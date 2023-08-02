Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişim ve çalışmaları sonucu Aybastı ilçesinde doğalgaz için ilk kazma vuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Altınordu, Ünye, Fatsa ilçelerini doğalgaza kavuşturan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Perşembe, Gülyalı, Kumru ve Korgan’ı doğalgaz gelmesini sağlayan Başkan Güler’in doğalgaza kavuşturduğu son ilçe ise Aybastı oldu. Bu çerçevede Aybastı ilçesinde düzenlenen tören ile doğalgaz için ilk kazma vuruldu.

“Biz dağları tepeleri aştık, doğalgazla Ordu’yu buluşturduk”

Bir ilçeyi daha doğalgaza kavuşturdukları için büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Doğalgaz sözümüzü tutma fırsatı verdiği için Allah’a şükürler olsun” dedi.

Başkan Güler konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Bugün en mutlu günlerimizden bir tanesi. Seçim sırasında söz vermiştik. Aybastı’yı doğalgaza kavuşturacağız diye. Bir sözümüzü daha yerine getirdik. Bakanlığım döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Türkiye’deki vilayetlerin yüzde 90’ına doğalgazı getirmek nasip oldu. Ordu, Giresun, Trabzon imkânsız gibiydi. Ama biz dağları tepeleri aştık, Ordu’yu doğalgazla buluşturduk. Şimdi sıra ilçelere geldi. Aybastı bizim için çok önemli bir yer. Burası bir çekim merkezi. Doğalgaz sözümüzü tutma fırsatı verdiği için Allah’a şükürler olsun.”

“Aybastı’da doğalgaz ile ilgili meseleyi çözdük”

Doğalgazın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Gençtan, “Büyükşehir Belediye Başkanım, Kıymetli Bakanım siz zaten Enerji Bakanıydınız. Şu anki bakanlıkta hepsi sizin öğrenciniz. Bizi kırmadınız Allah razı olsun. Aybastı’da doğalgaz ile ilgili meseleyi çözdük ve bugün kazmayı vurduk. Allah hayırlı uğurlu etsin” diye konuştu.

“Hasretimiz sona erecek”

Yıllar sonra aldıkları hizmet için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür eden Aybastılı vatandaşlar, “Aybastı’da yıllardır doğalgaz sorunumuz vardı, Aybastılı vatandaşlarımız artık rahat edecek” şeklinde konuştu.

Aybastılı vatandaşlar şunları söyledi:

“Aybastı’da yıllardır doğalgaz sorunumuz vardı. Kömürden artık kurtuluyoruz, Aybastılı vatandaşlarımız artık rahat edecek. İlçemizin bir hasreti sona erecek. Büyük bir hizmet, unutulmayacak bir hizmet. Bu tarihi bir gelişme bunu kabul etmek lazım. Bu proje Aybastı için asrın projesi. İlçemizin yüzünü güldürecektir. Böyle unutulmaz bir proje el attıkları için özellikle Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler Bey’e ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.”

Kısa süre içinde tamamlanması planlanan çalışma ile Aybastı ilçesinde doğalgazın ev ve iş yerlerine verilmesi hedefleniyor.