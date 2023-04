Serinhisar’ın Ayaz Mahallesinde inşası tamamlanan “Köy Yaşam Merkezi” törenle hizmete açıldı. 8 bin 700 metrekare alan üzerine inşa edilen ve maliyeti 2 milyon 237 bin TL’yi bulan ‘Köy Yaşam Merkezi’nin yapımı 2 ayda tamamlandı.

Serinhisar ilçesine bağlı Ayaz mahallesinde yapımı tamamlanan “Köy Yaşam Merkezi” törenle hizmete açıldı. Törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. Veysel Yanık, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Serinhisar Kaymakamı Osman Altın, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, DESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği, İlçe Belediye Başkanları, mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Ayaz Mahallesi’nde düzenlenen törenin ardından davetlilere iftar ikramında bulunan Milletvekili Şahin Tin, Kırsal mahallelerdeki vatandaşların taleplerini öncelikli gördüklerini, bu yapılan eserinde köy halkının eğitim sosyal ve kültürel etkinliklerini huzurlu, konforlu, güvenli ve nezih bir ortamda yapabilmelerine imkân sunacağını belirtti. İnşa edilen ‘Köy Yaşam Merkezi’ ile ilgili bilgiler paylaşan Milletvekili Şahin Tin; “Şükürler olsun hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözümüzü daha yerine getirdik. Ayaz Mahalle sakinlerimiz ‘Köy Yaşam Merkezi’ne hayırlısıyla kavuştu. Projenin her aşamasını yakından takip ettik. ‘Köy Yaşam Merkezi’miz Denizli Valiliğimize bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihale edilerek inşa edildi. 2 milyon 237 bin TL’ye mal olan bu modern tesis mahallemizde büyük bir eksikliği giderecek. Mutfağı, deposu ve bölümleri ile 8 bin 700 metrekare alan üzerine inşa edilen bu eser mahalle sakinlerimizin gerçekleştireceği etkinliklere ev sahipliği yapacak. Hemşehrilerimiz düğün, sünnet ve nişan gibi merasimleri ile hayır yemeklerini, taziyelerini ve pazar ihtiyaçlarını bu alanda gerçekleştirebilecek. Bu eserin yapımında Valimiz Ali Fuat Atik Beyin büyük katkısı oldu. YİKOB personeli, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hizmetlerimiz Serinhisar’ın tarihine damga vurdu”

Serinhisar ilçesine yapılan hizmetlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Milletvekili Şahin Tin, Serinhisar tarihine damga vuracak yatırım ve eserlere imza attıklarını belirtti. Milletvekili Şahin Tin; “AK Parti döneminde Serinhisar ilçemizin genel idare yatırımlarından hak ettiği payı fazlasıyla alması için üzerimize düşeni yaptık. Aynı zamanda Denizli Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yatırım ve eserlerle de ilçemize yapılan hizmetleri taçlandırdık. İlçe merkezimiz başta olmak üzere Kocapınar, Yatağan, Yüreğil ve Ayaz Mahalle sakinlerimize söz verdiğimiz her meseleyi yakından takip ettik. Kefe yaylası yolumuzu genişlettik. Yatağan meydan düzenlemesini tamamladık. DSİ yatırımlarını ve tarımsal desteklerimizi yakından takip ediyoruz. İlçe stadyumumuz tamamlandı. İlçe kaymakamlık binası, belediye binası ve emniyet müdürlüğü binasını inşa ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Hastanemiz faaliyetini sürdürüyor, 112 komuta merkezini yaptık. Gençlik Merkezimiz inşa edilerek hizmete alındı. Üniversiteyi ilçemize getirdik. Okullarımızı modernize ettik, yenilerini yaptık. İlçemize modern PTT binası kazandırdık. Serinhisar’ımızı daha iyi noktalara taşımak için her ne ihtiyaç var ise yapmanın gayretinde olduk. Serinhisar ilçemizin her karışında izimiz var, hizmetlerimiz ile damgamızı vurduk. Bundan sonrada Serinhisar’ımızın güçlü yarınları için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.