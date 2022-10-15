Düzce Ticaret Borsası seçimlerine sayılı günler kala, başkan adayı iş insanı Emre Aycan, Düzce’nin yanı sıra Bolu ve Zonguldak’ta üyelerle bir araya geldi.

Düzce Ticaret Borsası seçimlerine sayılı günler kala, başkan adayı iş insanı Emre Aycan, Düzce’nin yanı sıra Bolu ve Zonguldak’ta üyelerle bir araya geldi.

Seçimler öncesi ekibiyle birlikte sahaya çıkan Emre Aycan, Ticaret Borsası üyelerini tek tek ziyaret ederek, yeni dönemde yapacakları çalışmaları ve projeleri anlatıyor. Ziyaretlerinde üyelerden ilgi ve destek gören Aycan, “Borsa’da artık değişimin zamanı geldi. Borsamızı daha şeffaf, adil ve etkin bir yönetime kavuşturmayı düşünüyoruz” dedi.

Düzce Ticaret Borsası’nın Bolu ve Zonguldak’ta üyeleri bulunduğunu, bu il ve ilçelerdeki üyeleri işyerlerinde ziyaret ettiklerini anlatan Aycan, “Ziyaret ettiğimiz üyelerimiz bize göstermiş oldukları teveccühten onur duyuyoruz. Ticaret yapan arkadaşlarımızın sıkıntılarını ve isteklerini dinliyor, dertlerine ortak oluyoruz. Üyelerimizin desteği ile yönetime geldiğimizde sorunları çözeceğiz” ifadelerini kullandı.