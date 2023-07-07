İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl çatısı çelik konstrüksüyon ile yenilenen Ayazma Kapalı Pazarı’nda bakım çalışması gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Ayazma Kapalı Pazarı’nda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl çatısı, hem esnafın hem de vatandaşların daha rahat şartlarda alışveriş yapabilmeleri adına çelik konstrüksüyon ile yenilenen pazar alanında iç-dış boya ve elektrik bakım işlemleri yapıldı. Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar da pazar alanında yapılan bakım onarım çalışmalarından dolayı İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.