak, ayçiçeğinin bir ay sonra 37 TL bandını görebileceğini söyledi.

Ürünlerini 35 TL’nin altında bir fiyata satmayacaklarını kaydeden Kılıç, “Çerezlik ayçiçeğinin Türkiye’de en kaliteli olarak yetiştirildiği Yazıhan ilçesinde hasada başladık. Hasat başlar başlamaz gelen tüccarlar çerezlik çekirdeğe yaklaşık 30 TL fiyat vermektedir. Bu fiyat yeterli değil. Biz kaliteli çerez satan tüm firmaları ilçemize davet ediyoruz. Ayçiçeğimizi 35 TL’nin altında satmayı düşünmüyoruz. Üreticilerimiz hasat başlamadan 29 TL’ye satmak istedikleri ayçiçeğini bir ay sonra 37 TL civarında satacaklar” diye konuştu.