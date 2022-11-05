Şile Belediyesi, Şile’nin turizm potansiyelini geliştirmek ve bu potansiyele yakışan mekan kalitesini sağlamak için geliştirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor. Ayazma Kıyı Düzenleme ve Kum Üzeri Tesis Projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, proje çerçevesinde basın mensupları ile bir araya geldi ve projenin 2023 Yaz sezonu öncesinde tamamlanacağını açıkladı.

Şile Belediyesi, Şile’nin turizm potansiyelini geliştirmek ve bu potansiyele yakışan mekan kalitesini sağlamak için geliştirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor. Ayazma Kıyı Düzenleme ve Kum Üzeri Tesis Projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, proje çerçevesinde basın mensupları ile bir araya geldi ve projenin 2023 Yaz sezonu öncesinde tamamlanacağını açıkladı.

“Ayazma Plajı” 2023 yaz sezonuna damga vuracak

Geçtiğimiz yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Şile ziyareti sırasında hayata geçirileceğini müjdelediği Ayazma Kıyı Düzenleme ve Kum Üzeri Tesis Projesine başlandı.

Bizzat Bakan Kurum tarafından verilen talimatla ihale sürecinin tamamlandığı proje çalışmaları için harekete geçildi. Şile Belediye Başkanlığı yetkililerinin açıklamasına göre; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan destek ile 2022 Kasım ayı itibariyle yapımına başlanan Ayazma Kıyı Düzenleme ve Kum Üzeri Tesis Projesi ile birlikte Şile’nin gözde plajlarından biri olan Ayazma Plajı estetik bir dokuya kavuşturularak, en çok tercih edilen Şile kumsallarından biri olması sağlanacak.

Proje alanında basın mensuplarına bilgi veren Başkan İlhan Ocaklı; “Şile’miz için planladığımız daha önce de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un ilçemizi ziyareti ile gündeme getirdiğimiz ve bugün ise çalışmalarına başladığımız Ayazma Plajı’mızda Şile’ye yakışan bir projenin adımını atıyoruz. Yaklaşık 580 dönümlük alanda, Şile’mizin en önemli destinasyon merkezi olan Ayazma Plajında; ilçemizin turizm vizyonuna katma değer sağlayacak olan bir projeye imza atıyoruz. Tamamen ahşap dekorlar üzerinde inşa edilecek bu proje ile bölgemizin doğal yapısını ve kimliğini koruyarak, önümüzdeki yaz sezonuna hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Şimdiden burada yaşayan hemşehrilerimize, gelecek olan tüm vatandaşlarımıza ve yerli yabancı turistlerimize hayırlı olsun. Bu vesileyle bizleri destekleyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şile’nin turizm potansiyelini yükselten çevreci yatırım

Şile Belediyesi tarafından uygulamaya konulacak olan ve Şile’nin turizm potansiyelini daha da yükseltecek projenin belirtilen teknik detayları şöyle; Ayazma Plajı üzerinde halihazırda bulunan 12 tesisin yenilenmesi ve turistik açıdan estetik bir görünüme ve standarda kavuşmasını sağlayacak proje ile birlikte 580 bin 506 metrekare proje alanı üzerinde 520,57 metrekare kapalı alan, 1.sınıf emprenyeli sarıçam kerestesinden 16 bin 855 metrekare ahşap yürüyüş yolu, 25 adet seyir terası, 2 bin 564 metrekare çocuk oyun alanı, bin 900 metrekare fitness alanı, 21 bin 38 metrekare şezlong alanı, 14 adet spor aktivasyon alanı, 413 adet binek araç, 83 adet engelli araç ve 10 adet otobüs kapasiteli otopark alanı, 2 bin 214 metre gezinti yolu, 337 metrekare dinlenme cebi, 3 bin 243 metrekare servis yolu, 25 adet gölge elemanı, bin 337 metre paylaşımlı bisiklet yolu ve 11 adet bisiklet parkı tasarlanarak, hayata geçirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı destekleriyle tamamlanacak proje ile Ayazma Plajı’nın çok daha estetik ve konforlu bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Hem yerel halka, hem de yaz sezonu ilçeye gelecek olan turistlere hizmet verecek olan proje çevre dostu planlamasıyla örnek olacak.